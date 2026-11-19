Jarmark bożonarodzeniowy za betonowymi zaporami? Warszawa wzmacnia bezpieczeństwo
W piątek, 20 listopada, przed Pałacem Kultury i Nauki rusza Jarmark Warszawski. W tym roku organizatorzy i miasto wprowadzają dodatkowe środki bezpieczeństwa. Na miejscu będzie więcej patroli, monitoring, ochrona, medycy oraz betonowe zapory ograniczające możliwość wjazdu pojazdów na teren wydarzenia.
Jarmark Warszawski będzie działał na Placu Defilad i części Placu Centralnego od 20 listopada 2026 roku do 6 stycznia 2027 roku.
Tegoroczna edycja obejmuje większy teren i większą liczbę wystawców niż wcześniej.
W związku z przewidywaną dużą frekwencją Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa, służby oraz organizatorzy przygotowali dodatkowe zabezpieczenia.
Więcej policjantów w rejonie jarmarku
Nad bezpieczeństwem uczestników mają czuwać przede wszystkim pracownicy ochrony zapewnieni przez organizatora.
Będą oni pozostawać w stałym kontakcie z policją, strażą miejską i Państwową Strażą Pożarną.
Stołeczna policja zapowiedziała również zwiększoną liczbę patroli w rejonie jarmarku.
Funkcjonariusze mają reagować na bieżące zdarzenia i wspierać działania porządkowe.
W razie potrzeby służby będą mogły szybko zwiększyć liczbę zaangażowanych osób.
Betonowe zapory przy wejściach
Jednym z najbardziej widocznych elementów zabezpieczenia będą betonowe zapory.
Zostaną ustawione w rejonie jarmarku w taki sposób, aby ograniczyć możliwość wjazdu pojazdów na teren wydarzenia.
Jednocześnie ich rozmieszczenie ma umożliwiać swobodny przejazd pojazdom ratunkowym, w tym karetkom pogotowia.
To ważne szczególnie w przypadku nagłej potrzeby ewakuacji lub interwencji medycznej.
Cały teren będzie monitorowany
Na obszarze jarmarku zamontowano monitoring.
Miasto zapowiada także kontrolowanie przepływu uczestników przez wejścia i wyjścia.
Celem jest niedopuszczenie do nadmiernego zagęszczenia tłumu.
Z alejek między straganami usunięto również zbędne elementy wyposażenia, aby zwiększyć przepustowość ciągów komunikacyjnych.
Ma to ułatwić zarówno codzienne poruszanie się po terenie, jak i ewentualną ewakuację.
Wyznaczono drogi ewakuacyjne
Na terenie wydarzenia oznaczono drogi ewakuacyjne.
Fluorescencyjne tabliczki mają wskazywać najbliższe wyjścia i pomóc uczestnikom szybko opuścić teren w razie zagrożenia.
Ważne komunikaty będą przekazywane również przez radiowęzeł.
Organizatorzy przygotowali ponadto procedury na wypadek sytuacji awaryjnych.
Na miejscu będzie pomoc medyczna
Przez cały czas działania jarmarku dostępny ma być pracownik medyczny.
W dniach największej frekwencji dodatkowo dyżurować będzie karetka.
To kolejny element zabezpieczenia przygotowanego na okres, gdy w centrum Warszawy może gromadzić się szczególnie dużo mieszkańców i turystów.
Zabezpieczono również agregaty prądotwórcze
Organizatorzy przygotowali się także na ewentualne problemy techniczne.
Na miejscu dostępne będą agregaty prądotwórcze, które w przypadku przerwy w dostawie energii pozwolą utrzymać działanie najważniejszej infrastruktury.
Dotyczy to przede wszystkim systemów potrzebnych do bezpiecznego funkcjonowania wydarzenia.
Trzaskowski: bezpieczeństwo jest najważniejsze
W Stołecznym Centrum Bezpieczeństwa odbyło się spotkanie z udziałem prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, służb oraz organizatora jarmarku.
Prezydent podkreślił, że duże wydarzenia przedświąteczne wymagają pełnej gotowości.
Zapowiedziano również dodatkową wizję lokalną z udziałem służb, która ma służyć dokładnej weryfikacji zabezpieczeń przed rozpoczęciem wydarzenia.
Jarmark rusza 20 listopada
Jarmark Warszawski będzie otwarty codziennie od godz. 11:00 do 22:00.
Wyjątkiem będą wybrane dni świąteczne.
24 grudnia wydarzenie będzie nieczynne, natomiast 25 i 26 grudnia jarmark będzie działał od 12:00 do 22:00.
31 grudnia zaplanowano godziny 11:00-18:00, a 1 stycznia od 14:00 do 22:00.
Wstęp na teren wydarzenia jest bezpłatny.
Jak najlepiej dojechać?
Miasto zachęca, aby na Plac Defilad przyjeżdżać komunikacją miejską.
W pobliżu znajduje się stacja metra Centrum, liczne przystanki autobusowe i tramwajowe oraz dworce Warszawa Centralna i Warszawa Śródmieście.
Na teren jarmarku będzie można wejść z kilku stron, między innymi od ulicy Marszałkowskiej, Złotej oraz od strony Emilii Plater.
Przy dużej frekwencji warto zwracać uwagę na komunikaty ochrony i służb oraz oznaczenia dróg ewakuacyjnych.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.