Duże utrudnienia w Warszawie. Pociągi S2 nie dojadą do czterech stacji
Pasażerów Szybkiej Kolei Miejskiej czekają poważne zmiany. Od czwartku, 26 listopada, pociągi linii S2 będą kursowały na skróconej trasie i nie dotrą do czterech stacji na wschodzie Warszawy i w Sulejówku. Utrudnienia obejmą dwa kolejne weekendy, a także piątki, kiedy wiele osób dojeżdża do pracy i szkoły. Warszawski Transport Publiczny zapowiada specjalną linię autobusową ZS2 oraz dodatkowe honorowanie biletów Kolei Mazowieckich.
Mieszkańcy Wesołej, Woli Grzybowskiej i Sulejówka muszą przygotować się na istotne zmiany w komunikacji kolejowej. Warszawski Transport Publiczny poinformował, że w związku z kolejnym etapem budowy tunelu drogowego w Wesołej pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej linii S2 będą przez dwa okresy kursowały wyłącznie na skróconej trasie.
Składy jadące od strony Lotniska Chopina zakończą kursy na stacji Warszawa Rembertów. Dalej pasażerowie będą musieli skorzystać z komunikacji zastępczej lub innych dostępnych połączeń kolejowych.
Zmiany obejmą cztery stacje i przystanki: Warszawa Wesoła, Warszawa Wola Grzybowska, Sulejówek oraz Sulejówek Miłosna.
Na wymienionym odcinku pociągi linii S2 nie będą kursowały podczas dwóch zaplanowanych etapów prac. Ograniczenia dotyczą obu kierunków, dlatego utrudnienia odczują zarówno osoby podróżujące do centrum Warszawy, jak i pasażerowie wracający ze stolicy do wschodnich dzielnic i podwarszawskich miejscowości.
Od 26 listopada zmienia się rozkład. Podano dwa terminy
Zgodnie z komunikatem Warszawskiego Transportu Publicznego utrudnienia zaplanowano w dwóch terminach. Pierwszy rozpocznie się w czwartek, 26 listopada, o godzinie 22:00 i potrwa do poniedziałku, 30 listopada, do godziny 4:00.
Drugi etap rozpocznie się w czwartek, 3 grudnia, o godzinie 22:00 i zakończy w poniedziałek, 7 grudnia, o godzinie 4:00.
- 26 listopada, godz. 22:00 – 30 listopada, godz. 4:00: pociągi S2 na skróconej trasie do Warszawy Rembertowa.
- 3 grudnia, godz. 22:00 – 7 grudnia, godz. 4:00: ponowne skrócenie kursów do Warszawy Rembertowa.
W praktyce oznacza to utrudnienia podczas dwóch następujących po sobie weekendów, ale nie tylko. Zmiany obejmą również piątki 27 listopada i 4 grudnia, kiedy wielu mieszkańców korzysta z kolei podczas codziennych dojazdów do pracy, szkół i uczelni.
Pasażerowie powinni zaplanować podróż z odpowiednim wyprzedzeniem. Przesiadka z pociągu do autobusu może wydłużyć przejazd, szczególnie w przypadku większego ruchu drogowego.
Autobus zastępczy ZS2. Tak będzie można dojechać do Sulejówka
Aby ograniczyć skutki przerwania połączeń SKM, Warszawski Transport Publiczny uruchomi zastępczą linię autobusową ZS2. Autobusy będą kursowały pomiędzy Warszawą Rembertowem a Sulejówkiem Miłosną, obsługując rejony stacji i przystanków kolejowych wyłączonych z kursowania linii S2.
Trasa zastępcza obejmie między innymi przystanki PKP Rembertów, PKP Wesoła, PKP Wola Grzybowska, PKP Sulejówek oraz PKP Sulejówek Miłosna. Autobusy będą korzystać z lokalnych ulic, w tym Okuniewskiej, a następnie przejadą przez Sulejówek.
Linia ZS2 pozwoli pasażerom dotrzeć do stacji Warszawa Rembertów, gdzie możliwa będzie przesiadka do pociągów S2 jadących w kierunku centrum Warszawy i Lotniska Chopina.
Należy jednak pamiętać, że podróż autobusem będzie odbywała się po drogach publicznych, a czas przejazdu może zależeć od natężenia ruchu. Pasażerowie powinni sprawdzić dokładne godziny odjazdów oraz lokalizacje przystanków przed rozpoczęciem podróży.
Nie tylko S2. Zmienią się także rozkłady Kolei Mazowieckich
Prace przy budowie tunelu drogowego wpłyną również na ruch pociągów Kolei Mazowieckich. WTP zapowiada zmiany w rozkładach tego przewoźnika, dlatego osoby podróżujące pociągami regionalnymi powinny sprawdzić swoje połączenia przed wyjazdem.
Co ważne, skrócenie trasy SKM S2 nie oznacza automatycznego całkowitego wstrzymania ruchu kolejowego przez Wesołą. W okresach prowadzonych robót przewidziano kursowanie pociągów Kolei Mazowieckich według zmienionych rozkładów.
Może to być alternatywa dla osób, które chcą uniknąć przesiadki do autobusu zastępczego. Trzeba jednak upewnić się, czy wybrany pociąg zatrzymuje się na potrzebnej stacji i o której godzinie odjeżdża.
Ważna informacja o biletach. ZTM i Koleje Mazowieckie wprowadzają dodatkowe zasady
Na czas utrudnień wprowadzone zostanie rozszerzone wzajemne honorowanie biletów Warszawskiego Transportu Publicznego i Kolei Mazowieckich. Ma to umożliwić pasażerom korzystanie z alternatywnych połączeń bez konieczności kupowania dodatkowych biletów, o ile posiadają dokumenty uprawniające do przejazdu na wskazanych zasadach.
Wszystkie bilety WTP będą honorowane w pociągach Kolei Mazowieckich na odcinku Sulejówek Miłosna – Warszawa Zachodnia.
Z kolei odpowiednie bilety Kolei Mazowieckich będą akceptowane w autobusach zastępczych ZS2 na całej trasie oraz w pociągach SKM S2 na odcinku Warszawa Rembertów – Warszawa Zachodnia.
Osoby posiadające papierowe bilety WTP, które nie zostały wcześniej skasowane, powinny podczas wsiadania do pociągu Kolei Mazowieckich wpisać na odwrocie datę oraz godzinę rozpoczęcia podróży. W przypadku biletów czasowych kupionych w aplikacji mobilnej konieczna jest ich aktywacja przez zeskanowanie kodu QR umieszczonego wewnątrz pociągu.
Dotychczasowe zasady obowiązujące w ramach oferty Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD pozostają bez zmian.
Dlaczego pociągi muszą zmienić trasy? W Wesołej powstaje ważny tunel
Przyczyną utrudnień jest kolejny etap budowy tunelu drogowego pod linią kolejową w Wesołej. Nowa przeprawa zastąpi dotychczasowy przejazd kolejowy z rogatkami na ulicy 1 Praskiego Pułku.
Inwestycja ma poprawić komunikację pomiędzy częściami dzielnicy rozdzielonymi linią kolejową oraz ograniczyć konieczność oczekiwania przed zamkniętymi zaporami. Ma również znaczenie dla bezpieczeństwa kierowców, pieszych i pasażerów kolei.
Aby umożliwić prowadzenie robót przy zachowaniu ruchu kolejowego w kolejnych etapach inwestycji, budowniczowie przygotowują tymczasowe torowisko w pobliżu przystanku Warszawa Wesoła. To rozwiązanie, nazywane by-passem, pozwoli pociągom ominąć plac budowy podczas rozbiórki istniejących elementów infrastruktury i wykonywania tunelu.
Jednak samo przygotowanie oraz włączenie tymczasowych torów do istniejącego układu kolejowego wymaga czasowych zmian w prowadzeniu ruchu. Stąd zapowiedziane ograniczenia kursowania linii S2.
Zmiany także na peronach w Wesołej. Pasażerowie powinni uważać
Budowa tymczasowej infrastruktury oznacza również zmiany w sposobie korzystania z przystanku kolejowego Warszawa Wesoła. W kolejnych etapach prac pociągi będą zatrzymywały się przy innych peronach niż dotychczas.
Według informacji dotyczących organizacji robót od 26 listopada pociągi Kolei Mazowieckich mają korzystać z peronu po stronie ulicy Głowackiego. Od 30 listopada pociągi jadące w kierunku centrum Warszawy mają zacząć zatrzymywać się przy nowym peronie tymczasowym od strony ulicy Okuniewskiej, z dojściem od ulicy Prostej.
Od 3 grudnia przewidziano kolejny etap zmian, a od 7 grudnia obsługa podróżnych ma odbywać się przy dwóch nowych peronach tymczasowych. W przypadku zmian harmonogramu robót organizacja ruchu może zostać zmodyfikowana.
Dlatego mieszkańcy Wesołej powinni zwracać uwagę na aktualne oznakowanie, tablice informacyjne i komunikaty zarządcy infrastruktury, aby nie oczekiwać na pociąg przy niewłaściwym peronie.
Co to oznacza dla osób dojeżdżających do pracy i szkoły?
Największe utrudnienia odczują osoby podróżujące pomiędzy Sulejówkiem, Wesołą, Rembertowem i centralnymi dzielnicami Warszawy. Linia S2 zapewnia połączenie wschodniej części aglomeracji z Warszawą Wschodnią, Śródmieściem, Warszawą Zachodnią i Lotniskiem Chopina.
W okresach skrócenia trasy część pasażerów będzie musiała dodatkowo przesiąść się w Rembertowie. Alternatywą będą wybrane pociągi Kolei Mazowieckich, jednak ich rozkłady również będą zmienione.
Przy planowaniu podróży warto uwzględnić czas dojścia do przystanku autobusu zastępczego, oczekiwania na połączenie oraz ewentualnej przesiadki. Szczególnie ważne będzie to w piątki 27 listopada i 4 grudnia, gdy utrudnienia obejmą poranne i popołudniowe dojazdy.
Osoby korzystające z kolei jedynie okazjonalnie także powinny sprawdzić aktualne rozkłady. Zmiany mogą mieć znaczenie między innymi dla pasażerów podróżujących na Lotnisko Chopina, którzy zwykle dojeżdżają tam bezpośrednio linią S2 z Sulejówka i Wesołej.
Co zrobić przed podróżą? Sprawdź trasę i godzinę ostatniego pociągu
Pasażerowie planujący podróż w czwartkowe wieczory 26 listopada i 3 grudnia powinni szczególnie dokładnie sprawdzić godziny ostatnich pociągów kursujących na pełnej trasie.
Oficjalne komunikaty wskazują, że ograniczenia zaczną obowiązywać podczas wieczornego przejścia na zmienioną organizację ruchu. Godziny ostatnich kursów należy jednak potwierdzić w aktualnej wyszukiwarce połączeń, ponieważ w publikowanych informacjach przewoźników pojawiają się różnice dotyczące poszczególnych odjazdów.
Przed wyjazdem najlepiej sprawdzić komunikaty na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego, rozkład SKM oraz Portal Pasażera. W przypadku podróży Kolejami Mazowieckimi warto dodatkowo zweryfikować rozkład konkretnego pociągu.
Warto również poinformować o zmianach osoby starsze oraz mieszkańców, którzy nie korzystają regularnie z internetowych wyszukiwarek połączeń. Dzięki temu łatwiej będzie uniknąć sytuacji, w której pasażer przyjdzie na stację i okaże się, że oczekiwany pociąg S2 nie przyjedzie.
Utrudnienia potrwają dwa weekendy. Później pociągi mają wrócić na pełną trasę
Zgodnie z zapowiedziami Warszawskiego Transportu Publicznego pierwsza seria ograniczeń zakończy się 30 listopada o godzinie 4:00, natomiast druga 7 grudnia o godzinie 4:00.
Po zakończeniu poszczególnych etapów prac planowane jest przywracanie kursowania pociągów S2 na pełnej trasie. Należy jednak pamiętać, że duża inwestycja kolejowo-drogowa w Wesołej będzie kontynuowana, dlatego w przyszłości mogą pojawiać się kolejne zmiany organizacji ruchu.
Najważniejsza informacja dla mieszkańców jest prosta: od 26 do 30 listopada oraz od 3 do 7 grudnia linia S2 nie będzie obsługiwała czterech stacji pomiędzy Rembertowem a Sulejówkiem Miłosną. W zamian uruchomiony zostanie autobus ZS2, a bilety WTP będą dodatkowo honorowane w pociągach Kolei Mazowieckich.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.