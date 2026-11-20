Podejrzenie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej! Wojsko wydało komunikat
Sytuacja na wschodniej granicy Polski jest niezwykle poważna. W piątek, 20 listopada 2026 roku, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych opublikowało komunikat dotyczący podejrzenia naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Według przekazanych informacji zagrożenie ma związek z niezidentyfikowanymi obiektami powietrznymi. Informacje zostały skierowane do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, które odpowiada za ostrzeganie ludności cywilnej.
❗️ Uwaga. W związku z podejrzeniem naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez niezidentyfikowane obiekty powietrzne do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa zostały przekazane informacje o zagrożeniu z powietrza.
Trwa weryfikacja, której celem jest potwierdzenie zapisów systemów radiolokacyjnych oraz, w razie konieczności, podjęcie działań mających na celu przeciwdziałanie potencjalnemu zagrożeniu.
Prosimy o stosowanie się do komunikatów i poleceń właściwych służb.
Dalsze informacje zostaną podane do publicznej wiadomości po ich pełnej weryfikacji i potwierdzeniu wszystkich szczegółów. Prosimy o cierpliwość i śledzenie dalszych komunikatów.
#PołączeniDlaBezpieczeństwa 🤝 #JointForSecurity
— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) November 20, 2026
Komunikat pojawił się w czasie rosyjskiego ataku powietrznego na Ukrainę. Wcześniej polskie służby informowały o podniesieniu gotowości krajowego systemu obrony powietrznej. Mieszkańcy części wschodniej Polski otrzymali alerty RCB, a w niektórych miejscowościach uruchomiono syreny alarmowe.
„Podejrzenie naruszenia przestrzeni powietrznej RP”. Wojsko przekazało nowe informacje
W opublikowanym wpisie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało:
„Uwaga. W związku z podejrzeniem naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez niezidentyfikowane obiekty powietrzne do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa zostały przekazane informacje o zagrożeniu z powietrza”.
To szczególnie istotna informacja, ponieważ wojsko wskazuje już nie tylko na działania militarne prowadzone za wschodnią granicą, lecz także na podejrzenie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.
Na obecnym etapie należy jednak podkreślić, że mowa o podejrzeniu, a nie o potwierdzonym wtargnięciu obcych obiektów na terytorium Polski. Z udostępnionego fragmentu komunikatu nie wynika, ile obiektów wykryto, jakiego były rodzaju ani w których dokładnie miejscach mogło dojść do naruszenia.
Alarmy na wschodzie Polski. RCB nakazuje szukać schronienia
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przekazało ostrzeżenia mieszkańcom części województw lubelskiego i podkarpackiego. W komunikatach pojawiło się bezpośrednie zalecenie znalezienia bezpiecznego miejsca oraz stosowania się do poleceń służb.
Treść ostrzeżenia brzmi:
„UWAGA! UWAGA! UWAGA! Zagrożenie atakiem z powietrza. Znajdź bezpieczne miejsce. Stosuj się do poleceń służb. Oczekuj dalszych komunikatów”.
Tego rodzaju alert oznacza konieczność natychmiastowego zastosowania się do zaleceń bezpieczeństwa. Mieszkańcy nie powinni wychodzić na otwartą przestrzeń w celu obserwowania nieba ani próbować samodzielnie ustalać pochodzenia potencjalnych obiektów powietrznych.
W części Lubelszczyzny mieszkańcy informowali również o syrenach alarmowych. Sygnały ostrzegawcze i wiadomości RCB mają umożliwić ludności podjęcie działań ochronnych, zanim potencjalne zagrożenie doprowadzi do niebezpiecznej sytuacji.
Rosja atakuje Ukrainę. Polska obrona powietrzna w podwyższonej gotowości
Wydarzenia rozgrywają się w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę. Już w nocy Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informowało o monitorowaniu sytuacji oraz podniesieniu gotowości Systemu Obrony Powietrznej RP. Ostrzeżenia skierowano do mieszkańców wybranych powiatów województw lubelskiego i podkarpackiego.
Polska przestrzeń powietrzna jest monitorowana przez odpowiednie służby wojskowe. W przypadku wykrycia potencjalnego zagrożenia uruchamiane są procedury przewidziane dla ochrony terytorium kraju.
Nie ma jednak podstaw, by wyłącznie na podstawie opublikowanego fragmentu komunikatu stwierdzić, że niezidentyfikowane obiekty były rosyjskimi dronami lub pociskami. Ich pochodzenie, charakter i ewentualna trasa wymagają oficjalnego potwierdzenia.
Co powinni zrobić mieszkańcy? Te zalecenia mogą mieć kluczowe znaczenie
Osoby przebywające na obszarach objętych aktualnym alarmem powinny przede wszystkim wykonywać polecenia służb i poszukać odpowiedniego schronienia. W przypadku braku dostępu do wyznaczonego obiektu ochronnego należy wybrać możliwie osłonięte miejsce w budynku, najlepiej z dala od okien, balkonów i dużych przeszkleń.
Warto pozostawić włączony telefon, aby móc odbierać kolejne alerty i informacje o ewentualnym odwołaniu zagrożenia. Nie należy także zbliżać się do niezidentyfikowanych przedmiotów, które mogły spaść z powietrza. Podejrzane szczątki mogą stwarzać zagrożenie, dlatego ich zauważenie należy zgłosić pod numerem alarmowym 112.
Czy Warszawa i Mazowsze są zagrożone?
Dotychczas wskazane alerty RCB dotyczą części województw lubelskiego i podkarpackiego. Nie ma informacji, aby przedstawione ostrzeżenia nakazujące znalezienie bezpiecznego miejsca obejmowały Warszawę lub województwo mazowieckie.
Mieszkańcy stolicy i regionu powinni jednak śledzić komunikaty Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Sytuacja związana z bezpieczeństwem przestrzeni powietrznej może wymagać aktualizacji ostrzeżeń w zależności od ustaleń wojska.
Kluczowe pozostaje ustalenie, czy rzeczywiście doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, jakie obiekty mogły w nim uczestniczyć i czy zagrożenie nadal występuje. Na odpowiedzi na te pytania trzeba poczekać do kolejnych oficjalnych komunikatów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.