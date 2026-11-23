Nowe przepisy już działają. Dwaj kierowcy stracili prawa jazdy po wjeździe na czerwonym świetle
Nowe przepisy dotyczące przejazdów kolejowych zaczęły działać w praktyce. Jak podaje TVN Warszawa dwaj kierowcy wjechali na tory mimo czerwonego światła w Starej i Nowej Iwicznej. Policjanci zatrzymali im prawa jazdy na 3 miesiące. Każdy otrzymał również mandat w wysokości 2500 zł i 15 punktów karnych.
Zaostrzone przepisy obowiązują od 21 listopada 2026 roku. Kierowca może teraz stracić prawo jazdy na 3 miesiące za kilka szczególnie niebezpiecznych zachowań na przejeździe kolejowym.
Pierwsze przypadki zastosowania nowych regulacji odnotowali policjanci z powiatu piaseczyńskiego.
21-latek wjechał na przejazd w Starej Iwicznej
Do pierwszego zdarzenia doszło na ulicy Słonecznej w Starej Iwicznej.
Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie, 21-letni kierowca wjechał na przejazd kolejowy pomimo czerwonego sygnału świetlnego.
Policjanci zastosowali nowe przepisy.
Mężczyzna stracił prawo jazdy na 3 miesiące.
Na tym konsekwencje się nie skończyły. Kierowca otrzymał również 2500 zł mandatu oraz 15 punktów karnych.
Drugi kierowca zatrzymany w Nowej Iwicznej
Do bardzo podobnej sytuacji doszło na ulicy Krasickiego w Nowej Iwicznej.
Tym razem czerwony sygnał na przejeździe kolejowym zignorował 51-letni kierowca BMW.
On również wjechał na tory w momencie, gdy sygnalizacja zabraniała dalszej jazdy.
Policjanci zatrzymali jego prawo jazdy na 3 miesiące.
51-latek został także ukarany mandatem w wysokości 2500 zł i 15 punktami karnymi.
Nowe przepisy obowiązują od 21 listopada
Zmiany weszły w życie 21 listopada 2026 roku.
Ich celem jest zwiększenie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych i ograniczenie zachowań, które mogą doprowadzić do zderzenia samochodu z pociągiem.
Nowe regulacje przewidują zatrzymanie prawa jazdy na okres 3 miesięcy za cztery szczególnie niebezpieczne sytuacje.
Za te zachowania można stracić prawo jazdy
Prawo jazdy na 3 miesiące może zostać zatrzymane kierowcy, który:
- objeżdża opuszczone zapory lub półzapory,
- wjeżdża na przejazd, gdy rozpoczęło się opuszczanie zapór albo ich podnoszenie jeszcze się nie zakończyło,
- wjeżdża za sygnalizator przy czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch naprzemiennie migających czerwonych sygnałach,
- wjeżdża na przejazd mimo braku miejsca po jego drugiej stronie.
Ostatni przypadek może dotyczyć między innymi sytuacji, w której przed przejazdem utworzył się korek.
Jeżeli samochód nie ma możliwości natychmiastowego opuszczenia torowiska, kierowca powinien zatrzymać się przed przejazdem, nawet jeśli w danym momencie rogatki są otwarte.
Nie trzeba objechać zamkniętego szlabanu
Nowe przepisy są ważne również dlatego, że utrata prawa jazdy nie dotyczy wyłącznie najbardziej oczywistych przypadków, takich jak omijanie całkowicie opuszczonej rogatki.
Wystarczy wjazd na przejazd w momencie, gdy:
zapora dopiero zaczyna się opuszczać.
Nie wolno również ruszać natychmiast po przejechaniu pociągu, jeśli rogatki nie zostały jeszcze całkowicie podniesione.
Kierowca musi poczekać do zakończenia cyklu działania urządzeń zabezpieczających.
Czerwone migające światło oznacza bezwzględny zakaz wjazdu
Szczególnie istotna jest kwestia sygnalizacji.
Czerwone światło na przejeździe kolejowym oznacza zakaz wjazdu.
Dotyczy to również:
- czerwonego światła migającego,
- dwóch czerwonych świateł migających naprzemiennie.
Kierowca nie powinien sugerować się tym, czy widzi nadjeżdżający pociąg.
Nie ma również znaczenia, że rogatki mogą być jeszcze podniesione.
Jeżeli urządzenie nadaje czerwony sygnał, na przejazd nie wolno wjeżdżać.
Mandat to niejedyna konsekwencja
Nowe przepisy nie zastępują dotychczasowych kar.
Oznacza to, że kierowca może jednocześnie:
stracić prawo jazdy na 3 miesiące, otrzymać mandat oraz punkty karne.
Policja przypomina, że za niebezpieczne zachowania na przejazdach kolejowych przewidziano mandat w wysokości co najmniej 2000 zł oraz 15 punktów karnych.
W przypadku ponownego popełnienia tego samego wykroczenia w warunkach tzw. recydywy drogowej wysokość mandatu może wzrosnąć do 4000 zł.
W przypadku kierowców zatrzymanych w Starej i Nowej Iwicznej policjanci nałożyli mandaty po 2500 zł.
Dlaczego przepisy zostały zaostrzone?
Policja wskazuje na liczbę wypadków na przejazdach kolejowych.
W 2024 roku odnotowano 39 wypadków, w których zginęły 23 osoby.
W 2025 roku liczba zdarzeń wzrosła do 51, a śmierć poniosło 27 osób.
Do końca października 2026 roku na przejazdach kolejowych doszło do 42 wypadków.
Zginęło w nich 19 osób, a 49 zostało rannych.
Według Policji najczęstsze niebezpieczne zachowania kierowców to ignorowanie znaku STOP, wjazd pod zamykające się rogatki, omijanie półrogatek oraz wjeżdżanie na torowisko bez możliwości natychmiastowego zjazdu.
Kilka sekund może zdecydować o bezpieczeństwie
Droga hamowania pociągu jest znacznie dłuższa niż samochodu.
Maszynista, który zauważy pojazd na torach, często nie jest już w stanie zatrzymać składu przed przejazdem.
Dlatego system bezpieczeństwa opiera się przede wszystkim na tym, aby kierowca nie znalazł się na torowisku w momencie nadjeżdżania pociągu.
Czerwone światła i rogatki uruchamiane są odpowiednio wcześniej.
Próba przejechania „jeszcze przed pociągiem” oznacza więc wejście w sytuację, w której kierowca ma bardzo niewielki margines bezpieczeństwa.
Rogatka się podnosi? Jeszcze nie ruszaj
W praktyce jednym z częstszych błędów jest ruszanie natychmiast po przejechaniu pociągu.
Kierowca widzi, że skład już minął przejazd, a szlaban zaczyna się podnosić.
Według nowych przepisów nie wolno wtedy jeszcze wjeżdżać.
Trzeba poczekać, aż podnoszenie zapór lub półzapór zostanie zakończone.
Ma to znaczenie między innymi dlatego, że po jednym pociągu z przeciwnego kierunku może nadjeżdżać kolejny.
Jest korek za torami? Zostań przed przejazdem
Duża zmiana dotyczy także sytuacji znanej z zatłoczonych dróg.
Jeżeli samochody przed przejazdem stoją w korku, kierowca powinien upewnić się, że po drugiej stronie torów znajduje się wystarczająco dużo miejsca dla całego pojazdu.
Nie wolno wjeżdżać na przejazd tylko dlatego, że świeci się białe światło albo rogatki są otwarte, jeżeli nie można go od razu opuścić.
Pozostanie pomiędzy rogatkami może doprowadzić do szczególnie niebezpiecznej sytuacji.
Wjeżdżasz na przejazd kolejowy? Te zasady trzeba zapamiętać
Po zmianach z 21 listopada kierowca powinien szczególnie pamiętać o czterech prostych zasadach.
Czerwone światło – zatrzymujesz się.
Rogatki zaczęły się opuszczać – nie wjeżdżasz.
Rogatki jeszcze się podnoszą – czekasz.
Nie ma miejsca za torami – zostajesz przed przejazdem.
Złamanie którejś z tych zasad może teraz oznaczać nie tylko wysoki mandat i 15 punktów karnych, ale również 3 miesiące bez prawa jazdy.
Przypadki ze Starej i Nowej Iwicznej pokazują, że nowe regulacje nie pozostają wyłącznie zapisem w ustawie. Policjanci zaczęli już stosować je wobec kierowców.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.