Cztery obiekty miały lecieć w kierunku Polski. Pojawiła się informacja o rosyjskim dronie
Niepokojące informacje pojawiły się późnym wieczorem w poniedziałek, 23 listopada 2026 roku. Według doniesień publikowanych w mediach społecznościowych co najmniej cztery obiekty powietrzne miały przemieszczać się w kierunku polskiej granicy. Pojawiła się również niepotwierdzona informacja, że rosyjski bezzałogowiec miał przekroczyć polską przestrzeń powietrzną, wykonać manewr i wrócić na terytorium Ukrainy. Na razie brak oficjalnego potwierdzenia tych doniesień ze strony polskiego wojska.
Niepokojące informacje znad polskiej granicy. Mowa o czterech obiektach
W poniedziałek wieczorem, 23 listopada, w mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się doniesienia o aktywności rosyjskich środków napadu powietrznego w zachodniej części Ukrainy. Profil WarNewsPL opublikował informację, według której co najmniej cztery obiekty miały przemieszczać się w kierunku polskiej granicy.
Doniesienie wzbudziło zainteresowanie ze względu na wcześniejsze incydenty związane z naruszeniami polskiej przestrzeni powietrznej. Na obecnym etapie nie ma jednak oficjalnego potwierdzenia liczby tych obiektów, ich rodzaju ani dokładnej trasy przelotu.
Samo przemieszczanie się obiektów w kierunku granicy nie oznacza, że rzeczywiście przekroczyły polską przestrzeń powietrzną. Takie ustalenia wymagają potwierdzenia przez odpowiednie służby, przede wszystkim struktury wojskowe odpowiedzialne za monitorowanie przestrzeni powietrznej.
Rosyjski Geran-5 miał przekroczyć granicę Polski. To niepotwierdzone doniesienie
W kolejnym wpisie WarNewsPL przekazał informację przypisywaną ukraińskim obserwatorom sytuacji powietrznej. Według tej relacji rosyjski bezzałogowiec określany jako Geran-5 miał przemieszczać się nad obwodami czernihowskim, kijowskim, żytomierskim, rówieńskim i wołyńskim.
Następnie, według tego samego doniesienia, obiekt miał przekroczyć granicę Polski, wykonać manewr przypominający pętlę i powrócić na terytorium Ukrainy, gdzie miał zniknąć z obserwacji radarowej.
Autor publikacji wyraźnie oznaczył tę informację jako niezweryfikowaną. Nie należy więc przedstawiać rzekomego przekroczenia granicy jako ustalonego faktu. Nie jest również jasne, na jakiej podstawie określono typ bezzałogowca i czy przedstawiona trasa została potwierdzona niezależnymi danymi.
Mapa pokazuje aktywność przy granicy. Nie jest dowodem naruszenia przestrzeni powietrznej
W sieci udostępniono także mapę przedstawiającą sytuację w zachodniej części Ukrainy. Widoczny jest na niej obszar przy granicy polsko-ukraińskiej, w rejonie województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego. Grafika zawiera oznaczenia sugerujące aktywność obiektów powietrznych.
Trzeba jednak podkreślić, że tego rodzaju wizualizacje mogą pochodzić z nieoficjalnych systemów monitorowania, zestawiających zgłoszenia obserwatorów i inne dane. Sama mapa nie przesądza o faktycznym położeniu obiektu ani nie potwierdza przekroczenia granicy państwowej.
Kluczowe znaczenie mają ustalenia polskich sił zbrojnych oraz oficjalne komunikaty Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
Trzy dni wcześniej rosyjskie obiekty rzeczywiście naruszyły polską przestrzeń powietrzną
Obecne doniesienia pojawiają się zaledwie trzy dni po poważnym incydencie, do którego doszło 20 listopada 2026 roku. Wówczas polskie władze oficjalnie potwierdziły naruszenie przestrzeni powietrznej przez rosyjskie obiekty.
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała, że obiekty pochodzące z Rosji spadły w rejonie Nowego Lipowca, Rudnika nad Sanem i Mołodycza. Premier Donald Tusk podkreślił rosyjskie pochodzenie znalezionych elementów. Władze analizowały również, czy zdarzenie mogło mieć charakter celowej prowokacji.
Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że w związku z tamtym zdarzeniem operowały polskie i sojusznicze samoloty wojskowe, w tym polskie F-16 i szwedzkie Gripeny. Aktywowane zostały także odpowiednie elementy naziemnego systemu obrony powietrznej.
Według oficjalnych informacji w wyniku incydentu z 20 listopada nikt nie został poszkodowany na terytorium Polski. Nie odnotowano również zgłoszeń uszkodzenia infrastruktury krytycznej.
Czy Warszawa i Mazowsze są zagrożone?
Nie ma obecnie oficjalnego potwierdzenia, że obiekty opisywane w poniedziałkowych doniesieniach kierowały się w stronę Warszawy lub województwa mazowieckiego. Udostępniona mapa odnosi się przede wszystkim do obszarów przy wschodniej granicy Polski, w pobliżu województwa lubelskiego.
Nie należy więc interpretować nieoficjalnych informacji jako ostrzeżenia o bezpośrednim zagrożeniu dla mieszkańców stolicy.
Warto jednocześnie pamiętać, że sytuacja bezpieczeństwa w regionie pozostaje napięta, a rosyjskie ataki na Ukrainę są monitorowane przez polskie siły zbrojne.
Czy wydano nowy alert RCB?
Według dostępnych oficjalnych komunikatów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa 23 listopada nie potwierdzono nowego alertu dotyczącego opisywanego domniemanego przelotu Geran-5 przez polską granicę.
RCB opublikowało natomiast 20 listopada ostrzeżenia związane z zagrożeniem atakiem z powietrza na część wschodniej Polski. Alarm został później odwołany, a mieszkańcy otrzymali informację o ustaniu zagrożenia.
Dlatego należy zachować szczególną ostrożność wobec publikowanych ponownie zrzutów ekranu starszych ostrzeżeń. Data ich wydania i ewentualnego odwołania ma kluczowe znaczenie.
Co zrobić, jeśli sytuacja się pogorszy?
W przypadku zagrożenia dla mieszkańców Polski należy kierować się komunikatami Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Dowództwa Operacyjnego RSZ oraz właściwych służb.
Jeżeli pojawi się alert nakazujący znalezienie bezpiecznego miejsca, trzeba zastosować się do jego treści. Nie należy wychodzić na zewnątrz w celu obserwowania nieznanych obiektów ani podejmować prób fotografowania ich z niebezpiecznych miejsc.
Jeżeli ktoś zauważy podejrzany przedmiot lub fragmenty mogące pochodzić z drona albo pocisku, nie powinien ich dotykać, przenosić ani próbować samodzielnie identyfikować. Należy oddalić się i powiadomić odpowiednie służby.
Najważniejsze będą oficjalne komunikaty polskiego wojska
Doniesienia o czterech obiektach lecących w stronę granicy oraz rzekomym przelocie Geran-5 nad terytorium Polski pozostają niepotwierdzone. Nie można obecnie przesądzić, czy doszło do kolejnego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.
W związku z wcześniejszym incydentem z 20 listopada informacje te wymagają szczególnej uwagi, jednak nie powinny być przedstawiane jako potwierdzone ustalenia wojskowe.
Na obecnym etapie najważniejsze jest oczekiwanie na komunikaty Dowództwa Operacyjnego RSZ, Ministerstwa Obrony Narodowej i Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Dopiero one pozwolą ocenić, czy rzeczywiście doszło do kolejnego incydentu w polskiej przestrzeni powietrznej.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.