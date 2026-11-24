Taco Bell otwiera się w Warszawie! Znamy całe menu i ceny. Tacos od 6,99 zł, a na otwarcie darmowe jedzenie
To dzień, na który czekali miłośnicy amerykańskiego fast foodu w Warszawie. We wtorek, 24 listopada, o godzinie 16:00 w Galerii Młociny otwiera się pierwszy Taco Bell w Polsce. Sieć ujawniła już pełne menu i ceny. Najtańsze przekąski kosztują 4,99 zł, klasyczne tacos można kupić od 6,99 zł, burrito od 18,99 zł, a kultowego Crunchwrap Supreme od 19,99 zł. Na dzień otwarcia przygotowano również niespodziankę: 100 darmowych burrito dla pierwszych gości.
Taco Bell otwiera się w Warszawie. Znamy dokładną datę i godzinę
Po latach oczekiwania Taco Bell rozpoczyna działalność w Polsce. Pierwsza restauracja amerykańskiej sieci otwiera się we wtorek, 24 listopada 2026 roku, w Galerii Młociny w Warszawie. Oficjalne rozpoczęcie działalności zaplanowano na godzinę 16:00, ale organizatorzy spodziewają się zainteresowania już wcześniej. Według informacji opublikowanych przez centrum handlowe kolejka do restauracji ma rozpocząć się o godzinie 14:00.
Otwarciu będą towarzyszyć dodatkowe atrakcje, w tym muzyka DJ-a, strefa gamingowa przygotowana z Pepsi, strefa personalizacji oraz uroczyste przecięcie wstęgi. Największą uwagę może jednak przyciągnąć zapowiedź rozdania 100 darmowych burrito. Promocja została ogłoszona specjalnie z okazji inauguracji restauracji.
Taco Bell to marka znana przede wszystkim z tacos, burrito, quesadilli, nachosów oraz Crunchwrap Supreme, czyli jednej z najbardziej rozpoznawalnych pozycji w jej światowym menu. Polski oddział zaprezentował już ofertę przygotowaną na otwarcie, dzięki czemu wiadomo, jakie dania będą dostępne i ile trzeba będzie za nie zapłacić.
Znamy ceny Taco Bell w Polsce. Najtańsze pozycje od 4,99 zł
Oficjalna strona Taco Bell Polska zawiera już menu wraz z cenami w złotych. W ofercie znalazły się zarówno klasyczne produkty znane z zagranicznych restauracji, jak i zestawy, przekąski, opcje bezmięsne oraz desery. Ceny podawane są przez sieć jako kwoty początkowe, dlatego końcowy rachunek może zależeć od wybranych dodatków i modyfikacji.
Najtańszą pozycją wśród gotowych przekąsek jest Serowy Roll Up za 4,99 zł. Za klasyczne Crunchy Taco lub Soft Taco trzeba zapłacić od 6,99 zł. Nieco droższe są wersje Supreme, które kosztują od 7,49 zł. Miłośnicy kurczaka mogą wybrać Crispy Chicken Soft Taco za 7,99 zł.
To oznacza, że pierwsza wizyta w Taco Bell nie musi wiązać się z dużym wydatkiem. Osoby chcące jedynie spróbować charakterystycznych smaków sieci znajdą kilka produktów kosztujących mniej niż 10 zł.
Tacos od 6,99 zł. Oto pełna oferta
Tacos to jeden z fundamentów menu Taco Bell. Sieć oferuje zarówno chrupiące kukurydziane skorupki, jak i miękkie pszenne tortille. Podstawowe wersje zawierają doprawioną wołowinę, sałatę i ser cheddar. Wersje Supreme mają dodatkowo pomidory oraz kwaśną śmietanę.
- Crunchy Taco – od 6,99 zł. Chrupiąca kukurydziana skorupka z doprawioną wołowiną, sałatą i serem cheddar.
- Soft Taco – od 6,99 zł. Miękka pszenna tortilla z wołowiną, sałatą i serem.
- Crunchy Taco Supreme – od 7,49 zł. Chrupiąca wersja z dodatkiem pomidorów i kwaśnej śmietany.
- Soft Taco Supreme – od 7,49 zł. Miękka tortilla z wołowiną, pomidorami, sałatą, serem i śmietaną.
- Crispy Chicken Soft Taco – od 7,99 zł. Chrupiący kurczak z sosem Cali Ranch, sałatą i cheddarem.
W menu są także warianty wegetariańskie, w których zamiast mięsa można wybrać białko roślinne lub czarną fasolę. Podstawowe Crunchy Taco Veggie kosztuje od 6,99 zł, natomiast wersje Supreme Veggie od 7,49 zł.
Kultowy Crunchwrap Supreme za 19,99 zł. Co znajduje się w środku?
Jedną z najbardziej wyczekiwanych pozycji jest Crunchwrap Supreme. To charakterystyczna, składana tortilla, grillowana z zewnątrz i wypełniona kilkoma warstwami składników. W klasycznej wersji znajdują się doprawiona wołowina, ciepły sos serowy nacho, chrupiąca tostada, sałata, kwaśna śmietana i pomidory.
Crunchwrap Supreme kosztuje w Polsce od 19,99 zł. Osoby preferujące posiłki bez mięsa mogą zamówić Crunchwrap Supreme Veggie, również od 19,99 zł, wybierając białko roślinne albo czarną fasolę.
W ofercie znajduje się również zestaw Crunchwrap Supreme z dużymi frytkami i napojem, którego cena zaczyna się od 29,99 zł. Dla najbardziej głodnych przygotowano Crunchwrap Supreme Box za 39,99 zł, zawierający dodatkowo Crunchy Taco, dwa churros z sosem karmelowym oraz napój.
Burrito od 18,99 zł. W menu również pikantne Volcano Burrito
Dużą część polskiego menu stanowią burrito, czyli pszenne tortille wypełnione mięsem, ryżem, serem, warzywami i sosami. Taco Bell przygotowało kilka wariantów różniących się składnikami i poziomem ostrości.
- Beefy Melt Burrito – od 18,99 zł. Doprawiona wołowina, ryż, sos nacho, pokruszone nachosy, mieszanka trzech serów i śmietana.
- Volcano Burrito – od 19,49 zł. Grillowany kurczak, pikantny sos Lava, nachosy, ryż, cheddar i kwaśna śmietana.
- Crispy Chicken Burrito – od 20,99 zł. Dwa chrupiące kawałki kurczaka, sos jalapeño, sałata, pomidory i cheddar.
- Fiesta Veggie Burrito – od 19,49 zł. Bezmięsna propozycja z ryżem, guacamole, warzywami i serem.
Osoby szukające tańszych przekąsek mogą wybrać mniejsze burrito. Beefy Nacho Snack Burrito, Spicy Chicken Snack Burrito oraz Cheesy Black Bean Snack Burrito kosztują od 7,99 zł za sztukę.
Quesadilla z ciągnącym się serem. Ceny zaczynają się od 6,99 zł
W polskim Taco Bell nie zabrakło quesadilli, czyli grillowanych tortilli wypełnionych serem i dodatkami. To propozycja dla osób, które niekoniecznie mają ochotę na klasyczne taco.
Serowa Quesadilla kosztuje od 14,99 zł. Zawiera mieszankę trzech rodzajów sera oraz kremowy sos jalapeño. Za quesadillę z grillowanym kurczakiem trzeba zapłacić od 19,49 zł. W menu jest także Mini Quesadilla z kurczakiem i serem za 6,99 zł.
Najprostszą serową przekąską jest Serowy Roll Up za 4,99 zł, czyli zawinięta pszenna tortilla z roztopioną mieszanką serów.
Kurczak, stripsy i Chicken Nachos. Znamy ceny
Sieć przygotowała również produkty dla osób preferujących chrupiącego kurczaka. Oprócz Crispy Chicken Burrito i Crispy Chicken Soft Taco dostępne są klasyczne stripsy oraz Chicken Nachos, czyli kawałki kurczaka w kształcie nachosów, otoczone chrupiącą serową panierką.
- 2 Crispy Chicken Strips – od 9,99 zł.
- 3 Crispy Chicken Strips z dipem – od 14,99 zł.
- 5 Crispy Chicken Strips z dipem – od 21,99 zł.
- 3 Chicken Nachos z sosem – od 9,99 zł.
- 5 Chicken Nachos z dipem – od 12,99 zł.
- 20 Chicken Nachos Sharer – od 29,99 zł.
W przypadku stripsów można wybrać jeden z charakterystycznych sosów sieci, między innymi nacho, Lava albo Cali Ranch.
Nachosy i frytki. Ile kosztują dodatki?
Taco Bell oferuje zarówno klasyczne nachosy, jak i bardziej rozbudowane porcje z serem, mięsem i innymi dodatkami. Najtańsza porcja nachosów kosztuje od 5,99 zł, a średnia porcja nachosów z sosem serowym od 7,99 zł.
- Nachosy – od 5,99 zł.
- Średnie nachosy z sosem nacho – od 7,99 zł.
- Duże nachosy – od 8,99 zł.
- Duże nachosy z sosem nacho – od 9,99 zł.
- Cheesy Topped Nachos – od 10,99 zł.
- Nachos BellGrande – od 19,99 zł.
- Średnie frytki – od 5,99 zł.
- Duże frytki – od 8,99 zł.
- Frytki XL – od 9,99 zł.
- Cheesy Topped Fries – od 10,99 zł.
- Fries Supreme – od 14,99 zł.
- Fries BellGrande – od 19,99 zł.
Nachos BellGrande to większa porcja chrupiących chipsów tortilla z sosem serowym, czarną fasolą, doprawioną wołowiną, pomidorami i śmietaną. Z kolei Fries BellGrande opierają się na przyprawionych frytkach z podobnymi dodatkami.
Zestawy od 23,99 zł. Sprawdzamy, co można zamówić
Klienci, którzy wolą pełny posiłek, mogą wybrać jeden z zestawów z frytkami i napojem. Najtańszą wymienioną w oficjalnym menu propozycją jest zestaw dwóch Taco Supreme, kosztujący od 23,99 zł.
- 2 Taco Supreme Zestaw – od 23,99 zł.
- Cheese Quesadilla Zestaw – od 24,99 zł.
- 3 Crispy Chicken Strips Zestaw – od 24,99 zł.
- Beefy Melt Burrito Zestaw – od 28,99 zł.
- Volcano Burrito Zestaw – od 29,49 zł.
- Fiesta Veggie Burrito Zestaw – od 29,49 zł.
- Chicken Quesadilla Zestaw – od 29,49 zł.
- Crunchwrap Supreme Zestaw – od 29,99 zł.
- Crispy Chicken Burrito Zestaw – od 30,99 zł.
- 5 Crispy Chicken Strips Zestaw – od 31,99 zł.
W przypadku większości wymienionych propozycji zestaw zawiera główne danie, dużą porcję frytek i napój. Ostateczna cena może zmienić się w zależności od wybranych modyfikacji.
Duże boxy za około 40 zł. W środku nawet deser
Jedną z bardziej rozbudowanych propozycji są Deluxe Boxy, w których oprócz głównego dania znajdują się również dodatki, napój i deser. Taco Bell zaprezentowało cztery takie zestawy.
- Veggie Deluxe Box – od 39,49 zł.
- Volcano Burrito Deluxe Box – od 39,49 zł.
- Crunchwrap Supreme Box – od 39,99 zł.
- Crispy Chicken Burrito Deluxe Box – od 40,99 zł.
Przykładowo Crunchwrap Supreme Box zawiera Crunchwrap Supreme, Crunchy Taco, dużą porcję frytek, dwa churros z sosem karmelowym oraz napój. Jest to propozycja dla osób, które chcą spróbować kilku produktów podczas jednej wizyty.
Churros i słodkie przekąski. Desery już od 4,99 zł
Poza daniami wytrawnymi Taco Bell wprowadza również charakterystyczne desery. W ofercie znalazły się churros, czyli smażone ciastka posypane cukrem cynamonowym, podawane z sosem karmelowym.
- Cinnamon Twists – od 4,99 zł.
- 2 churros z sosem karmelowym – od 5,99 zł.
- 6 churros z dwoma sosami karmelowymi – od 12,99 zł.
- Grande Cinnamon Twists – od 14,99 zł.
- Dodatkowy sos karmelowy – od 3,99 zł.
Wśród napojów pojawiają się produkty Pepsi, Mirinda, 7UP, Lipton oraz woda. Standardowe napoje butelkowane kosztują od 6,49 zł. Dostępna będzie także Wielka Dolewka za 9,99 zł, umożliwiająca wielokrotne uzupełnianie wybranych napojów.
Taco Bell w Warszawie. Czy można zamówić dania wegetariańskie?
Tak. Polska oferta obejmuje również menu Veggie. Oprócz wegetariańskich tacos i burrito dostępne są między innymi Crunchwrap Supreme Veggie, Volcano Burrito Veggie, serowa quesadilla oraz Veggie Deluxe Box.
W wielu produktach można wybrać czarną fasolę lub białko roślinne zamiast mięsa. Taco Bell zapowiada ponadto możliwość personalizowania zamówień przez dodawanie, usuwanie lub zamienianie składników.
Osoby z alergiami pokarmowymi powinny przed zamówieniem zapoznać się z informacjami o alergenach, ponieważ część produktów zawiera nabiał, gluten lub inne składniki wymagające uwzględnienia przy specjalistycznej diecie.
100 darmowych burrito na otwarcie. Organizatorzy przygotowali dodatkowe atrakcje
Oficjalne otwarcie Taco Bell w Galerii Młociny zaplanowano na wtorek, 24 listopada, godzinę 16:00. Organizatorzy zapowiadają rozdanie 100 darmowych burrito, uroczyste przecięcie wstęgi, występ DJ-a oraz dodatkowe atrakcje przygotowane wspólnie z Pepsi.
Wśród zapowiedzianych aktywności znalazła się strefa gamingowa na poziomie 0 centrum handlowego oraz strefa personalizacji stylu. Atrakcje mają być dostępne wyłącznie w dniu otwarcia. Według komunikatu Galerii Młociny kolejka ma rozpocząć się już o godzinie 14:00.
Osoby planujące skorzystanie z darmowej oferty powinny pamiętać, że liczba zapowiedzianych produktów jest ograniczona. Nie należy zakładać, że darmowe burrito otrzyma każdy odwiedzający restaurację.
Gdzie znajduje się pierwszy Taco Bell w Polsce?
Pierwsza restauracja Taco Bell znajduje się w Galerii Młociny w Warszawie, przy ulicy Zgrupowania AK „Kampinos” 15. Centrum handlowe zlokalizowane jest w pobliżu stacji metra Młociny oraz dużego węzła przesiadkowego obsługującego metro, tramwaje i autobusy.
To lokalizacja dogodna nie tylko dla mieszkańców Bielan, lecz także dla osób przyjeżdżających z innych dzielnic Warszawy i podwarszawskich miejscowości. Do galerii można dotrzeć zarówno komunikacją miejską, jak i samochodem.
Czy Taco Bell będzie dowozić jedzenie do domu?
Na początku działalności Taco Bell Polska zapowiada możliwość zamawiania jedzenia na miejscu oraz na wynos. Dostawy mają zostać uruchomione w przyszłości, ale sieć nie podała jeszcze konkretnego terminu.
Zamówienia będzie można składać również przez kioski samoobsługowe, które pozwolą przeglądać menu i modyfikować składniki poszczególnych produktów.
Co warto wiedzieć przed pierwszą wizytą w Taco Bell?
Osoby chcące spróbować klasycznych produktów sieci mogą zacząć od Crunchy Taco za 6,99 zł albo Soft Taco w tej samej cenie. Wśród najbardziej rozpoznawalnych propozycji znajduje się Crunchwrap Supreme za 19,99 zł, a dla miłośników bardziej pikantnych potraw przygotowano Volcano Burrito od 19,49 zł.
Za pełny zestaw z daniem głównym, frytkami i napojem trzeba zapłacić od 23,99 zł, natomiast większe Deluxe Boxy kosztują około 40 zł. Dzięki temu klienci mogą wybierać między niewielką przekąską a bardziej rozbudowanym posiłkiem.
Wszystkie przedstawione ceny pochodzą z oficjalnego menu Taco Bell Polska i są podawane jako ceny początkowe. Przed zakupem warto sprawdzić aktualną cenę przy kiosku lub kasie, szczególnie w przypadku dodatków i personalizacji zamówienia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.