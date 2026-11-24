Z siekierą rzucił się na policjantów pod Ostrołęką. 50-latek próbował się podpalić
Niebezpieczna interwencja policji w powiecie ostrołęckim na Mazowszu. Nietrzeźwy 50-latek groził funkcjonariuszom śmiercią, wypuścił na nich dwa psy, a następnie wymachiwał siekierą. W pewnym momencie podpalił łatwopalną ciecz rozlaną na podwórzu i próbował dokonać samospalenia. Policjanci obezwładnili agresywnego mężczyznę, który usłyszał już zarzuty.
Funkcjonariusze zostali wezwani na jedną z posesji w powiecie ostrołęckim, gdzie awanturujący się mężczyzna podpalał różne przedmioty. Po przyjeździe patrolu sytuacja szybko się zaostrzyła.
Groził policjantom śmiercią i wymachiwał siekierą
50-latek nie reagował na polecenia mundurowych. Zamiast się uspokoić, zaczął grozić im pozbawieniem życia, a następnie wypuścił z kojca dwa psy, które skierował przeciwko funkcjonariuszom.
W pewnym momencie mężczyzna chwycił za siekierę i zaczął nią wymachiwać w kierunku policjantów. Jego zachowanie stawało się coraz bardziej agresywne.
Na tym jednak nie zakończyła się niebezpieczna interwencja. 50-latek rozlał na podwórzu łatwopalną ciecz i ją podpalił. Następnie oblał cieczą własne ubranie, które również stanęło w płomieniach. Mężczyzna zdołał zrzucić z siebie płonącą bluzę.
50-latek zatrzymany. Miał ponad promil alkoholu
Wobec bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia policjanci zdecydowali się na użycie siły. Agresywny mężczyzna został obezwładniony i zatrzymany.
Badanie wykazało, że miał w organizmie ponad promil alkoholu. Po zakończeniu interwencji trafił do policyjnej celi.
Funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora zabezpieczyli materiał dowodowy. 50-latek usłyszał zarzuty dotyczące między innymi kierowania gróźb karalnych oraz naruszenia nietykalności cielesnej policjantów. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.