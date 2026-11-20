PILNE! Niezidentyfikowany obiekt mógł spaść na terytorium Polski! Wojsko sprawdza okolice
Niepokojące doniesienia z województwa lubelskiego. W piątek, 20 listopada 2026 roku, Polska Agencja Prasowa poinformowała o możliwym upadku niezidentyfikowanego obiektu powietrznego na terytorium Polski. Według informacji przypisywanych Dowództwu Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych do zdarzenia mogło dojść w pobliżu miejscowości Chmielek w powiecie biłgorajskim.
Dowództwo Operacjne RSZ: mógł spaść obiekt w pobliżu miejscowości Chmielek w pow. biłgorajskim, trwa sprawdzanie.(PAP)
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— Polska Agencja Prasowa/Polish Press Agency (PAP) (@PAPinformacje) November 20, 2026
Informacja pojawiła się zaledwie kilkadziesiąt minut po alarmujących komunikatach dotyczących zagrożenia z powietrza na wschodzie kraju. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegało mieszkańców części województw lubelskiego i podkarpackiego, nakazując znalezienie bezpiecznego miejsca i stosowanie się do poleceń służb.
Wojsko wskazuje konkretną miejscowość. Trwa sprawdzanie
Polska Agencja Prasowa przekazała następującą informację:
„Dowództwo Operacyjne RSZ: mógł spaść obiekt w pobliżu miejscowości Chmielek w pow. biłgorajskim, trwa sprawdzanie”.
To istotna aktualizacja wcześniejszych informacji o podejrzeniu naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez niezidentyfikowane obiekty.
Wskazanie konkretnej miejscowości sugeruje, że służby dysponują informacjami wymagającymi sprawdzenia w tym rejonie. Nie oznacza to jednak, że miejsce upadku zostało już potwierdzone.
Na obecnym etapie nie wiadomo, z jakim obiektem mogły mieć do czynienia służby. Nie potwierdzono, czy był to dron, pocisk, fragment innego urządzenia latającego czy obiekt o odmiennym charakterze.
Nie ma również potwierdzonych informacji o ewentualnych zniszczeniach lub osobach poszkodowanych.
Wcześniej RCB ogłosiło alarm. Mieszkańcy otrzymali pilne ostrzeżenia
Poranne wydarzenia rozpoczęły się od komunikatów dotyczących rosyjskiego ataku powietrznego na Ukrainę. Polska podniosła gotowość systemu obrony powietrznej, a następnie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa opublikowało ostrzeżenie o zagrożeniu atakiem z powietrza.
W komunikacie przekazanym mieszkańcom części wschodniej Polski napisano:
„UWAGA! UWAGA! UWAGA! Zagrożenie atakiem z powietrza. Znajdź bezpieczne miejsce. Stosuj się do poleceń służb. Oczekuj dalszych komunikatów”.
Ostrzeżenia objęły wskazane obszary województw lubelskiego i podkarpackiego. Na opublikowanej przez RCB mapie zaznaczono tereny położone przy wschodniej granicy kraju.
Niedługo później Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że powodem przekazania informacji o zagrożeniu było podejrzenie naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez niezidentyfikowane obiekty.
Czy do Polski wleciał dron? Tego jeszcze nie potwierdzono
Najważniejsze pytanie dotyczy rodzaju niezidentyfikowanego obiektu, który mógł spaść w okolicach Chmielka.
Na podstawie dotychczas opublikowanych informacji nie można stwierdzić, że był to rosyjski dron lub pocisk. Takie ustalenie wymaga potwierdzenia przez odpowiednie służby, a w przypadku znalezienia szczątków również ich identyfikacji.
Nie należy również utożsamiać podejrzenia naruszenia przestrzeni powietrznej z potwierdzonym atakiem na Polskę. Wojsko prowadzi czynności wyjaśniające, a dalsze informacje powinny pozwolić ustalić rzeczywisty przebieg zdarzenia.
Co powinni zrobić mieszkańcy okolic Chmielka?
Osoby przebywające na terenie powiatu biłgorajskiego powinny śledzić oficjalne komunikaty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, policji i Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
Jeżeli służby wyznaczą obszar objęty działaniami lub wprowadzą ograniczenia w poruszaniu się, należy bezwzględnie ich przestrzegać. Szczególnie ważne jest, aby nie zbliżać się do potencjalnych szczątków niezidentyfikowanych obiektów.
Takie przedmioty mogą zawierać niebezpieczne substancje, elementy pirotechniczne lub inne materiały stwarzające zagrożenie. Nie wolno ich dotykać, przenosić ani zabierać. W przypadku zauważenia podejrzanego przedmiotu należy oddalić się i zawiadomić służby pod numerem alarmowym 112.
Czy zagrożenie obejmuje Warszawę i Mazowsze?
Dotychczasowe ostrzeżenia RCB dotyczą wskazanych obszarów województw lubelskiego i podkarpackiego. Warszawa i Mazowsze nie zostały wymienione jako tereny objęte przedstawionymi alertami.
Mieszkańcy stolicy powinni jednak monitorować oficjalne komunikaty, zwłaszcza że sytuacja związana z bezpieczeństwem przestrzeni powietrznej może ulegać zmianom.
Najważniejsza wiadomość: wojsko sprawdza informację o możliwym upadku niezidentyfikowanego obiektu w pobliżu Chmielka. Sam upadek ani charakter obiektu nie zostały jeszcze potwierdzone w udostępnionym komunikacie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.