Dodatkowa niedziela handlowa w grudniu? Jest pomysł zmiany przepisów
W grudniu 2026 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami czekają nas trzy niedziele handlowe – 6, 13 i 20 grudnia. Największe sieci handlowe chcą jednak, aby sklepy mogły zostać otwarte również 27 grudnia. Powód? Tegoroczny układ świąt oznacza aż cztery kolejne dni bez normalnego handlu w dużych marketach.
Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji zwróciła się do posłów i senatorów z apelem o pilną zmianę przepisów.
Organizacja chce, aby niedziela 27 grudnia 2026 roku została wyjątkowo objęta możliwością prowadzenia handlu.
Gdyby parlament przyjął takie rozwiązanie, w grudniu mielibyśmy aż cztery niedziele handlowe z rzędu.
Na razie jednak jest to wyłącznie propozycja branży. Obecne przepisy nie pozwalają dużym sklepom na normalne otwarcie 27 grudnia.
Biedronka, Lidl, Auchan i Kaufland chcą dodatkowej niedzieli
Za apelem stoi Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, która reprezentuje największe sieci handlowe działające w Polsce.
Wśród zrzeszonych firm znajdują się między innymi:
- Aldi,
- Auchan,
- Biedronka,
- Carrefour,
- E.Leclerc,
- Kaufland,
- Lidl,
- Netto,
- Żabka.
Organizacja zwróciła się do parlamentarzystów wszystkich ugrupowań z wnioskiem o szybkie rozpoczęcie prac nad zmianą ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta.
Chodzi o jednorazowy wyjątek dotyczący 27 grudnia 2026 roku, a nie o całkowite zniesienie zakazu handlu.
Dlaczego akurat 27 grudnia?
Problem wynika z wyjątkowego układu kalendarza.
W 2026 roku Wigilia przypada w czwartek, 24 grudnia. Od 2025 roku jest ona ustawowo dniem wolnym od pracy.
Następnie:
25 grudnia, piątek – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
26 grudnia, sobota – drugi dzień Bożego Narodzenia,
27 grudnia, niedziela – niedziela objęta zakazem handlu.
Oznacza to, że przy obecnych przepisach większość dużych supermarketów i dyskontów będzie zamknięta przez cztery kolejne dni – od 24 do 27 grudnia.
Normalny handel miałby zostać wznowiony dopiero w poniedziałek, 28 grudnia.
To właśnie ten układ kalendarza skłonił branżę do wystąpienia o zmianę.
W grudniu już są trzy niedziele handlowe
Obowiązujące przepisy przewidują trzy kolejne niedziele handlowe poprzedzające Wigilię.
W 2026 roku są to:
- 6 grudnia,
- 13 grudnia,
- 20 grudnia.
W te dni duże sklepy, galerie handlowe, dyskonty i supermarkety mogą działać normalnie.
27 grudnia nie znajduje się jednak na ustawowej liście.
Aby również tego dnia sklepy mogły zostać otwarte, konieczna byłaby zmiana prawa.
Samo wystąpienie organizacji handlowej nie zmienia więc kalendarza niedziel handlowych.
Sieci obawiają się problemów ze świeżą żywnością
POHiD argumentuje, że czterodniowa przerwa może być szczególnie problematyczna w przypadku żywności o krótkim terminie przydatności.
Dotyczy to między innymi:
- pieczywa,
- nabiału,
- mięsa,
- ryb,
- warzyw,
- owoców i innych świeżych produktów.
Sieci muszą odpowiednio wcześniej zaplanować dostawy i zatowarowanie sklepów przed Bożym Narodzeniem.
Po czterech dniach bez normalnej sprzedaży część produktów może natomiast stracić przydatność handlową.
Branża ostrzega również, że po ponownym otwarciu sklepów 28 grudnia asortyment może być ograniczony, ponieważ dostawy będą musiały zostać ponownie uruchomione po świątecznej przerwie.
Sklepy wskazują na ryzyko marnowania żywności
Drugim argumentem jest możliwość zwiększenia skali marnowania żywności.
Perspektywa czterech kolejnych dni z zamkniętymi marketami może skłonić część konsumentów do robienia znacznie większych zakupów przed świętami.
Nie wszystkie produkty zostaną później wykorzystane.
Z drugiej strony problem może dotyczyć również samych sklepów, które przed kilkudniową przerwą będą musiały ograniczać zapasy produktów świeżych.
Zdaniem przedstawicieli handlu otwarcie sklepów 27 grudnia pozwoliłoby płynniej wznowić dostawy i sprzedaż po świętach.
Czy 27 grudnia sklepy będą otwarte?
Na ten moment – nie.
Zgodnie z obowiązującym prawem 27 grudnia 2026 roku jest niedzielą niehandlową.
Otwarcie dużych sklepów tego dnia byłoby możliwe dopiero po zmianie przepisów.
Potrzebna byłaby więc inicjatywa ustawodawcza, przeprowadzenie projektu przez parlament i wejście nowych przepisów w życie odpowiednio wcześnie.
POHiD apeluje, aby decyzja zapadła szybko. Sieci argumentują, że muszą wcześniej przygotować grafiki pracowników, dostawy oraz logistykę na okres świąteczny.
W niedzielę niehandlową część sklepów i tak może działać
Nawet jeśli przepisy nie zostaną zmienione, 27 grudnia nie oznacza całkowitego zamknięcia wszystkich punktów sprzedaży.
Ustawa przewiduje szereg wyjątków od zakazu.
Otwarte mogą być między innymi niektóre:
- stacje paliw,
- apteki,
- punkty działające na dworcach i lotniskach,
- placówki gastronomiczne,
- piekarnie i cukiernie spełniające określone warunki,
- sklepy, w których sprzedaż prowadzi osobiście właściciel.
Zakaz dotyczy przede wszystkim standardowego handlu prowadzonego przez duże sieci, supermarkety, dyskonty i galerie handlowe.
Cztery niedziele handlowe pod rząd? Decyzji jeszcze nie ma
Jeżeli postulat branży zostałby przyjęty, grudniowy kalendarz wyglądałby wyjątkowo.
Handlowe byłyby wtedy wszystkie cztery niedziele:
6, 13, 20 i 27 grudnia.
Byłaby to jednak zmiana wprowadzona specjalnie ze względu na tegoroczny układ świąt.
Na razie konsumenci powinni planować zakupy według obecnego kalendarza.
Pewne są trzy niedziele handlowe – 6, 13 i 20 grudnia.
To, czy sklepy otworzą się również 27 grudnia, zależy od decyzji parlamentu i ewentualnej zmiany przepisów.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.