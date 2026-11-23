300 zł za parkowanie w Warszawie. Kierowcy mają 14 dni, żeby zapłacić mniej
Nieopłacone parkowanie w Warszawie może kosztować kierowcę 300 zł. Nie wszyscy wiedzą jednak, że obowiązujące przepisy pozwalają obniżyć tę kwotę do 200 zł. Warunek jest jeden: należność trzeba uregulować w ciągu 14 dni. Co ważne, dodatkową opłatę można otrzymać nie tylko za całkowity brak biletu parkingowego, ale również za przekroczenie opłaconego czasu postoju. Kierowcy mają także prawo do reklamacji, jednak obowiązuje przy niej znacznie krótszy termin.
Warszawski Zarząd Dróg Miejskich przypomina, że opłata dodatkowa za nieopłacony postój w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego wynosi 300 zł. Jeżeli kierowca zapłaci odpowiednio szybko, może zaoszczędzić 100 zł. Nie powinien jednak odkładać decyzji, ponieważ samo złożenie reklamacji nie zatrzymuje biegu terminu uprawniającego do obniżki. Warto również pamiętać, że kontrole prowadzą nie tylko pracownicy ZDM, ale także samochody wyposażone w kamery odczytujące tablice rejestracyjne.
300 zł za brak opłaty parkingowej. Jest sposób, żeby zapłacić mniej
Zasady pobierania dodatkowych opłat parkingowych określa uchwała Rady m.st. Warszawy regulująca funkcjonowanie Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, czyli SPPN.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami kierowca, który nie zapłaci za postój na miejscu objętym opłatami, musi liczyć się z koniecznością wniesienia 300 zł opłaty dodatkowej.
Jest jednak możliwość zmniejszenia tej kwoty.
Jeżeli należność zostanie uregulowana w ciągu 14 dni od wystawienia dokumentu opłaty dodatkowej albo otrzymania wezwania do zapłaty, jej wysokość wyniesie 200 zł.
Oznacza to, że kierowca może zaoszczędzić dokładnie 100 zł.
Warto przy tym rozróżnić trzy terminy:
- 7 dni kalendarzowych – na złożenie reklamacji dotyczącej zasadności opłaty.
- 14 dni – na uregulowanie należności w obniżonej wysokości 200 zł.
- 30 dni – na zapłatę pełnej opłaty dodatkowej w wysokości 300 zł, zgodnie z zasadami dotyczącymi standardowego wezwania.
Najważniejsze jest więc to, że 14 dni nie oznacza ostatecznego terminu zapłaty, lecz okres, w którym można skorzystać z niższej stawki.
Po jego przekroczeniu uprawnienie do obniżki przepada.
ZDM wyjaśnia również, że możliwość zapłacenia 200 zł nie dotyczy starszych należności, w sprawie których wystawiono już odpowiednie zawiadomienie, monit, upomnienie albo tytuł wykonawczy.
Nawet kilka minut po czasie może kosztować 300 zł
Kierowcy często zakładają, że opłata dodatkowa grozi wyłącznie osobom, które w ogóle nie wykupiły biletu parkingowego.
Tymczasem kontrola może zakończyć się naliczeniem należności również wtedy, gdy postój został opłacony, ale wykupiony czas już minął.
Przykładowo kierowca pozostawia samochód w warszawskiej strefie i opłaca parkowanie do godziny 13:00.
Zakupy trwają jednak dłużej, a właściciel pojazdu wraca dopiero o 13:15.
Jeżeli w tym czasie zostanie przeprowadzona kontrola, może zostać naliczona opłata dodatkowa.
Nie ma gwarantowanego okresu tolerancji po zakończeniu opłaconego postoju.
ZDM wyjaśnia, że nie ma znaczenia, czy kontrola nastąpi 5 minut po upływie ważności biletu, czy znacznie później.
W obu przypadkach możliwe jest wystawienie dokumentu opłaty dodatkowej.
To szczególnie istotne dla osób, które wykupują postój na dokładnie określony czas. Wystarczy opóźnienie podczas wizyty w urzędzie, sklepie czy gabinecie lekarskim, aby pojawiło się ryzyko dodatkowego wydatku.
Jednym z rozwiązań jest korzystanie z aplikacji umożliwiających uruchomienie postoju i zakończenie go dopiero po powrocie do samochodu.
Taki sposób rozliczania pozwala uniknąć konieczności wcześniejszego przewidywania, jak długo potrwa załatwianie spraw.
Samochody z kamerami kontrolują parkowanie. Nie zawsze znajdziesz kartkę za wycieraczką
W Warszawie kontrola płatnego parkowania nie polega już wyłącznie na sprawdzaniu samochodów przez piesze patrole.
ZDM wykorzystuje także specjalne pojazdy wyposażone w kamery i system automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych.
Rozwiązanie to nosi nazwę e-kontroli.
Samochód wyposażony w odpowiednie urządzenia przejeżdża ulicą i rejestruje numery zaparkowanych pojazdów. Następnie system porównuje je z informacjami o opłaconym postoju.
Dzięki temu można ustalić, czy dla konkretnego numeru rejestracyjnego wykupiono ważny bilet parkingowy albo uruchomiono płatność mobilną.
ZDM wyjaśnia, że kontrolowany odcinek jest zazwyczaj sprawdzany dwukrotnie, w odstępie kilku minut. Ma to ograniczać przypadki naliczania opłat osobom, które dopiero zaparkowały i zmierzają do parkomatu.
Nie oznacza to jednak przyznania kierowcom prawa do darmowego postoju przez określoną liczbę minut. Przepisy wymagają wniesienia opłaty niezwłocznie po zaparkowaniu.
W przypadku e-kontroli kierowca nie musi znaleźć żadnej kartki za wycieraczką.
Jeżeli system stwierdzi brak wymaganej płatności, wezwanie może zostać wysłane pocztą na adres osoby, na którą zarejestrowany jest samochód.
To ważne rozróżnienie, ponieważ termin umożliwiający zapłatę 200 zł liczy się w takim przypadku od otrzymania wezwania, a nie automatycznie od dnia przejazdu pojazdu kontrolującego.
W jakich godzinach trzeba płacić za parkowanie w Warszawie?
Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Warszawie działa w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 20:00.
Poza tymi godzinami parkowanie w miejskiej strefie jest bezpłatne.
Opłaty nie obowiązują również w soboty, niedziele i ustawowe dni wolne od pracy. Warszawskie przepisy przewidują dodatkowo wyłączenie opłat 2 maja oraz 24 i 31 grudnia.
W 2026 roku stawki za postój wynoszą:
- Pierwsza godzina – 4,50 zł.
- Druga godzina – 5,40 zł.
- Trzecia godzina – 6,40 zł.
- Czwarta i każda kolejna godzina – 4,50 zł.
Minimalna opłata wynosi 50 groszy i odpowiada 10 minutom postoju.
Przykładowo pozostawienie samochodu na 3 godziny kosztuje 16,30 zł.
Jeżeli jednak kierowca w ogóle nie opłaci postoju, może otrzymać dokument opłaty dodatkowej na 300 zł, czyli wielokrotnie więcej niż koszt samego parkowania.
Trzeba także pamiętać, że zasady te dotyczą miejskiej SPPN. Prywatne parkingi w Warszawie mogą stosować inne cenniki, regulaminy i procedury dochodzenia należności.
Bilet parkingowy nie musi leżeć za szybą. Ważny jest numer rejestracyjny
Jeszcze kilka lat temu kierowcy często wracali do samochodu po wykupieniu biletu, aby umieścić go w widocznym miejscu za przednią szybą.
Obecnie w Warszawie nie ma takiej konieczności.
Kontrolerzy ZDM sprawdzają opłacenie postoju na podstawie numeru rejestracyjnego pojazdu. Dotyczy to zarówno płatności dokonanych w parkomatach, jak i za pomocą aplikacji mobilnych.
Sam brak papierowego biletu za szybą nie jest więc podstawą do naliczenia opłaty dodatkowej.
Znaczenie ma natomiast poprawność numeru rejestracyjnego wpisanego podczas płatności.
Jeżeli kierowca pomyli się przy jego wprowadzaniu, system może nie powiązać zakupionego biletu z zaparkowanym samochodem.
W takiej sytuacji warto zachować potwierdzenie transakcji. Może ono pomóc w wyjaśnieniu sprawy podczas reklamacji.
Podobny problem może pojawić się po przerejestrowaniu pojazdu, kiedy kierowca nadal korzysta z danych zapisanych wcześniej w aplikacji parkingowej.
Przed uruchomieniem płatności warto więc upewnić się, że system wskazuje właściwy samochód.
Dostałeś opłatę za parking, chociaż zapłaciłeś? Możesz złożyć reklamację
Kierowca, który uważa, że opłata dodatkowa została naliczona niesłusznie, ma prawo do złożenia reklamacji.
Zgodnie z warszawskimi przepisami termin wynosi 7 dni kalendarzowych.
Liczy się go od dnia następującego po wystawieniu dokumentu i umieszczeniu go za wycieraczką albo po doręczeniu wezwania do zapłaty, jeśli wcześniej reklamacja nie została wniesiona.
ZDM przyjmuje reklamacje między innymi w przypadkach, gdy kierowca posiadał ważny bilet parkingowy, ale doszło do rozbieżności w systemie płatności.
Przydatne mogą być także dokumenty potwierdzające opłacenie postoju za pośrednictwem aplikacji mobilnej.
Reklamację można złożyć elektronicznie za pomocą formularza udostępnionego przez ZDM.
Możliwe jest również wysłanie pisma tradycyjną pocztą lub osobiste dostarczenie go do siedziby Zarządu Dróg Miejskich przy ul. Chmielnej 120 w Warszawie.
Kancelaria ZDM obsługuje interesantów w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30–15:30.
Ważne jest, aby nie ograniczać się do stwierdzenia, że opłata została naliczona niesłusznie.
Najlepiej dokładnie opisać okoliczności zdarzenia i przedstawić dowody potwierdzające swoje stanowisko.
Jakie dokumenty dołączyć do reklamacji?
Zarząd Dróg Miejskich wskazuje, że reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej wniosek, w tym imię, nazwisko oraz adres pocztowy i elektroniczny do korespondencji.
Konieczne jest również podanie numeru rejestracyjnego samochodu oraz numeru opłaty dodatkowej. Jeżeli kierowca nie zna numeru dokumentu, powinien wskazać przynajmniej datę zdarzenia.
Najważniejszą częścią reklamacji jest jej uzasadnienie.
Jeżeli postój został opłacony w parkomacie, warto dołączyć bilet parkingowy albo inne dostępne potwierdzenie płatności.
Przy płatności kartą pomocna może być historia transakcji zawierająca datę i informacje umożliwiające jej identyfikację.
W przypadku korzystania z aplikacji mobilnej warto przedstawić historię parkowania z widocznym numerem rejestracyjnym oraz godzinami rozpoczęcia i zakończenia opłaconego postoju.
Jeżeli problem dotyczy starego numeru rejestracyjnego, ZDM zaleca przedstawienie dokumentów potwierdzających przerejestrowanie samochodu.
Im dokładniejsza dokumentacja, tym łatwiej ustalić, czy opłata dodatkowa została naliczona prawidłowo.
Nie każda pomyłka automatycznie oznacza jednak uwzględnienie reklamacji. Urząd ocenia konkretne okoliczności i przedstawione dowody.
Reklamacja nie zatrzymuje terminu. Kierowcy mogą stracić 100 zł
To jedna z najważniejszych zasad, o których należy pamiętać po otrzymaniu dokumentu opłaty dodatkowej.
Złożenie reklamacji nie wstrzymuje 14-dniowego terminu uprawniającego do zapłaty 200 zł zamiast 300 zł.
Oznacza to, że kierowca, który zdecyduje się wyłącznie czekać na odpowiedź ZDM, może stracić prawo do niższej kwoty.
Przykładowo właściciel samochodu otrzymuje wezwanie do zapłaty 300 zł. Uważa, że opłata została naliczona niesłusznie, dlatego składa reklamację w terminie 7 dni.
Następnie czeka na rozpatrzenie sprawy.
Jeżeli odpowiedź nie nadejdzie przed upływem 14-dniowego terminu, a kierowca nie zapłaci należności, nie będzie już mógł automatycznie skorzystać z obniżonej kwoty 200 zł.
ZDM wyraźnie zaznacza, że samo wniesienie reklamacji nie zabezpiecza prawa do niższej opłaty.
Istnieje jednak rozwiązanie pozwalające ograniczyć ryzyko finansowe.
Kierowca może uregulować należność w obniżonej wysokości, a jednocześnie domagać się jej anulowania w ramach reklamacji.
Jeżeli reklamacja zostanie uznana, wpłacone pieniądze podlegają zwrotowi.
Decyzja o wcześniejszej zapłacie należy do osoby zobowiązanej, ale warto znać tę możliwość przed upływem ustawowego terminu.
ZDM odrzucił reklamację? Można jeszcze złożyć odwołanie
Negatywna odpowiedź na reklamację nie musi oznaczać zakończenia całej procedury.
Warszawskie przepisy przewidują możliwość wniesienia odwołania do Komisji Odwoławczej powołanej przez Prezydenta m.st. Warszawy.
Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Zarządu Dróg Miejskich.
Termin wynosi 7 dni od otrzymania informacji o nieuwzględnieniu reklamacji.
W odwołaniu warto wskazać, dlaczego kierowca nie zgadza się z rozstrzygnięciem, oraz przedstawić dodatkowe dokumenty, których wcześniej nie przekazał.
Mogą to być między innymi bilety parkingowe, potwierdzenia płatności lub dokumenty dotyczące uprawnień do korzystania z określonych zasad parkowania.
Stanowisko Komisji Odwoławczej kończy przewidzianą w miejskim regulaminie drogę odwoławczą.
Nie należy jednak zakładać, że samo wniesienie odwołania przywraca prawo do zapłaty 200 zł po upływie pierwotnego 14-dniowego terminu.
Właśnie dlatego tak istotne jest wcześniejsze sprawdzenie wszystkich dat i kwot wskazanych w dokumentach otrzymanych od ZDM.
Jak zapłacić 200 zł? Sprawdź numer rachunku na dokumencie
Opłatę dodatkową można uregulować przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zarząd Dróg Miejskich.
Co ważne, dla poszczególnych należności generowane są indywidualne numery kont.
Numer rachunku znajduje się na dokumencie opłaty dodatkowej albo w otrzymanym wezwaniu do zapłaty.
Przy wykonywaniu przelewu na indywidualne konto wystarczy odpowiednio oznaczyć płatność jako opłatę dodatkową.
Możliwa jest również zapłata gotówką lub kartą w opłatomacie znajdującym się w siedzibie ZDM przy ul. Chmielnej 120.
Jeżeli kierowca zgubił dokument z numerem rachunku, powinien skorzystać z oficjalnych informacji Zarządu Dróg Miejskich dotyczących płatności.
ZDM udostępnia osobne konto do wpłat w przypadkach zagubienia dokumentu lub regulowania większej liczby należności jednym przelewem.
W takim przypadku szczególnie ważne jest prawidłowe opisanie przelewu, między innymi numerem rejestracyjnym samochodu lub numerem sprawy.
Przed dokonaniem płatności należy sprawdzić zgodność numeru rachunku z dokumentem lub oficjalną informacją ZDM.
Nie zapłacisz 300 zł? Sprawa może trafić do egzekucji
Ignorowanie dokumentu opłaty dodatkowej nie powoduje wygaśnięcia należności.
W przypadku braku zapłaty Zarząd Dróg Miejskich może podejmować kolejne działania zmierzające do odzyskania pieniędzy.
Początkowo kierowca może otrzymać monit lub upomnienie.
Jeżeli zobowiązanie nadal nie zostanie uregulowane, możliwe jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego w administracji.
W takim przypadku ZDM wystawia tytuł wykonawczy i przekazuje sprawę właściwemu organowi egzekucyjnemu.
Konsekwencją mogą być dodatkowe koszty związane z dochodzeniem należności.
W określonych sytuacjach możliwe jest również zajęcie środków na rachunku bankowym.
Warto przy tym pamiętać, że 300 zł za nieopłacony postój nie jest mandatem karnym w rozumieniu przepisów o wykroczeniach.
Jest to opłata dodatkowa wynikająca z ustawy o drogach publicznych.
Nie należy mylić jej z mandatem wystawianym przez policję lub straż miejską za parkowanie niezgodne z przepisami ruchu drogowego.
To dwa różne rodzaje odpowiedzialności.
Zapłaciłeś za parkowanie, ale zmieniłeś ulicę? Nie zawsze trzeba kupować nowy bilet
Warszawskie przepisy przewidują również rozwiązanie korzystne dla osób, które w trakcie opłaconego postoju zmieniają miejsce pozostawienia samochodu.
W miejskiej strefie kierowca płaci za czas parkowania konkretnego pojazdu, a nie za jedno wybrane miejsce.
Oznacza to, że jeśli ma ważny bilet parkingowy, może przestawić samochód w inne miejsce znajdujące się w granicach SPPN i korzystać z wcześniej opłaconego czasu.
Warunkiem jest zachowanie ważności biletu oraz zgodności numeru rejestracyjnego.
Nie trzeba więc ponownie opłacać postoju tylko dlatego, że kierowca przejechał kilka ulic dalej.
Inaczej wygląda sytuacja, gdy wykupiony czas już upłynął. W takim przypadku konieczne jest wniesienie kolejnej opłaty.
To rozwiązanie może być przydatne osobom załatwiającym kilka spraw w różnych częściach miasta.
Dostałeś opłatę parkingową? Sprawdź te rzeczy, zanim zapłacisz 300 zł
Po otrzymaniu dokumentu opłaty dodatkowej najważniejsze jest ustalenie daty jego wystawienia lub doręczenia wezwania.
Od tej daty zależy możliwość skorzystania z obniżonej stawki.
Jeżeli kierowca uznaje opłatę za zasadną, powinien pamiętać, że zapłata w ciągu 14 dni oznacza 200 zł zamiast 300 zł.
Jeśli natomiast uważa, że opłata została naliczona niesłusznie, powinien jak najszybciej sprawdzić historię parkowania i zgromadzić potwierdzenia płatności.
Na reklamację ma 7 dni kalendarzowych. Nie powinien mylić tego terminu z 14 dniami na skorzystanie z obniżki.
Warto również sprawdzić numer rejestracyjny samochodu wskazany na bilecie lub w aplikacji oraz porównać opłacony czas z godziną kontroli.
W przypadku otrzymania wezwania pocztą należy zweryfikować, czy dotyczy ono samochodu, którego było się właścicielem lub użytkownikiem w dniu zdarzenia.
Nie wolno też zapominać, że reklamacja nie zatrzymuje biegu terminu uprawniającego do niższej opłaty. Jeżeli kierowca zdecyduje się zapłacić 200 zł i jego reklamacja zostanie później uwzględniona, ZDM zwróci wpłacone pieniądze.
Najlepszym sposobem uniknięcia dodatkowych kosztów pozostaje jednak prawidłowe opłacanie parkowania i kontrolowanie czasu ważności biletu.
W Warszawie nawet niewielkie przekroczenie wykupionego czasu postoju może zakończyć się naliczeniem 300 zł. Znajomość przepisów pozwala natomiast ograniczyć wydatek o 100 zł albo skutecznie zakwestionować opłatę, jeżeli została naliczona bez podstawy.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.