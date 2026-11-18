Rosja miała planować prowokację przy granicy z Polską. Szef MON potwierdza
Polskie służby miały informacje o planowanej rosyjskiej prowokacji w rejonie granicy z obwodem królewieckim i odpowiednio wcześniej podjęły działania. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził doniesienia dotyczące operacji prewencyjnej. Szczegóły planowanego scenariusza pozostają jednak w dużej części niejawne.
Sprawa dotyczy wydarzeń z przełomu października i listopada 2026 roku.
Według medialnych ustaleń polskie służby specjalne, policja oraz wojsko zostały postawione w stan zwiększonej gotowości w związku z informacjami o możliwej rosyjskiej operacji dywersyjnej w pobliżu granicy z obwodem królewieckim.
Do sprawy odniósł się w środę, 18 listopada, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
Szef MON potwierdza działania służb
Minister obrony potwierdził, że polskie służby dysponowały informacjami dotyczącymi możliwej prowokacji i prowadziły działania zapobiegawcze.
Podkreślił, że tego typu operacje są koordynowane pomiędzy służbami specjalnymi, policją, Strażą Graniczną i wojskiem.
W działaniach wykorzystywane są również informacje wywiadowcze przekazywane przez sojuszników Polski.
Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że wiele prób sabotażu udało się już wcześniej udaremnić.
Co miała planować Rosja?
Najdalej idące informacje o możliwym scenariuszu przedstawiła „Rzeczpospolita”.
Według ustaleń dziennika rosyjskie służby miały przygotowywać operację dywersyjną na terytorium Polski, w pobliżu granicy z obwodem królewieckim.
Scenariusz miał zakładać możliwość przekroczenia granicy oraz przeprowadzenia upozorowanego ataku.
Według źródeł gazety operacja mogła zostać przeprowadzona pod obcą flagą w taki sposób, aby odpowiedzialnością obciążyć Ukrainę.
Rozmówcy dziennika twierdzili również, że planowana prowokacja mogła wiązać się z dużą liczbą ofiar.
Tych szczegółów polskie władze nie przedstawiły jednak publicznie w takim zakresie. Oficjalnie potwierdzono przede wszystkim, że służby posiadały informacje o zagrożeniu i podjęły odpowiednie działania.
Służby działały już na początku listopada
O podwyższonej gotowości przy granicy z Rosją informowano już na początku listopada.
Komenda Główna Policji powołała specjalny sztab w związku z informacjami o możliwych działaniach dywersyjnych i sabotażowych.
W operację zaangażowane były różne formacje państwowe, w tym policja, Straż Graniczna, służby specjalne oraz wojsko.
Premier Donald Tusk mówił wówczas również o niepokojącym zdarzeniu przy granicy polsko-rosyjskiej.
Straż Graniczna miała zaobserwować po rosyjskiej stronie osoby poruszające się z latarkami.
W odpowiedzi szybko zmobilizowano dodatkowe siły.
Premier zaznaczał wtedy, że nie można jednoznacznie przesądzić, jakie były zamiary obserwowanych osób, ale sytuacja wymagała pełnej kontroli i gotowości służb.
MON: Rosja rozszerza zakres działań
Kosiniak-Kamysz zwrócił uwagę, że zagrożenie ze strony Rosji nie musi przyjmować formy klasycznej agresji militarnej.
Może obejmować między innymi:
- działania sabotażowe,
- dywersję,
- podpalenia,
- ataki na infrastrukturę,
- próby destabilizacji transportu,
- cyberataki,
- naruszanie przestrzeni powietrznej,
- działania dezinformacyjne i prowokacje.
Minister wskazał również, że podobne zagrożenia mogą dotyczyć nie tylko Polski, ale również państw bałtyckich.
Wojsko ma nadal chronić infrastrukturę krytyczną
Szef MON zapowiedział jednocześnie wniosek o przedłużenie operacji Horyzont.
Jej celem jest zwiększenie ochrony strategicznych obiektów i infrastruktury krytycznej.
Dotyczy to między innymi sieci kolejowej oraz ważnych szlaków komunikacyjnych.
Wojsko działa w tym zakresie wspólnie z innymi służbami państwowymi.
Kosiniak-Kamysz podkreślił, że poszczególne formacje mają ściśle określone zadania.
Za ochronę granicy odpowiada przede wszystkim Straż Graniczna, za bezpieczeństwo wewnętrzne policja, natomiast wojsko może wspierać te działania, gdy wymaga tego sytuacja.
Szczegóły operacji pozostają ograniczone
Ze względów bezpieczeństwa władze nie ujawniają pełnych szczegółów działań prowadzonych przy granicy z obwodem królewieckim.
Nie podano między innymi dokładnych miejsc, które mogły być zagrożone, ani pełnego przebiegu operacji służb.
Nie ujawniono także, jakie konkretnie informacje wywiadowcze doprowadziły do uruchomienia działań.
Wiadomo natomiast, że służby zostały wcześniej przygotowane i zwiększyły obecność w rejonie granicy.
Zagrożenie nie musi oznaczać otwartej wojny
Minister obrony podkreślił, że współczesne działania wymierzone w bezpieczeństwo państwa coraz częściej pozostają poniżej progu otwartego konfliktu zbrojnego.
Mogą polegać na wywoływaniu chaosu, testowaniu reakcji służb, atakach na infrastrukturę albo próbach stworzenia sytuacji, którą można później wykorzystać propagandowo.
Dlatego państwo prowadzi działania prewencyjne jeszcze przed wystąpieniem bezpośredniego zagrożenia.
W przypadku opisywanej operacji polskie służby miały zadziałać właśnie w taki sposób – zwiększyć obecność i gotowość jeszcze przed ewentualną próbą przeprowadzenia prowokacji.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.