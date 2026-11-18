Rachunki za prąd mają nie wzrosnąć? Minister zapowiada nowe działania
Po działaniach dotyczących cen paliw i gazu rząd zapowiada kolejne rozwiązania, tym razem dotyczące energii elektrycznej. Minister energii Miłosz Motyka poinformował, że szczegóły mają zostać przedstawione w kolejnych tygodniach. Cel jest jeden – rachunki za prąd mają nie wzrosnąć.
Rząd przygotowuje kolejny element polityki osłonowej dotyczącej kosztów energii.
Po programie obejmującym ceny paliw oraz projekcie zamrożenia ceny gazu na 2027 rok uwaga Ministerstwa Energii kieruje się teraz na rynek energii elektrycznej.
Minister energii Miłosz Motyka zapowiedział, że konkretne propozycje zostaną przedstawione w najbliższych tygodniach.
Rząd analizuje ceny prądu
Minister przekazał, że po analizie sytuacji na rynku gazu kolejnym krokiem jest analiza rynku energii elektrycznej.
Prace mają być prowadzone wspólnie z grupami energetycznymi, Ministerstwem Aktywów Państwowych oraz resortami odpowiedzialnymi za finanse i gospodarkę.
Na razie nie przedstawiono jednak konkretnej stawki ani mechanizmu, który miałby obowiązywać odbiorców energii w 2027 roku.
Motyka wskazał natomiast, że przygotowywane rozwiązania mają koncentrować się na tym, aby rachunki nie wzrosły.
Nie ma jeszcze decyzji o zamrożeniu ceny prądu
Na tym etapie należy wyraźnie odróżnić zapowiedź od gotowego rozwiązania.
Rząd nie poinformował jeszcze, czy ochrona odbiorców energii elektrycznej będzie polegała na zamrożeniu konkretnej ceny, ustaleniu ceny maksymalnej, dopłatach czy zastosowaniu innego mechanizmu.
Nie podano również wysokości ewentualnego limitu.
Szczegóły mają zostać ogłoszone dopiero po zakończeniu analiz.
Premier wcześniej zapowiedział działania
Dzień wcześniej premier Donald Tusk poinformował, że rząd pracuje nad rozwiązaniami dotyczącymi cen energii elektrycznej.
Ich celem ma być ograniczenie ryzyka gwałtownego wzrostu rachunków gospodarstw domowych.
Rząd chce w ten sposób rozszerzyć działania osłonowe, które wcześniej objęły paliwa oraz gaz.
Gaz ma zostać zamrożony na 2027 rok
17 listopada Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy dotyczący ochrony odbiorców gazu.
Zakłada on, że w 2027 roku maksymalna cena samego paliwa gazowego dla gospodarstw domowych oraz innych uprawnionych odbiorców wyniesie 197,29 zł/MWh.
To poziom odpowiadający obecnej taryfie obowiązującej do końca 2026 roku.
Ochrona ma objąć między innymi gospodarstwa domowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, szkoły, przedszkola, żłobki, szpitale oraz inne wskazane w przepisach podmioty.
Projekt musi jeszcze przejść dalszy proces legislacyjny.
Rząd zajmie się również cenami ciepła
Prąd nie jest ostatnim elementem zapowiadanych działań.
Minister energii potwierdził również, że rząd analizuje sytuację dotyczącą ciepła systemowego.
Rozmowy w tej sprawie prowadzi między innymi wiceminister energii Konrad Wojnarowski.
Nie przedstawiono jeszcze konkretnych propozycji dotyczących cen ogrzewania z sieci.
Najważniejsze będą kolejne tygodnie
Dla odbiorców energii elektrycznej najważniejsza informacja jest obecnie taka, że rząd zapowiada działania mające zapobiec wzrostowi rachunków.
Nie wiadomo jednak jeszcze, w jaki dokładnie sposób zostanie to osiągnięte.
Dopiero w kolejnych tygodniach mają pojawić się szczegóły dotyczące mechanizmu ochrony, jego zakresu oraz grup odbiorców, które zostaną nim objęte.
Na dziś nie ma więc podstaw, aby mówić o konkretnej zamrożonej cenie energii elektrycznej na 2027 rok. Jest natomiast oficjalna zapowiedź, że rząd pracuje nad rozwiązaniem, które ma ograniczyć wzrost kosztów prądu dla odbiorców.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.