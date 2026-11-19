Rosja miała planować krwawą prowokację przy granicy. „Zakładali dużą liczbę ofiar”
Rosyjskie służby miały na przełomie października i listopada przygotowywać prowokację „pod obcą flagą” przy polskiej granicy z obwodem królewieckim. Według „Rzeczpospolitej” winą miała zostać obciążona Ukraina, a celem było wstrzymanie pomocy dla Kijowa. Polskie władze nie potwierdzają szczegółów planu, ale przyznają, że uznały zagrożenie za realne i wzmocniły granicę.
„Miało przypominać prowokację gliwicką”
O planach rosyjskich służb napisała w środę „Rzeczpospolita”, powołując się na wysoko postawionych rozmówców znających kulisy działań polskich służb. Według gazety operacja miała łączyć przekroczenie granicy przez dywersantów, prawdopodobnie w ukraińskich mundurach, z upozorowanym atakiem na obiekt, także po rosyjskiej stronie.
Rosjanie zakładali dużą liczbę ofiar – powiedział jeden z rozmówców dziennika. Inny ocenił, że akcja miała przypominać coś w rodzaju prowokacji gliwickiej. Chodzi o upozorowany przez Niemców 31 sierpnia 1939 r. „polski” atak na radiostację w Gliwicach, który posłużył jako pretekst do agresji na Polskę. Celem było wstrzymanie pomocy dla Ukrainy – przekazało kolejne źródło gazety.
Według „Rz” takie operacje planuje zwykle rosyjski wywiad wojskowy GRU. Sygnałem, że zagrożenie jest poważne, miała być obecność przy granicy rosyjskich oficerów koordynujących działania dywersyjne.
Ostrzeżenie od sojuszników, posiłki na granicy
Jak podaje „Rzeczpospolita”, przed prowokacją ostrzegły Polskę zagraniczne służby partnerskie. Podobne ostrzeżenia trafiły do Litwy, Łotwy i Estonii. W odpowiedzi:
- na granicę wysłano ok. 180 policjantów z oddziałów prewencji, także z innych regionów, oraz grupę kontrterrorystów,
- wzmocniono placówki Straży Granicznej i komisariaty policji,
- w rejon granicy skierowano dodatkowych funkcjonariuszy ABW,
- w województwie warmińsko-mazurskim ćwiczyły jednostki specjalne, m.in. GROM, NIL i AGAT.
Już 2 listopada komendant główny policji gen. insp. Marek Boroń mówił w RMF FM, że policja zabezpiecza obwód królewiecki pod kątem ewentualnych wydarzeń, które mogłyby doprowadzić do aktów dywersji. Informacje o zagrożeniu miały pochodzić od służb zewnętrznych.
Siemoniak: było realne zagrożenie, reszta to spekulacje
Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak potwierdził „Rzeczpospolitej”, że w ostatnich tygodniach przy granicy podjęto działania, ale nie zdradził szczegółów. Działania podjęto, bo jak powiedział, uznaliśmy, iż jest realne zagrożenie. Jego zdaniem wszystkie działania były adekwatne.
Pytany, czy Rosjanie planowali zamach, odpowiedział: Nie znam odpowiedzi. Dodał, że reszta to forma spekulacji. Władze nie potwierdziły więc ani liczby zakładanych ofiar, ani tego, że Rosja chciała obciążyć winą Ukrainę. Nie ma też informacji o zatrzymaniach. W relacjach mediów nie ma reakcji strony rosyjskiej.
Warszawa: mobilizacja nie miała związku z protestami pod TK
Ruchy policji z początku listopada zbiegły się w czasie z napięciem wokół Trybunału Konstytucyjnego i protestami przed jego siedzibą przy al. Szucha w Warszawie. Gen. Boroń zaprzeczał wtedy, by wzmocnienia miały z tym związek. Według „Rzeczpospolitej” zbieżność w czasie była przypadkowa.
W całym kraju, także w stolicy, do 30 listopada obowiązuje drugi stopień alarmowy BRAVO.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.