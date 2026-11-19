Nocna prohibicja w całej Polsce. Jest decyzja Sejmu
Duża zmiana dla sklepów, stacji paliw i klientów jest coraz bliżej. Sejm zakończył parlamentarne prace nad przepisami, które mają wprowadzić w całej Polsce zakaz nocnej sprzedaży napojów procentowych na wynos. Ograniczenie ma obowiązywać od godz. 22:00 do 6:00. Zniknąć mają również popularne promocje zachęcające do kupowania większej liczby piw.
W czwartek, 19 listopada, posłowie zajęli się poprawkami Senatu do nowych przepisów.
To jeden z ostatnich etapów procedury parlamentarnej. Teraz ustawa trafi do prezydenta Karola Nawrockiego.
Dopiero jego decyzja przesądzi, czy nowe zasady wejdą w życie.
Od 22:00 sklepy miałyby odmówić sprzedaży
Najbardziej odczuwalna zmiana dotyczy godzin nocnych.
Nowe przepisy zakładają wspólną zasadę dla całej Polski: od 22:00 do 6:00 nie będzie można kupić napojów procentowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
Oznacza to, że ograniczenie obejmie między innymi:
- sklepy spożywcze,
- supermarkety i dyskonty,
- sklepy całodobowe,
- stacje paliw.
Sama placówka nadal będzie mogła działać przez całą noc. Po godz. 22:00 z jej oferty na wynos znikną jednak piwo, wino i mocniejsze trunki.
Zakaz ma obowiązywać w całej Polsce
Obecnie możliwość ograniczenia nocnej sprzedaży pozostaje w dużej mierze w rękach samorządów.
Poszczególne gminy mogą wprowadzać własne ograniczenia dotyczące sprzedaży w godzinach nocnych.
Po wejściu nowych przepisów podstawowa zasada miałaby być taka sama w całym kraju.
Nie będzie więc miało znaczenia, czy dana rada miasta lub gminy zdecydowała wcześniej o wprowadzeniu nocnych ograniczeń.
Godziny 22:00-6:00 mają stać się ogólnopolskim standardem.
Co z pubami i restauracjami?
Zakaz nie oznacza, że po godz. 22:00 nie będzie można zamówić piwa czy wina w restauracji.
Kluczowa będzie forma sprzedaży.
Lokale gastronomiczne nadal będą mogły podawać takie napoje do spożycia na miejscu.
Zmiana dotyczy przede wszystkim sprzedaży na wynos.
W praktyce klient nadal będzie mógł wieczorem zamówić kieliszek wina w restauracji czy piwo w pubie, ale nie kupi już po godz. 22:00 butelki lub puszki w sklepie albo na stacji paliw, jeśli przepisy wejdą w życie w obecnym kształcie.
Koniec promocji typu „6+6”
Zmiany nie ograniczają się do godzin sprzedaży.
Ustawa uderza również w popularne akcje promocyjne stosowane przez sieci handlowe.
Chodzi między innymi o oferty typu:
„6+6 gratis”
czy podobne promocje, w których zakup określonej liczby puszek lub butelek daje klientowi kolejne sztuki bez dodatkowej opłaty albo ze znacznym rabatem.
Takie akcje od lat pojawiają się szczególnie przed weekendami, świętami i dużymi wydarzeniami sportowymi.
Nowe przepisy mają mocno ograniczyć możliwość zachęcania klientów do zakupu większej ilości trunków poprzez rabaty, upusty i gratisowe sztuki.
Zmiany także w reklamach
Ustawa przewiduje również znaczne rozszerzenie ograniczeń dotyczących reklamy i promocji napojów procentowych.
Dotyczy to także piwa, które do tej pory było traktowane łagodniej niż mocniejsze trunki.
Po wejściu nowych regulacji zakres dozwolonej promocji ma zostać wyraźnie ograniczony.
Senat zgłosił do ustawy 21 poprawek, a Sejm zajął się nimi podczas czwartkowego posiedzenia.
Posłowie wcześniej zdecydowaną większością poparli ustawę
Pierwsze kluczowe głosowanie w Sejmie odbyło się 8 października.
Za przyjęciem ustawy głosowało wtedy 400 posłów.
Przeciw było 29, a 4 posłów wstrzymało się od głosu.
Następnie ustawa trafiła do Senatu.
6 listopada senatorowie zaproponowali 21 poprawek, którymi ponownie musiał zająć się Sejm.
Teraz parlamentarny etap prac dobiega końca.
Teraz decyzja prezydenta
Nowe ograniczenia nie obowiązują jeszcze klientów.
To szczególnie ważne, ponieważ samo zakończenie prac przez Sejm nie oznacza, że od najbliższej nocy sklepy przestaną prowadzić sprzedaż po godz. 22:00.
Ustawa musi przejść ostatnie etapy procedury.
Kluczowa będzie decyzja prezydenta Karola Nawrockiego.
Jeżeli podpisze ustawę, będzie ona mogła zostać opublikowana i wejść w życie zgodnie z terminami zapisanymi w nowych przepisach.
Największa zmiana dla sklepów całodobowych i stacji paliw
Najbardziej widoczna różnica pojawi się prawdopodobnie w miejscach, które obecnie umożliwiają zakupy praktycznie przez całą dobę.
Sklep całodobowy będzie mógł nadal sprzedawać żywność, napoje bez procentów czy inne produkty.
Po godz. 22:00 klient nie będzie jednak mógł kupić tam piwa, wina ani mocniejszych trunków.
Podobnie będzie na stacjach paliw.
Kierowca nadal zatankuje samochód, kupi kawę czy przekąskę, ale sprzedaż napojów procentowych na wynos będzie objęta nocnym ograniczeniem.
To jeszcze nie jest obowiązujące prawo
Najważniejsze dla klientów jest więc jedno: na 19 listopada nowe ograniczenia nie obowiązują jeszcze w całej Polsce.
Parlament zakończył prace nad zmianami, ale do ich wejścia w życie potrzebne są kolejne formalne kroki.
Jeżeli ustawa zostanie podpisana, oznaczać będzie jedną z największych od lat zmian dotyczących zasad sprzedaży piwa, wina i mocniejszych trunków w Polsce.
Nocne zakupy na stacjach paliw i w sklepach całodobowych mogą wtedy wyglądać zupełnie inaczej niż obecnie.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.