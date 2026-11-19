Limit do 2 000 PLN w aplikacji Żappka Pay. Klienci sieci sfinansują codzienne zakupy w nowym systemie ratalnym
Sieć sklepów Żabka oficjalnie potwierdziła uruchomienie usługi Żappka Pay, oferującej klientom płatności odroczone z limitem kredytowym sięgającym 2 000 PLN. Nowy system finansowy, stworzony we współpracy z PKO Bankiem Polskim, Planet Pay oraz organizacją Visa, pozwala na rozłożenie płatności za codzienne koszyki na 4 raty i zbieranie punktów lojalnościowych w dowolnym terminalu płatniczym na rynku.
Odroczenie do 300 PLN bez kosztów. PKO Bank Polski zbada zdolność kredytową
Mechanizm Żappka Pay opiera się na integracji portfela kredytowego bezpośrednio z popularną aplikacją mobilną sieci. Użytkownicy powyżej 18. roku życia, po weryfikacji tożsamości poprzez państwowy system mObywatel, będą mogli zawnioskować o przyznanie limitu. Ostateczna kwota, z maksymalnym progiem na poziomie 2 000 PLN, zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej przeprowadzonej przez PKO Bank Polski. Spółka Żappka Pay funkcjonuje w tym modelu jako pośrednik kredytowy oraz agent wydawcy kart.
Koszty korzystania z usługi powiązano z wartością pojedynczego paragonu. Za zakupy do kwoty 300 PLN klienci mogą zapłacić jednorazowo w ciągu 1 miesiąca bez naliczania jakichkolwiek odsetek i prowizji – warunkiem jest ścisłe przestrzeganie terminu spłaty. Sytuacja zmienia się przy transakcjach przekraczających kwotę 300 PLN. Tego typu wydatki system automatycznie rozłoży na 4 raty, co uchroni użytkownika przed odsetkami przy terminowej spłacie, jednak będzie wiązało się z doliczeniem dodatkowej prowizji bankowej.
Wola, Mokotów i Śródmieście testują aplikację. Punkty lojalnościowe u konkurencji
Rozwiązanie pozwala na płatności zarówno w samej sieci franczyzowej, jak i u dowolnego sprzedawcy na świecie obsługującego terminale Visa. Klienci mogą korzystać z wirtualnej karty w telefonie do płatności zbliżeniowych lub zamówić bezpłatny wariant fizyczny produkowany przez Planet Pay. Nowy system rewolucjonizuje także zasady działania popularnego programu lojalnościowego – punkty (żappsy) będą naliczane również za transakcje dokonane w konkurencyjnych punktach handlowych, a następnie wymieniane na produkty z oferty Żabka Menu.
Nowa usługa budzi szczególne zainteresowanie w gęsto zurbanizowanych aglomeracjach. Pracownicy biurowi na Woli, dokonujący codziennych zakupów lunchowych wokół Ronda Daszyńskiego, będą mogli elastycznie zarządzać drobnymi wydatkami za pomocą wirtualnej karty. Na Mokotowie posiadacze nowego rozwiązania zapłacą zbliżeniowo i zbiorą punkty w licznych kawiarniach i galeriach handlowych. Z kolei w stołecznym Śródmieściu system odroczonych płatności zintegrowany z telefonem znacząco ułatwi bezgotówkowe regulowanie rachunków w zewnętrznych restauracjach czy biletomatach miejskich.
Jak zapisać się do usługi i uniknąć odsetek od zakupów?
- Zapisz się na listę oczekujących w aplikacji – otwórz program Żappka w swoim smartfonie i kliknij w specjalny kafelek rejestracyjny; moduł płatniczy jest udostępniany stopniowo dla kolejnych grup użytkowników.
- Przygotuj aktywną aplikację mObywatel – system weryfikacji tożsamości klienta wymaga potwierdzenia pełnoletności oraz zgodności danych osobowych poprzez państwowy portfel cyfrowy.
- Spłacaj transakcje poniżej 300 PLN w ciągu 1 miesiąca – pilnuj terminów rozliczeń w panelu klienta, ponieważ tylko terminowa spłata drobnych zobowiązań gwarantuje brak dodatkowych opłat i prowizji.
Najważniejsze zasady działania systemu Żappka Pay
- Limit kredytowy do 2 000 PLN – kwota przyznana po weryfikacji dochodów przez PKO Bank Polski.
- Brak opłat dla zakupów do 300 PLN – gwarancja darmowego kredytowania przy uregulowaniu salda w ciągu 1 miesiąca.
- Podział na 4 raty powyżej 300 PLN – większe paragony obciążone są prowizją operacyjną ustalaną przez operatora.
- Zasięg poza siecią franczyzową – darmowa karta fizyczna lub wirtualna (Visa i Planet Pay) działa we wszystkich terminalach.
- Punkty u zewnętrznych dostawców – możliwość zbierania żappsów za zakupy poza macierzystymi sklepami.
Źródło: businessinsider
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.