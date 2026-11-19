Ewakuacja znanej galerii handlowej. Sprawcą zamieszania okazał się 13-latek
Dwa uruchomienia alarmu pożarowego, ewakuacja ponad 50 osób i interwencja służb. Tak zakończył się pobyt 13-latka w centrum handlowym na warszawskim Targówku. Według policji nastolatek wywołał fałszywy alarm, jeżdżąc hulajnogą elektryczną po parkingu podziemnym, a jego sprawą zajmie się sąd rodzinny.
Dwa alarmy na parkingu podziemnym. Strażacy sprawdzili obiekt
Do zdarzenia doszło w niedzielę, 15 listopada 2026 roku, kilka minut przed 16.00. Funkcjonariusze z Komisariatu Policji Warszawa Targówek zostali wezwani do jednej z miejscowych galerii handlowych. Na miejscu czekał pracownik ochrony, 13-letni chłopak oraz jego matka.
Jak ustalili mundurowi, chłopak poruszał się hulajnogą elektryczną po podziemnym parkingu i dwukrotnie uruchomił alarm pożarowy. Zgodnie z relacją policji jego działanie automatycznie doprowadziło do ewakuacji osób znajdujących się w galerii. Budynek musiało opuścić ponad 50 osób. Skutkiem jego zachowania było przerwanie normalnego funkcjonowania centrum i konieczność sprawdzenia, czy przebywającym w nim ludziom rzeczywiście zagraża pożar. Na miejscu musiały zadziałać procedury bezpieczeństwa, mimo że ostatecznie strażacy nie potwierdzili zagrożenia.
Po kilku minutach na miejsce przyjechała straż pożarna. Ratownicy sprawdzili obiekt i wykluczyli zagrożenie pożarem. Dopiero po tej kontroli wydali zgodę na dalszą działalność handlową galerii. Nie była to więc sytuacja zakończona samym wyłączeniem sygnału alarmowego. Konieczne okazało się zweryfikowanie bezpieczeństwa budynku, z którego wcześniej wyprowadzono ludzi.
Funkcjonariusze zatrzymali 13-latka i w obecności jego matki przewieźli go do komisariatu. Dokumentacja trafiła następnie do policjantów z północnopraskiego Wydziału ds. Nieletnich i Patologii. To oni przesłuchali chłopaka i, jak informuje komenda, przedstawili mu zarzut wywołania fałszywego alarmu. W sprawie pojawił się również drugi wątek: jazda hulajnogą elektryczną bez wymaganych uprawnień. O dalszych środkach wobec nastolatka zdecyduje sąd rodzinny, a policyjny komunikat nie zawiera informacji o wydanym już rozstrzygnięciu.
Fałszywy alarm jest przestępstwem
Policja przypomina o odpowiedzialności za świadome wywołanie przekonania, że istnieje poważne zagrożenie. Chodzi o art. 224a § 1 Kodeksu karnego. Przepis obejmuje między innymi zawiadomienie o nieistniejącym zdarzeniu zagrażającym życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w znacznych rozmiarach, jeśli prowadzi to do podjęcia odpowiednich działań przez instytucje lub służby. Może dotyczyć również stworzenia sytuacji mającej wywołać przekonanie o takim zagrożeniu. W podstawowym typie tego przestępstwa przewidziano od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.
Przywołanej kary nie można jednak przedstawiać jako sankcji grożącej opisanemu 13-latkowi. W jego przypadku zastosowanie mają zasady postępowania wobec nieletnich, a sprawę rozpatruje sąd rodzinny. Ogólna odpowiedzialność na zasadach Kodeksu karnego zaczyna się po ukończeniu 17 lat; przewidziane w nim wyjątki dotyczą starszych nieletnich i określonych, szczególnie poważnych czynów. Dlatego informacja o zarzucie w policyjnym komunikacie nie oznacza, że chłopak będzie sądzony tak jak dorosły i może za tę sytuację otrzymać karę 8 lat więzienia.
Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich przewiduje postępowanie w sprawach o czyny karalne popełnione po ukończeniu 13 lat, a przed ukończeniem 17 lat. Wśród możliwych reakcji sądu znajdują się między innymi upomnienie, zobowiązanie do określonego postępowania, przeproszenia pokrzywdzonego lub naprawienia szkody, a także nadzór rodziców albo kuratora sądowego. Sąd bierze pod uwagę okoliczności czynu oraz sytuację nieletniego. Wymienione środki pokazują zakres możliwej reakcji prawnej, ale nie przesądzają, który zostanie zastosowany w sprawie z Targówka.
Hulajnoga bez uprawnień to osobny wątek sprawy
Policja zapowiedziała również odpowiedzialność nastolatka za jazdę hulajnogą elektryczną bez wymaganych uprawnień. Samo ukończenie odpowiedniego wieku nie wystarcza, aby osoba niepełnoletnia mogła zgodnie z przepisami korzystać z takiego pojazdu w ruchu drogowym. Potrzebna jest karta rowerowa albo odpowiednie prawo jazdy: kategorii AM, A1, B1 lub T. Poszczególne kategorie mają własne wymagania wiekowe, więc w przypadku 13-latka praktyczne znaczenie ma karta rowerowa. Nie zastępuje jej umiejętność prowadzenia urządzenia ani sama zgoda rodzica na przejażdżkę.
W 2026 roku zmieniły się również zasady wieku i ochrony młodych użytkowników hulajnóg. Od 3 marca 2026 roku minimalny wiek jazdy hulajnogą elektryczną po drodze publicznej wynosi 13 lat. Dzieci poniżej tego wieku mogą korzystać z niej w strefie zamieszkania pod opieką osoby dorosłej. Z kolei od 3 czerwca kierujący hulajnogami elektrycznymi, którzy nie ukończyli 16 lat, mają obowiązek używania kasków ochronnych. W sprawie z Targówka policja wskazała na brak uprawnień do kierowania, nie informowała natomiast o naruszeniu obowiązku korzystania z kasku.
Znaczenie ma także status miejsca jazdy. Sam fakt, że parking należy do prywatnego centrum handlowego, nie rozstrzyga jeszcze, jakie zasady ruchu obowiązują na jego terenie. W tej sprawie policja poinformowała o braku wymaganych uprawnień, ale nie opisała oznakowania parkingu ani szczegółowej podstawy prawnej tego wątku. Również ten wątek dotyczy nieletniego, wobec którego nie stosuje się automatycznie sankcji przewidzianych dla dorosłego kierującego. Odpowiednią reakcję prawną trzeba ustalić z uwzględnieniem jego wieku i okoliczności zdarzenia.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.