Dwie osoby nie żyją. RCB ostrzega przed śmiertelnym zagrożeniem w domach. Wystarczy jedna usterka
Niepokojące dane Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W raporcie opublikowanym 18 listopada poinformowano o dwóch kolejnych ofiarach śmiertelnych zatrucia tlenkiem węgla. Od początku października w Polsce zmarło już z tego powodu siedem osób. Wraz z nadejściem chłodniejszych dni zagrożenie może dotyczyć mieszkańców domów i bloków, w których wykorzystywane są urządzenia spalające paliwo. Szczególnie niebezpieczne jest to, że czadu nie można zobaczyć ani wyczuć.
Tragiczne dane Rządowego Centrum Bezpieczeństwa
Sezon grzewczy dopiero się rozwija, a służby odnotowują już śmiertelne przypadki zatrucia tlenkiem węgla. Według raportu dobowego Rządowego Centrum Bezpieczeństwa opublikowanego 18 listopada 2026 roku, poprzedniego dnia zmarły dwie osoby wskutek zatrucia czadem.
Łącznie od 1 października odnotowano siedem zgonów z tego powodu. To dane ogólnopolskie, a nie statystyka dotycząca wyłącznie Warszawy czy Mazowsza.
Tlenek węgla pozostaje jednym z najgroźniejszych zagrożeń związanych z eksploatacją urządzeń grzewczych. Może powstawać w wyniku niepełnego spalania paliw, a jego obecność w pomieszczeniu nie daje wyraźnych sygnałów ostrzegawczych.
Właśnie dlatego tak duże znaczenie mają sprawne instalacje, prawidłowa wentylacja i urządzenia wykrywające obecność czadu.
Nie ma zapachu ani koloru. Człowiek może nie zauważyć zagrożenia
Tlenek węgla jest gazem bezbarwnym i bezwonnym. Nie powoduje charakterystycznego zapachu, który mógłby ostrzec domowników o jego obecności.
Po przedostaniu się do organizmu wiąże się z hemoglobiną, utrudniając transport tlenu. W rezultacie może prowadzić do niedotlenienia narządów, utraty przytomności, a w ciężkich przypadkach do śmierci.
Pierwsze objawy zatrucia mogą przypominać zwykłe osłabienie lub infekcję. Pojawiają się bóle i zawroty głowy, nudności, senność oraz trudności z koncentracją. Przy większym narażeniu mogą wystąpić zaburzenia świadomości i utrata przytomności.
Szczególnie niebezpieczna jest sytuacja, w której kilka osób przebywających w tym samym pomieszczeniu zaczyna jednocześnie odczuwać podobne dolegliwości.
Jedna niesprawna instalacja może stworzyć zagrożenie
Czad może powstawać podczas nieprawidłowej pracy urządzeń spalających gaz, drewno, węgiel lub inne paliwa.
Ryzyko zwiększają między innymi niesprawne przewody kominowe, niedostateczny dopływ powietrza i nieprawidłowa wentylacja. Niebezpieczne mogą być również samodzielne przeróbki instalacji oraz użytkowanie urządzeń niezgodnie z instrukcją producenta.
W mieszkaniach szczególnej uwagi wymagają gazowe podgrzewacze wody i inne urządzenia z otwartą komorą spalania. W domach jednorodzinnych zagrożenie może być związane także z piecami, kotłami i kominkami.
Nie oznacza to, że każdy piecyk gazowy czy kominek jest niebezpieczny. Kluczowe znaczenie ma prawidłowy montaż, stan techniczny oraz zapewnienie warunków bezpiecznego spalania.
Mieszkańcy bloków również są narażeni
Problem nie dotyczy wyłącznie starych domów ogrzewanych węglem. Tlenek węgla może pojawić się również w mieszkaniach w budynkach wielorodzinnych, szczególnie tam, gdzie wykorzystywane są indywidualne urządzenia gazowe.
Ryzyko może wzrosnąć, jeżeli instalacja wentylacyjna działa nieprawidłowo albo mieszkańcy ograniczają dopływ powietrza w celu zatrzymania ciepła.
Zasłanianie kratek wentylacyjnych, uszczelnianie pomieszczeń bez zapewnienia wymaganego nawiewu czy niewłaściwe korzystanie z urządzeń wyciągowych może zakłócić działanie instalacji.
Dlatego nawet podczas mrozów nie należy blokować wymaganych otworów wentylacyjnych.
Czujka tlenku węgla może uratować życie
Jednym z najważniejszych elementów zabezpieczenia jest autonomiczna czujka tlenku węgla. Urządzenie wykrywa obecność niebezpiecznego gazu i uruchamia alarm.
Czujka nie zastępuje okresowych kontroli instalacji, ale zapewnia dodatkową ochronę, szczególnie podczas snu.
Przy zakupie należy zwrócić uwagę na zgodność urządzenia z właściwymi wymaganiami i normami, w tym PN-EN 50291-1 dla domowych urządzeń wykrywających tlenek węgla.
Montaż powinien odbywać się zgodnie z instrukcją producenta. Lokalizacja czujki zależy od rodzaju pomieszczenia i urządzeń, które mogą stanowić źródło zagrożenia.
Warto również regularnie testować działanie alarmu oraz przestrzegać terminu wymiany urządzenia.
Co zrobić, gdy czujka zacznie alarmować?
Alarmu nie wolno ignorować ani traktować jako zwykłej usterki bez sprawdzenia sytuacji.
Jeżeli istnieje podejrzenie obecności tlenku węgla, należy niezwłocznie opuścić zagrożone pomieszczenie i wezwać pomoc pod numerem 112. Jeżeli można to zrobić bez narażania siebie i innych, należy otworzyć okna i drzwi oraz wyłączyć urządzenie będące potencjalnym źródłem zagrożenia.
Nie należy wracać do pomieszczenia przed potwierdzeniem przez odpowiednie służby, że jest bezpieczne.
Jeżeli ktoś stracił przytomność, nie wolno podejmować działań ratowniczych w atmosferze, która może zawierać czad, bez odpowiedniego zabezpieczenia. Priorytetem jest wezwanie służb i uniknięcie kolejnych ofiar.
Co to oznacza dla mieszkańców Warszawy i Mazowsza?
Przed okresem silniejszych mrozów warto sprawdzić, czy urządzenia grzewcze zostały poddane wymaganym przeglądom, a przewody wentylacyjne i kominowe są drożne.
W mieszkaniach wyposażonych w urządzenia spalające paliwo szczególne znaczenie ma prawidłowe działanie wentylacji. Właściciele domów powinni dodatkowo zadbać o kontrolę kotłów, kominków i innych instalacji grzewczych.
Dobrym rozwiązaniem jest również rozmowa z domownikami o objawach zatrucia i zasadach postępowania w sytuacji alarmowej.
Dane RCB pokazują, że zagrożenie nie jest wyłącznie teoretyczne. Siedem ofiar śmiertelnych od początku października to przypomnienie, jak poważne konsekwencje może mieć kontakt z tlenkiem węgla.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.