Twój blok może zarabiać pieniądze, a Ty nawet o tym nie wiesz. Mieszkańcy Warszawy mają prawo zapytać, gdzie trafiają te kwoty
Reklama na elewacji, antena operatora na dachu, wynajęte pomieszczenie albo miejsce udostępnione przedsiębiorcy. Budynki mieszkalne mogą przynosić dodatkowe przychody, które nie zawsze są widoczne na comiesięcznych zawiadomieniach o opłatach. Właściciele mieszkań powinni wiedzieć, że pieniądze uzyskiwane z nieruchomości wspólnej podlegają określonym zasadom rozliczania. W niektórych sytuacjach mogą zmniejszać koszty ponoszone przez mieszkańców.
Budynek może zarabiać. Pieniądze nie muszą trafiać do mieszkańców bezpośrednio
W Warszawie i innych miastach Mazowsza budynki wielorodzinne bywają wykorzystywane nie tylko do celów mieszkalnych. Na dachach montowane są urządzenia telekomunikacyjne, na elewacjach pojawiają się reklamy, a niektóre pomieszczenia wspólne są wynajmowane przedsiębiorcom.
Takie wykorzystanie nieruchomości może przynosić przychody. Nie oznacza to jednak, że każdy właściciel mieszkania otrzyma przelew odpowiadający jego udziałowi w budynku. Wspólnota mieszkaniowa ma prawo przeznaczać środki na pokrywanie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej.
W praktyce oznacza to, że dodatkowe wpływy mogą ograniczać wysokość kwot, które trzeba zebrać od właścicieli lokali. Wszystko zależy od rzeczywistych przychodów, wydatków i zasad rozliczania.
Przepisy są konkretne. Liczy się art. 12 ustawy o własności lokali
Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy o własności lokali pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej utrzymaniem. Dopiero nadwyżka ponad te potrzeby przypada właścicielom lokali proporcjonalnie do ich udziałów.
To istotna zasada. Jeżeli wspólnota uzyskuje pieniądze z wynajmu części nieruchomości wspólnej, nie można automatycznie traktować ich jako środków, którymi zarządca może dowolnie dysponować poza rozliczeniami wspólnoty.
Jednocześnie nie każda reklama znajdująca się na budynku oznacza przychód nieruchomości wspólnej. Znaczenie ma między innymi to, kto jest stroną umowy, do kogo należy udostępniona powierzchnia oraz na jakiej podstawie prawnej przedsiębiorca z niej korzysta.
Gdzie mogą trafiać pieniądze?
Przychody nieruchomości wspólnej mogą być wykorzystywane między innymi na remonty, konserwację, utrzymanie czystości, oświetlenie części wspólnych czy inne koszty zarządzania budynkiem.
Właściciele lokali powinni móc ustalić, jakie wpływy uzyskuje wspólnota i w jaki sposób zostały one rozliczone. Informacje te mogą wynikać ze sprawozdań finansowych, ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu oraz dokumentacji dotyczącej zawartych umów.
Jeżeli budynek zarabia znaczące kwoty, warto sprawdzić, czy zostały one uwzględnione przy planowaniu wydatków i zaliczek.
Nie oznacza to automatycznie, że każdy przychód powinien prowadzić do natychmiastowej obniżki miesięcznych opłat. Wspólnota może mieć uzasadnione potrzeby remontowe lub inne zobowiązania.
Spółdzielnia a wspólnota. To nie jest to samo
W przypadku wspólnot mieszkaniowych podstawowe znaczenie ma ustawa o własności lokali. W spółdzielniach sytuacja może być bardziej złożona, ponieważ sposób rozliczania przychodów zależy także od statusu nieruchomości, przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i odpowiednich regulacji wewnętrznych.
Dlatego właściciel mieszkania spółdzielczego nie powinien automatycznie zakładać, że zasady dotyczące wspólnoty będą stosowane w identyczny sposób.
Przed wystąpieniem o rozliczenie warto ustalić, czy nieruchomością zarządza wspólnota, spółdzielnia czy inny podmiot.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli na Twoim budynku znajduje się wielkoformatowa reklama, instalacja telekomunikacyjna lub wynajmowana jest część wspólnej przestrzeni, możesz zainteresować się zasadami rozliczania tych wpływów.
W przypadku wspólnoty warto zacząć od sprawozdania finansowego i informacji o przychodach z nieruchomości wspólnej. Następnie można zapytać zarząd lub zarządcę, jakie umowy obowiązują i w jaki sposób wpływy zostały uwzględnione w kosztach utrzymania budynku.
Najważniejsze jest porównanie rzeczywistych wpływów z wydatkami. Sam fakt, że budynek zarabia, nie oznacza jeszcze, że wspólnota dysponuje wolnymi pieniędzmi do podziału.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.