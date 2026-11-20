Płacisz za windę, choć mieszkasz na parterze? W Warszawie wielu mieszkańców zadaje to samo pytanie
Nie korzystasz z windy, bo mieszkasz na parterze, ale każdego miesiąca płacisz za jej utrzymanie? Dla wielu właścicieli mieszkań taka sytuacja wydaje się absurdalna. Tymczasem polskie przepisy przewidują zasadę, która może zaskoczyć mieszkańców bloków. Nawet jeśli nigdy nie wsiadasz do windy, możesz być zobowiązany do finansowania jej konserwacji, napraw i eksploatacji. Jest jednak ważny szczegół: nie każda opłata naliczona przez zarządcę musi być prawidłowa, a mieszkańcy mają prawo sprawdzić, za co dokładnie płacą.
Mieszkasz na parterze, ale płacisz za windę. Dlaczego?
W warszawskich blokach, szczególnie tych zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie, opłaty za utrzymanie części wspólnych stanowią istotny element miesięcznych kosztów mieszkania. Wśród nich mogą znajdować się wydatki związane z funkcjonowaniem windy. Obejmują one między innymi konserwację, przeglądy techniczne, energię elektryczną, naprawy oraz utrzymanie urządzenia w stanie umożliwiającym jego bezpieczne użytkowanie.
Dla mieszkańców wyższych pięter takie wydatki są zrozumiałe. Winda ułatwia codzienne funkcjonowanie, przewożenie zakupów, wózków dziecięcych czy większych przedmiotów. Zupełnie inaczej sytuację mogą postrzegać właściciele mieszkań na parterze, którzy do swoich lokali docierają bez konieczności korzystania z dźwigu osobowego.
Pojawia się więc naturalne pytanie: skoro ktoś nie korzysta z urządzenia, dlaczego ma za nie płacić? Odpowiedź wynika z zasad własności nieruchomości wspólnej. W polskim prawie obowiązek uczestniczenia w kosztach utrzymania budynku nie zawsze jest uzależniony od tego, czy właściciel faktycznie korzysta z konkretnego urządzenia.
Przepisy wskazują jasno. Winda może być częścią nieruchomości wspólnej
Podstawowe znaczenie ma ustawa z 24 czerwca 1994 roku o własności lokali. Zgodnie z jej przepisami właściciel mieszkania posiada nie tylko prawo własności swojego lokalu, ale również udział w nieruchomości wspólnej. Obejmuje ona grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych mieszkań.
Do nieruchomości wspólnej mogą należeć między innymi dach, elewacja, fundamenty, klatki schodowe, instalacje techniczne i windy. Utrzymanie tych elementów wymaga regularnych nakładów finansowych, dlatego właściciele mieszkań uczestniczą w kosztach zarządu nieruchomością wspólną.
Co szczególnie istotne, art. 14 ustawy o własności lokali wymienia wśród kosztów zarządu między innymi wydatki na remonty, bieżącą konserwację, ubezpieczenia, utrzymanie czystości oraz opłaty związane z windą.
Z kolei art. 12 ust. 2 wskazuje zasadę, zgodnie z którą właściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w stosunku do swoich udziałów, w części nieznajdującej pokrycia w pożytkach i innych przychodach z tej nieruchomości.
Oznacza to, że sam fakt zamieszkiwania na parterze zasadniczo nie stanowi podstawy do odmowy uczestniczenia w kosztach utrzymania wspólnej windy.
Nie korzystasz z windy? To nie zawsze ma znaczenie
Jednym z najczęściej pojawiających się argumentów mieszkańców parteru jest brak faktycznego korzystania z urządzenia. Niektórzy właściciele podkreślają, że przez wiele lat nie wsiadali do windy ani razu, a mimo to regularnie finansowali jej funkcjonowanie.
Z punktu widzenia przepisów dotyczących nieruchomości wspólnej takie okoliczności nie muszą mieć decydującego znaczenia. Obowiązek uczestniczenia w kosztach wynika bowiem przede wszystkim z posiadania udziału we współwłasności określonych części budynku, a nie z częstotliwości ich użytkowania.
Podobną zasadę można dostrzec przy innych elementach nieruchomości. Właściciel mieszkania na parterze uczestniczy w kosztach remontu dachu, choć dach znajduje się kilka pięter nad jego lokalem. Mieszkaniec ostatniej kondygnacji ponosi z kolei wydatki związane z utrzymaniem fundamentów, mimo że na co dzień nie ma z nimi bezpośredniego kontaktu.
W przypadku windy sytuacja jest podobna. Jeżeli urządzenie stanowi element nieruchomości wspólnej, jego utrzymanie może obciążać wszystkich właścicieli lokali zgodnie z obowiązującymi zasadami.
Jest jednak ważny wyjątek. Sprawdź, do jakiej nieruchomości należy winda
Nie każda sytuacja jest identyczna. Szczególne wątpliwości mogą pojawić się w dużych zespołach budynków, na osiedlach składających się z kilku bloków albo w nieruchomościach, w których poszczególne klatki schodowe wyposażono w różne urządzenia.
Wyobraźmy sobie osiedle składające się z kilku budynków. W jednym znajduje się winda, natomiast drugi nie jest w nią wyposażony. Czy właściciele mieszkań w budynku bez windy powinni uczestniczyć w kosztach jej utrzymania?
Nie można odpowiedzieć na to pytanie wyłącznie na podstawie adresu osiedla. Kluczowe znaczenie ma prawny status nieruchomości, struktura własności oraz sposób zarządzania budynkami.
Jeżeli poszczególne budynki stanowią odrębne nieruchomości wspólne, ich właściciele co do zasady ponoszą koszty związane z własną nieruchomością. Jeżeli natomiast kilka budynków tworzy jedną nieruchomość wspólną, sytuacja może wyglądać inaczej.
Dlatego w razie wątpliwości warto sprawdzić księgę wieczystą, dokumenty dotyczące wyodrębnienia lokali, uchwały właścicieli oraz sposób rozliczania kosztów.
To właśnie ustalenie, czy dana winda należy do nieruchomości wspólnej, w której właściciel ma udział, może mieć zasadnicze znaczenie.
A co, jeśli winda znajduje się w innej klatce schodowej?
Podobny problem może występować w budynkach z kilkoma klatkami schodowymi. Zdarza się, że jedna część nieruchomości ma windę, a inna nie. Mieszkańcy klatki bez windy mogą wówczas zastanawiać się, dlaczego uczestniczą w kosztach urządzenia znajdującego się w innej części budynku.
W takiej sytuacji nie wystarczy stwierdzić, że właściciel nie korzysta z windy. Należy ustalić, czy urządzenie należy do jednej nieruchomości wspólnej i jakie zasady rozliczania kosztów wynikają z przepisów oraz dokumentacji.
Jeżeli cały budynek stanowi jedną nieruchomość wspólną, sam podział na klatki schodowe nie musi oznaczać możliwości wyłączenia określonej grupy właścicieli z kosztów utrzymania urządzenia.
Inaczej może wyglądać sytuacja, gdy poszczególne części budynku mają odrębny status prawny albo istnieją szczególne podstawy dotyczące rozliczania konkretnych wydatków.
Każdy taki przypadek wymaga analizy dokumentów. Nie można automatycznie przyjmować, że brak windy w danej klatce zwalnia z opłat, ale nie należy też zakładać, że każde obciążenie jest bezdyskusyjnie prawidłowe.
Czy wspólnota może zdecydować, że mieszkańcy parteru nie płacą?
Właściciele mieszkań czasami proponują, aby koszty utrzymania windy ponosili wyłącznie mieszkańcy wyższych kondygnacji. Takie rozwiązanie może wydawać się sprawiedliwe z punktu widzenia faktycznego korzystania z urządzenia.
Trzeba jednak pamiętać, że wspólnota mieszkaniowa nie ma pełnej dowolności w ustalaniu zasad rozdzielania kosztów nieruchomości wspólnej. Podstawowe reguły wynikają z ustawy, a uchwały właścicieli muszą pozostawać z nimi zgodne.
W szczególności art. 12 ust. 2 ustawy o własności lokali ustanawia zasadę ponoszenia kosztów odpowiednio do udziałów. Nie można więc zakładać, że zwykła uchwała zawsze pozwala całkowicie zwolnić mieszkańców parteru z kosztów windy i przerzucić je na właścicieli mieszkań położonych wyżej.
Ocena konkretnej uchwały zależy od jej treści, charakteru wydatków i prawnego statusu urządzenia. Właściciel, który uważa, że uchwała narusza przepisy lub jego interesy, może w określonych przypadkach skorzystać z drogi sądowej.
Wspólnota i spółdzielnia to nie to samo. Różnice mają znaczenie
Mieszkańcy często używają słowa „czynsz” na określenie wszystkich opłat związanych z mieszkaniem. W rzeczywistości podstawy ich naliczania mogą być różne w zależności od tego, czy nieruchomością zarządza wspólnota mieszkaniowa, czy spółdzielnia.
We wspólnocie podstawowe znaczenie mają przepisy ustawy o własności lokali, udziały w nieruchomości wspólnej oraz uchwały właścicieli.
W spółdzielni mieszkaniowej należy uwzględnić przede wszystkim ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych, charakter prawa do lokalu, statut i zasady rozliczania kosztów eksploatacji oraz utrzymania nieruchomości.
Szczególnie istotny jest art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Przepisy określają obowiązki związane z uczestniczeniem w kosztach eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz uprawnienia mieszkańców dotyczące kalkulacji opłat.
Dlatego osoba kwestionująca należności za windę powinna najpierw ustalić, na jakiej podstawie prawnej zostały one naliczone. Inny tryb działania może obowiązywać właściciela lokalu we wspólnocie, a inny osobę posiadającą spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.
Opłata za windę to nie tylko prąd. Za co dokładnie płacą mieszkańcy?
Winda jest urządzeniem technicznym, którego eksploatacja wymaga regularnych nakładów finansowych. Koszty jej utrzymania nie ograniczają się do energii elektrycznej zużywanej podczas przejazdów.
Administrator może ponosić wydatki na konserwację, obowiązkowe badania techniczne, naprawy, wymianę części, obsługę awarii oraz utrzymanie odpowiednich warunków bezpieczeństwa.
Część tych kosztów ma charakter stały. Oznacza to, że powstają niezależnie od liczby przejazdów wykonanych przez mieszkańców w danym miesiącu.
Wysokość wydatków może zależeć od wieku urządzenia, rodzaju napędu, stanu technicznego, zakresu umowy serwisowej i częstotliwości napraw.
Dlatego w budynkach wyposażonych w starsze windy koszty utrzymania mogą być inne niż w nowych nieruchomościach. Nie oznacza to jednak, że administrator może dowolnie ustalać należności bez odpowiedniej podstawy.
Wysoka opłata za windę? Mieszkaniec może zażądać wyjaśnień
Jeżeli właściciel uważa, że koszty utrzymania windy są zbyt wysokie albo zostały rozliczone nieprawidłowo, powinien rozpocząć od ustalenia podstawy naliczenia należności.
W przypadku wspólnoty mieszkaniowej właściciel ma prawo kontroli działalności zarządu. Może więc zainteresować się dokumentacją dotyczącą kosztów utrzymania urządzenia, umowami z firmami serwisowymi, zestawieniami wydatków i uchwałami.
W przypadku spółdzielni mieszkaniowej uprawnione osoby mogą żądać przedstawienia kalkulacji wysokości opłat zgodnie z przepisami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Warto również sprawdzić, czy wydatki zostały przypisane do właściwej nieruchomości i czy nie doszło do pomyłki w sposobie rozdzielenia kosztów.
Samo przekonanie, że opłata jest niesprawiedliwa, nie wystarczy do wykazania jej niezgodności z prawem. Znacznie mocniejszym argumentem będzie wskazanie konkretnej nieprawidłowości w dokumentach, uchwałach lub kalkulacji.
Kiedy można zakwestionować uchwałę wspólnoty?
Ustawa o własności lokali przewiduje możliwość zaskarżenia uchwały właścicieli lokali do sądu. Zgodnie z art. 25 właściciel może wystąpić z powództwem między innymi wtedy, gdy uchwała jest niezgodna z przepisami prawa, umową właścicieli, narusza zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną albo w inny sposób narusza jego interesy.
Istotny jest termin. Powództwo należy wytoczyć w ciągu sześciu tygodni od dnia podjęcia uchwały na zebraniu ogółu właścicieli albo od dnia powiadomienia właściciela o treści uchwały podjętej w trybie indywidualnego zbierania głosów.
Co ważne, zaskarżenie uchwały co do zasady nie wstrzymuje jej wykonania, chyba że sąd postanowi inaczej.
Dlatego właściciel, który podejrzewa nieprawidłowości, nie powinien zwlekać z analizą dokumentów. Przekroczenie ustawowego terminu może uniemożliwić skuteczne skorzystanie z tego konkretnego trybu zaskarżenia.
W spółdzielniach mieszkaniowych obowiązują odrębne zasady kwestionowania opłat i uchwał, zależne od rodzaju sprawy oraz podstawy prawnej.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź trzy rzeczy, zanim zapłacisz kolejną opłatę
Jeżeli mieszkasz na parterze w Warszawie lub na Mazowszu i zastanawiasz się, czy musisz uczestniczyć w kosztach utrzymania windy, zacznij od ustalenia, czy urządzenie stanowi część nieruchomości wspólnej, w której posiadasz udział. To szczególnie ważne w dużych zespołach budynków oraz nieruchomościach z kilkoma klatkami schodowymi.
Następnie sprawdź sposób rozliczania kosztów. We wspólnocie mieszkaniowej znaczenie mają przede wszystkim przepisy ustawy o własności lokali, udziały właścicieli oraz dokumentacja dotycząca zarządzania nieruchomością. W spółdzielni należy przeanalizować zasady wynikające z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i odpowiednich regulacji wewnętrznych.
Trzecim krokiem powinno być zweryfikowanie wysokości wydatków. Możesz zapytać administratora, jakie koszty składają się na utrzymanie windy, czy dotyczą konserwacji, napraw, badań technicznych lub energii elektrycznej oraz według jakiej metody zostały rozdzielone.
Jeżeli otrzymane wyjaśnienia są niepełne albo dokumentacja wskazuje na nieprawidłowości, warto rozważyć pisemne zgłoszenie zastrzeżeń i skorzystanie z właściwego trybu prawnego.
Nie należy jednak samodzielnie przestawać płacić wyłącznie dlatego, że mieszkanie znajduje się na parterze. Może to prowadzić do powstania zaległości i dodatkowych kosztów.
Najważniejsze jest jedno: samo niekorzystanie z windy zasadniczo nie zwalnia z kosztów jej utrzymania, jeżeli urządzenie stanowi część nieruchomości wspólnej. Mieszkańcy mają jednak prawo sprawdzać podstawę naliczenia opłat i kwestionować rozliczenia, które są niezgodne z przepisami.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.