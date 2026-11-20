RCB ostrzega przed atakiem z powietrza. Mieszkańcy otrzymali alarmujący komunikat
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa opublikowało ostrzeżenie dotyczące zagrożenia atakiem z powietrza na terenie części województwa lubelskiego. Treść komunikatu jest wyjątkowo poważna. Służby wzywają do znalezienia bezpiecznego miejsca, przestrzegania wydawanych poleceń i śledzenia kolejnych informacji. W piątek, 20 listopada, odnotowano również kolejny rosyjski atak powietrzny na Ukrainę, w związku z którym Polska podniosła gotowość systemu obrony powietrznej.
„UWAGA! UWAGA! UWAGA!”. RCB przekazało mieszkańcom pilne polecenia
Na udostępnionym komunikacie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa widnieje następujące ostrzeżenie:
„UWAGA! UWAGA! UWAGA! Zagrożenie atakiem z powietrza. Znajdź bezpieczne miejsce. Stosuj się do poleceń służb. Oczekuj dalszych komunikatów”.
Według treści publikacji ostrzeżenie skierowano do osób przebywających na terenie pięciu jednostek administracyjnych województwa lubelskiego: powiatów hrubieszowskiego, zamojskiego, tomaszowskiego i biłgorajskiego oraz miasta Zamość.
To obszary położone we wschodniej części kraju, w tym w pobliżu granicy z Ukrainą. Komunikat nakazuje przede wszystkim zadbanie o własne bezpieczeństwo. Nie należy ignorować takich ostrzeżeń ani traktować ich jako rutynowych wiadomości.
Data udostępnionego ostrzeżenia wymaga jednak dodatkowego potwierdzenia. Nie można na tej podstawie przesądzić, że polecenie natychmiastowego schronienia zostało wydane właśnie 20 listopada.
Rosyjski atak na Ukrainę. Polska podniosła gotowość obrony powietrznej
Niezależnie od przedstawionego ostrzeżenia, w piątek 20 listopada 2026 roku RCB przekazało kolejny komunikat związany z rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę. Tym razem służby poinformowały o monitorowaniu sytuacji i podniesieniu gotowości Systemu Obrony Powietrznej RP.
Wiadomości skierowano do odbiorców przebywających w wybranych powiatach województw lubelskiego i podkarpackiego. Wśród objętych powiadomieniem miejscowości znalazły się m.in. Zamość, Rzeszów, Przemyśl i Krosno.
Podniesienie gotowości polskiego systemu obrony powietrznej jest środkiem ostrożności podejmowanym w związku z sytuacją za wschodnią granicą. Samo w sobie nie oznacza, że doszło do ataku na terytorium Polski.
Co zrobić, jeżeli RCB nakazuje znaleźć bezpieczne miejsce?
W przypadku otrzymania aktualnego ostrzeżenia o bezpośrednim zagrożeniu atakiem z powietrza należy przede wszystkim zastosować się do poleceń służb.
Osoby przebywające w budynkach powinny oddalić się od okien i przeszkleń. Jeżeli nie ma możliwości dotarcia do wyznaczonego miejsca schronienia, należy wybrać możliwie osłonięte pomieszczenie, najlepiej bez okien, położone w wewnętrznej części budynku.
Nie należy wychodzić na zewnątrz wyłącznie po to, aby obserwować sytuację lub nagrywać potencjalne zagrożenie. Trzeba też zachować możliwość odbierania kolejnych ostrzeżeń, ponieważ sytuacja może zmieniać się dynamicznie.
W przypadku zauważenia podejrzanego obiektu, szczątków urządzenia latającego lub niezidentyfikowanych elementów spadających z powietrza nie wolno ich dotykać ani przenosić. O takim znalezisku należy powiadomić służby pod numerem alarmowym 112.
Czy zagrożona jest Warszawa i Mazowsze?
W potwierdzonym porannym komunikacie z 20 listopada RCB wskazało wybrane obszary województw lubelskiego i podkarpackiego. Warszawa i województwo mazowieckie nie znalazły się na opublikowanej liście odbiorców tego ostrzeżenia.
Nie oznacza to jednak, że mieszkańcy Mazowsza powinni lekceważyć sytuację za wschodnią granicą. Warto śledzić komunikaty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz lokalnych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
Najważniejsze jest rozróżnienie podwyższonej gotowości obrony powietrznej od bezpośredniego ostrzeżenia nakazującego schronienie. Są to komunikaty o odmiennym znaczeniu, a mieszkańcy powinni kierować się najnowszymi oficjalnymi informacjami.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.