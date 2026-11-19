Remont balkonu może kosztować tysiące złotych. Mieszkańcy Warszawy nie zawsze muszą płacić z własnej kieszeni. Jest ważna uchwała Sądu Najwyższego
Pękający beton, odpadające fragmenty elewacji, przeciekający balkon i konieczność kosztownego remontu. Właściciele mieszkań często zakładają, że skoro balkon znajduje się przy ich lokalu, wszystkie wydatki muszą ponieść samodzielnie. Tymczasem sprawa nie jest tak prosta. Sąd Najwyższy wskazał istotną różnicę pomiędzy elementami balkonu służącymi wyłącznie mieszkańcom konkretnego lokalu a jego konstrukcją stanowiącą część budynku.
Balkon jest przy Twoim mieszkaniu. Ale nie wszystko należy wyłącznie do Ciebie
W budynkach wielorodzinnych balkony stanowią częsty przedmiot sporów pomiędzy właścicielami lokali a zarządcami nieruchomości. Problem pojawia się zwłaszcza wtedy, gdy konieczne jest przeprowadzenie kosztownych prac budowlanych.
Wymiana płytek lub naprawa powierzchni użytkowej to jedno. Zupełnie inną sprawą może być remont uszkodzonej płyty konstrukcyjnej, która jest trwale połączona z budynkiem.
Różnica ma znaczenie finansowe, ponieważ decyduje o tym, czy koszt powinien obciążyć indywidualnego właściciela mieszkania, czy nieruchomość wspólną.
Sąd Najwyższy rozstrzygnął ważną kwestię
W uchwale z 7 marca 2008 roku, sygnatura III CZP 10/08, Sąd Najwyższy wskazał, że właściciel lokalu ponosi wydatki związane z utrzymaniem balkonu służącego wyłącznie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych osób zamieszkujących dany lokal.
Jednocześnie Sąd Najwyższy stwierdził, że wydatki na remonty i bieżącą konserwację części budynku stanowiących elementy konstrukcji balkonu, trwale połączonych z budynkiem, obciążają wspólnotę mieszkaniową.
To rozróżnienie ma ogromne znaczenie dla właścicieli lokali w starszych budynkach, gdzie uszkodzenia balkonów mogą wymagać poważniejszych prac konstrukcyjnych.
Kiedy zapłaci właściciel, a kiedy wspólnota?
Wydatki związane z utrzymaniem elementów balkonu przeznaczonych do indywidualnego korzystania mogą obciążać właściciela lokalu.
Jeżeli jednak remont dotyczy części konstrukcyjnych trwale związanych z budynkiem, sytuacja wygląda inaczej. Takie prace mogą należeć do obowiązków wspólnoty i być finansowane w ramach kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej.
Nie można przy tym automatycznie zakładać, że wszystkie elementy balkonu są rozliczane według jednego schematu. Znaczenie mają charakter uszkodzenia, konstrukcja budynku i zakres planowanych robót.
Spory mogą dotyczyć między innymi hydroizolacji, obróbek blacharskich, balustrad czy warstw wykończeniowych. W takich przypadkach konieczna bywa indywidualna analiza techniczna i prawna.
Zarządca żąda pieniędzy? Najpierw sprawdź zakres remontu
Jeżeli wspólnota informuje właściciela o konieczności pokrycia kosztów remontu balkonu, warto poprosić o dokumentację wskazującą, jakie prace mają zostać wykonane.
Najważniejsze jest ustalenie, czy roboty dotyczą powierzchni użytkowej balkonu, czy jego elementów konstrukcyjnych. Pomocna może być opinia osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.
Właściciel powinien również sprawdzić uchwały wspólnoty i sposób kwalifikowania poszczególnych wydatków.
W przypadku sporu o wysoką kwotę warto skonsultować dokumentację z prawnikiem specjalizującym się w prawie nieruchomości.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli mieszkasz w warszawskim bloku i otrzymasz informację, że masz samodzielnie sfinansować kosztowną naprawę balkonu, nie zakładaj od razu, że żądanie jest prawidłowe.
Poproś o opis zakresu prac, podstawę prawną obciążenia oraz informację, które elementy zostały zakwalifikowane jako części nieruchomości wspólnej.
Warto także sprawdzić, czy uszkodzenie ma charakter konstrukcyjny i czy może wpływać na bezpieczeństwo innych mieszkańców.
Nie należy jednak samodzielnie podejmować prac przy uszkodzonych elementach konstrukcyjnych. Jeżeli istnieje ryzyko odpadania fragmentów betonu lub innych materiałów, konieczne jest pilne zgłoszenie problemu zarządcy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.