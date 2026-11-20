Chodzą i sprawdzają. Polacy pokażą rachunki, muszą udowodnić, że zapłacili
Poczta Polska może sprawdzać rejestrację odbiorników radiowych i telewizyjnych oraz opłacanie abonamentu. W razie sporu znaczenie mają dokumenty rejestracyjne, potwierdzenia wpłat i informacje o ewentualnym zwolnieniu. W 2026 roku używanie niezarejestrowanego telewizora oznacza 915 zł opłaty, ale jej ustalenie wymaga przeprowadzenia postępowania i wykazania konkretnych okoliczności.
Jakie dokumenty warto mieć? Poczta wskazuje dowody rejestracji
W domowych dokumentach warto rozdzielić 2 sprawy: zarejestrowanie sprzętu oraz uregulowanie należności. Potwierdzenie przelewu pomaga wykazać, że określona kwota została zapłacona, natomiast dokument rejestracyjny potwierdza zgłoszenie odbiornika w systemie. Z kolei osoba korzystająca ze zwolnienia powinna ustalić, od kiedy zostało ono uwzględnione. Sam brak papierowego kwitka pod ręką nie przesądza jeszcze o naruszeniu obowiązków. Jeżeli jednak pojawi się wezwanie do zapłaty, uporządkowana dokumentacja pozwala konkretnie odpowiedzieć na wskazane w nim zaległości.
Poczta Polska wyjaśnia, że dowodem zarejestrowania odbiornika jest zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownika. Zaleca zachowanie zarówno tego dokumentu, jak i zgłoszenia rejestracji odbiorników albo zmiany danych oraz okazywanie ich podczas kontroli. Numer abonenta pozwala powiązać użytkownika z jego rozliczeniami. Jeśli dokumenty zaginęły, warto skontaktować się z Pocztą Polską i ustalić dane konta, zamiast próbować odtworzyć je na podstawie przypadkowego starego blankietu.
Osobno należy przechowywać potwierdzenia płatności. Może to być dowód wpłaty z placówki albo bankowe potwierdzenie wykonanego przelewu, z którego wynika data, kwota i rachunek odbiorcy. Przy wyjaśnianiu niezgodności trzeba porównać te dane z numerem konta przypisanym abonentowi i okresem, którego dotyczy żądanie. Samo zlecenie przelewu oczekującego na realizację nie potwierdza jeszcze zapłaty. Jeżeli opłaty wnosił inny domownik, również warto ustalić, na jakie konto je kierował i zachować odpowiednie potwierdzenia.
Znaczenie dokumentów nie jest wyłącznie teoretyczne. W wystąpieniu dotyczącym problemów abonamentu RTV z 2022 roku Rzecznik Praw Obywatelskich opisywał skargi na dochodzenie należności mimo dokonania wpłat, wyrejestrowania odbiornika albo przysługującego zwolnienia. Wskazywał też na pomyłki dotyczące adresów i danych osób. Nie oznacza to, że każde obecne wezwanie jest błędne. Pokazuje jednak, dlaczego przy rozbieżnościach warto przedstawić konkretne dowody i domagać się sprawdzenia rozliczeń, zamiast poprzestawać na ustnym zapewnieniu, że wszystko zostało uregulowane.
Kontroler musi się wylegitymować i ustalić 4 okoliczności
Kontrole prowadzą uprawnieni pracownicy Poczty Polskiej, a jednostką zajmującą się tym zadaniem jest Biuro Centrum Obsługi Finansowej. Osoba wykonująca czynności powinna okazać upoważnienie do kontroli, a na żądanie kontrolowanego także dowód osobisty. KRRiT w informacji o kontroli wskazuje również legitymację służbową. Sama deklaracja, że ktoś jest pracownikiem poczty, nie wystarcza do potwierdzenia jego kompetencji. Przed przedstawianiem dokumentów warto sprawdzić, kto prowadzi czynności i czy okazane upoważnienie jest aktualne.
Poczta powołuje się na wyrok NSA z 7 marca 2023 roku, sygn. II GSK 94/20, wskazując 4 istotne elementy kontroli. Należy ustalić obecność urządzenia, jego zdolność do natychmiastowego odbioru programu, fakt rejestracji albo jej brak oraz okres używania, z uwzględnieniem terminu na zgłoszenie. Na rejestrację przewidziano 14 dni. Oznacza to, że ustalenie opłaty za używanie niezarejestrowanego odbiornika wymaga odpowiednich dowodów. Brak jednego dokumentu w domowej szufladzie nie zastępuje wykazania przesłanek takiej opłaty.
Uprawnienie do kontroli nie daje natomiast prawa do przymusowego wejścia do mieszkania. NSA w wyroku z 26 września 2018 roku, sygn. II GSK 590/18, wskazał, że ustawa nie upoważnia kontrolerów do żądania wstępu do pomieszczeń w celu sprawdzenia znajdujących się tam odbiorników. Poczta w swojej informacji podaje, że kontrolowany powinien umożliwić kontrolę lub okazać dowód rejestracji, ale nie oznacza to prawa do siłowego wejścia. Jednocześnie brak wizyty w mieszkaniu nie usuwa zobowiązań wynikających z istniejącej rejestracji. Rozliczenie zaległych wpłat może opierać się na danych abonenta i nie wymaga każdorazowego oglądania telewizora.
915 zł za niezarejestrowany telewizor. Zaległości to osobna sprawa
W 2026 roku abonament wynosi 30,50 zł miesięcznie za telewizor albo telewizor i radio oraz 9,50 zł za samo radio. Za używanie niezarejestrowanego urządzenia pobiera się opłatę równą 30-krotności odpowiedniej miesięcznej stawki obowiązującej w dniu stwierdzenia naruszenia. Daje to 915 zł w przypadku telewizora oraz 285 zł przy samym odbiorniku radiowym. Opłatę ustala się w decyzji administracyjnej po postępowaniu dowodowym. Nie jest to mandat wręczany automatycznie dlatego, że podczas rozmowy nie znaleziono potwierdzenia przelewu.
Inny charakter ma sytuacja abonenta, który zarejestrował odbiornik, ale przestał płacić. Wówczas chodzi o zaległe należności, odsetki i możliwe dalsze koszty dochodzenia zobowiązania. Nie należy utożsamiać każdej zaległości z opłatą za niezarejestrowany sprzęt. Poczta informuje również, że przy zadłużeniu wpłata może zostać rozliczona najpierw na koszty doręczonego upomnienia, a następnie na odsetki i zaległy abonament. Dlatego wykonanie kolejnego przelewu w wysokości jednej miesięcznej stawki nie zawsze oznacza zamknięcie wcześniejszego długu.
Opłatę wnosi się z góry do 25. dnia pierwszego miesiąca wybranego okresu rozliczeniowego. KRRiT podkreśla, że znaczenie ma dzień dokonania płatności, a nie późniejszy dzień wpływu pieniędzy na rachunek Poczty Polskiej. Korzystanie z płatnej telewizji kablowej lub satelitarnej nie zastępuje abonamentu RTV. W gospodarstwie domowym osoby fizycznej obowiązuje jedna opłata niezależnie od liczby używanych odbiorników. W przypadku przedsiębiorców zasady są inne: co do zasady opłata dotyczy każdego odbiornika, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawie.
Znane są już również stawki na 2027 rok. Według opublikowanej tabeli KRRiT miesięczna opłata za telewizor albo telewizor i radio wyniesie 34,50 zł, a za samo radio 10,80 zł. Roczna wpłata z uwzględnieniem przewidzianej zniżki to odpowiednio 372,60 zł i 116,70 zł. Przy obecnym mechanizmie 30-krotności przyszłoroczna stawka telewizyjna oznaczałaby 1035 zł opłaty za niezarejestrowany odbiornik. Osoby korzystające ze stałego zlecenia powinny sprawdzić jego kwotę przed rozpoczęciem nowego roku, aby nie pozostawić w banku tegorocznej wartości.
Zwolnienie i wyrejestrowanie także trzeba uporządkować
Część osób jest zwolniona z abonamentu, ale sposób uzyskania zwolnienia zależy od jego podstawy. Osoby, które ukończyły 75 lat, korzystają z niego automatycznie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu urodzin. W pozostałych przypadkach zazwyczaj trzeba przedstawić na poczcie dokument potwierdzający uprawnienie i złożyć wymagane oświadczenie. Samo przekonanie, że niska emerytura albo stan zdrowia wystarczają do zaprzestania wpłat, może prowadzić do zaległości. Warto zachować potwierdzenie formalności i sprawdzić datę, od której uwzględniono zwolnienie.
Także rezygnacja z używania odbiornika wymaga uporządkowania jego statusu w ewidencji. Samo zaprzestanie przelewów nie jest wyrejestrowaniem sprzętu. Jeżeli odbiornik został wyrejestrowany, potwierdzenie tej czynności warto przechowywać razem z pozostałymi dokumentami, szczególnie gdy wcześniej występowały zaległości lub spory. Podstawowy termin przedawnienia należności wynosi 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności. Nie można jednak zakładać, że upływ tego czasu zawsze kończy sprawę: bieg terminu może zostać przerwany, co wymaga sprawdzenia przebiegu konkretnego postępowania.
Jak wyjaśnić wezwanie i przygotować dokumenty?
Najpierw przeczytaj, czego dokładnie dotyczy pismo: opłaty za niezarejestrowany odbiornik czy zaległych miesięcznych wpłat. Zapisz numer sprawy, okres rozliczeniowy i termin odpowiedzi, a następnie porównaj żądanie ze swoimi potwierdzeniami. Przy płatnościach elektronicznych pobierz dowody wykonanych operacji i sprawdź rachunek odbiorcy. Jeśli brakuje numeru abonenta albo szczegółowego rozliczenia, zwróć się o nie do Poczty Polskiej. KRRiT wskazuje, że to Poczta prowadzi ewidencję potrzebną do ustalenia dat rejestracji i wyrejestrowania, kwot zaległości, upomnień oraz tytułów wykonawczych.
Warto trzymać zgłoszenie rejestracyjne, numer abonenta, potwierdzenia wpłat oraz dokumenty zwolnienia lub wyrejestrowania w jednym miejscu. Przy przeprowadzce sprawdź też aktualność danych, aby korespondencja trafiała pod właściwy adres. Dotyczy to również mieszkańców Warszawy i Mazowsza zmieniających lokal albo łączących gospodarstwa domowe: dotychczasowe rozliczenia nie powinny pozostawać bez wyjaśnienia. Jeśli w dokumentach są rozbieżności, przedstaw je na piśmie i zachowaj potwierdzenie zgłoszenia. Odpowiedź powinna odnosić się do konkretnych dat i kwot wskazanych w otrzymanym wezwaniu.
Jeżeli należność jest zasadna, ale trudna sytuacja życiowa uniemożliwia jej spłatę, można wystąpić do KRRiT o umorzenie lub raty. Rada może zastosować takie rozwiązanie w wyjątkowych sytuacjach uzasadnionych szczególnymi względami społecznymi lub przypadkami losowymi. Warto wcześniej uzyskać od Poczty aktualne rozliczenie długu i przygotować dokumenty opisujące sytuację materialną. Natomiast przy kwestionowaniu obowiązku lub kwoty należy reagować zgodnie z pouczeniem otrzymanego pisma. Nie odkładaj sprawy tylko dlatego, że telewizor był rejestrowany dawno temu lub wpłaty wykonywał inny członek rodziny.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.