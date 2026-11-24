Śmiertelny wypadek na Mazowszu. Nie żyje 21-letni mężczyzna
Tragiczny wypadek na drodze krajowej nr 60 w miejscowości Lipa w gminie Raciąż (woj. mazowieckie). W poniedziałek, 23 listopada, przed północą samochód osobowy zderzył się czołowo z ciężarówką. 21-letni kierowca Forda zginął na miejscu.
Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 21-letni mieszkaniec powiatu płońskiego jechał w kierunku Glinojecka. Z nieustalonych dotąd przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie zderzył się z ciężarowym Volvo prowadzonym przez obywatela Litwy.
21-latek zginął na miejscu. Policja wyjaśnia okoliczności
– Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 21-letni mieszkaniec powiatu płońskiego jechał Fordem w stronę Glinojecka. Z nieustalonych na chwilę obecną przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z ciężarowym Volvo – przekazała sierżant Eliza Koźlicka z Komendy Powiatowej Policji w Płońsku.
21-latek poniósł śmierć na miejscu. Kierowca ciężarówki był trzeźwy i nie odniósł obrażeń.
Na miejscu pracowały służby ratunkowe oraz policjanci pod nadzorem prokuratora. Dokładne przyczyny i okoliczności wypadku są ustalane.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.