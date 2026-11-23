Pilny apel dla mieszkańców Mazowsza! Ktoś porzucił psy rasowe. Mogą błąkać się po lasach i drogach. Jest zimno, rozglądajcie się!
Dramatyczna sytuacja na Mazowszu. W lasach, na polach i przy drogach w okolicach Garwolina, Góry Kalwarii, Otwocka i Kołbieli mogą nadal przebywać porzucone psy małych ras. Fundacja dla Szczeniąt Judyta prowadzi pilną akcję ratunkową i apeluje do mieszkańców o pomoc. Odnaleziono już kilkanaście zwierząt, ale liczba psów pozostających na wolności nadal nie jest znana. Przy niskich temperaturach każda kolejna noc może stanowić dla nich śmiertelne zagrożenie.
Pilny apel do mieszkańców Mazowsza. Rozglądajcie się podczas spacerów i jazdy samochodem
Fundacja dla Szczeniąt Judyta alarmuje o dramatycznej sytuacji, która rozgrywa się na rozległym obszarze Mazowsza. W okolicach Garwolina, Góry Kalwarii, Otwocka i pobliskich miejscowości odnajdywane są małe psy, przede wszystkim szpice. Według przedstawicieli organizacji zwierzęta zostały celowo porzucone, a skala zdarzenia może być znacznie większa, niż początkowo przypuszczano.
Wolontariusze, wspierani przez mieszkańców i inne organizacje prozwierzęce, przeszukują lasy, pola, pobocza dróg oraz okolice zabudowań. Zwierzęta są rozproszone na dużym terenie. Część udało się już zabezpieczyć, ale kolejne mogą nadal ukrywać się w zaroślach, zagajnikach i przydrożnych rowach.
Organizacja apeluje do wszystkich mieszkańców południowej i wschodniej części Mazowsza: zwracajcie uwagę na błąkające się małe psy. Szczególnie w rejonie Garwolina, Góry Kalwarii, Otwocka, Kołbieli i sąsiednich miejscowości.
Kilkanaście psów odnalezionych. Ile jeszcze walczy o przetrwanie?
W najnowszym udostępnionym apelu organizacja informuje, że łącznie udało się złapać 13 psów. Pięć z nich trafiło pod bezpośrednią opiekę fundacji dzięki pomocy Wioli Paziewskiej. Wcześniejsze doniesienia wskazywały na kolejne zwierzęta odnajdywane przez wolontariuszy i osoby prywatne.
Nie wiadomo jednak, ile psów zostało porzuconych. Według relacji uczestników akcji liczba zwierząt może sięgać nawet kilkudziesięciu. Wciąż pojawiają się nowe zgłoszenia dotyczące małych psów widywanych w lasach i na polach.
To oznacza, że akcja ratunkowa jeszcze się nie zakończyła. Część zwierząt może być tak przestraszona, że unika kontaktu z ludźmi i ucieka przy każdej próbie zbliżenia się. Takie psy szczególnie trudno odnaleźć, ponieważ przemieszczają się na znaczne odległości, a następnie chowają w trudno dostępnych miejscach.
Zimno, głód i brak schronienia. Każda kolejna noc może być niebezpieczna
Największym problemem jest obecnie bezpieczeństwo zwierząt, które nadal pozostają na wolności. Listopadowe chłody, wilgoć i niskie temperatury są szczególnie niebezpieczne dla psów osłabionych, chorych lub nieprzyzwyczajonych do życia na zewnątrz.
Niektóre odnalezione zwierzęta są w bardzo złym stanie zdrowia. Według relacji fundacji i doniesień medialnych u zabezpieczonych psów stwierdzano między innymi problemy z uzębieniem, zmiany skórne, guzy i urazy kończyn. Część suczek nosi ślady niedawnych porodów.
Wolontariusze podkreślają, że dla przestraszonych zwierząt pozostających w lesie każda kolejna noc oznacza ryzyko wychłodzenia, odwodnienia, głodu oraz wypadków. Niektóre psy mogą próbować szukać pomocy przy drogach i zabudowaniach, inne mogą przez długi czas ukrywać się przed ludźmi.
Dlatego tak ważna jest czujność mieszkańców. Nawet przypadkowe zauważenie małego psa na poboczu lub w lesie może pomóc ratownikom dotrzeć do kolejnego zwierzęcia.
Wszystkie dotychczas odnalezione psy to szpice. Mogą być także inne małe rasy
W udostępnionym apelu Fundacja Judyta informuje, że wszystkie dotychczas odnalezione psy są szpicami. Nie wyklucza jednak, że wśród pozostałych zwierząt mogą znajdować się również przedstawiciele innych małych ras.
Szpice to niewielkie, często bardzo puszyste psy, które mogą przypominać pomeraniany. Ich charakterystyczna sierść i wygląd mogą sprawiać wrażenie, że dobrze radzą sobie z chłodem. Nie oznacza to jednak, że zwierzę osłabione, głodne, chore lub przemoczone jest bezpieczne podczas wielogodzinnego pobytu w lesie.
Mieszkańcy powinni zwracać uwagę nie tylko na psy przypominające pomeraniany, lecz także na inne małe czworonogi pojawiające się samotnie w nietypowych miejscach. Szczególnie niepokojące mogą być zwierzęta przebywające przy ruchliwych drogach, na odludnych polach lub w leśnych zagajnikach.
Fundacja ma podejrzenia dotyczące sprawcy. Chce doprowadzić do wyjaśnienia sprawy
Przedstawiciele Fundacji dla Szczeniąt Judyta podejrzewają, że psy zostały porzucone celowo. Organizacja informuje również, że dysponuje wskazówkami dotyczącymi możliwego pochodzenia zwierząt oraz osoby, która mogła odpowiadać za ich porzucenie.
Nie są to jednak ustalenia prawomocnie potwierdzone przez sąd. Fundacja podkreśla, że samo podejrzenie nie wystarcza do pociągnięcia kogokolwiek do odpowiedzialności. Konieczne jest zgromadzenie dokumentacji, odnalezienie jak największej liczby zwierząt i zabezpieczenie materiału, który może mieć znaczenie dla ewentualnego postępowania.
Według doniesień medialnych jednym z rozważanych scenariuszy jest pozbycie się zwierząt pochodzących z nielegalnej lub nieodpowiedzialnie prowadzonej hodowli. Na obecnym etapie nie należy jednak przesądzać, kto porzucił psy ani jakie były motywy takiego działania.
Widzisz małego psa w lesie? Pod żadnym pozorem go nie goń!
Fundacja przekazuje bardzo ważne instrukcje mieszkańcom. Jeśli ktoś zauważy małego psa, który może być jednym z poszukiwanych zwierząt, nie powinien za nim biec ani próbować łapać go na siłę.
Przestraszone psy mogą w panice uciec jeszcze dalej, wbiegając na ruchliwą drogę albo chowając się głęboko w lesie. Takie zachowanie może znacznie utrudnić dalszą akcję ratunkową i narazić zwierzę na dodatkowe niebezpieczeństwo.
Najlepiej zatrzymać się w bezpiecznej odległości, zapamiętać dokładną lokalizację psa i zaobserwować kierunek, w którym się przemieszcza. Jeżeli jest taka możliwość, warto zrobić zdjęcie lub nagrać krótkie wideo bez płoszenia zwierzęcia.
Następnie należy jak najszybciej przekazać informacje organizacji prowadzącej poszukiwania. Szczególnie przydatna jest pinezka z mapy, godzina obserwacji oraz opis wyglądu psa.
Pilny kontakt do Fundacji Judyta. Każde zgłoszenie może uratować życie
Osoby, które zauważą błąkającego się małego psa w rejonie poszukiwań, proszone są o niezwłoczny kontakt z Fundacją dla Szczeniąt Judyta.
Numer telefonu: 795 899 892
Adres e-mail: info@fundacjajudyta.com
Informacje można przekazywać również za pośrednictwem oficjalnego profilu fundacji w mediach społecznościowych.
W zgłoszeniu warto podać nazwę miejscowości, możliwie dokładne miejsce obserwacji, godzinę, wygląd zwierzęcia oraz kierunek jego przemieszczania się. Jeżeli to możliwe, należy dołączyć zdjęcie.
Fundacja prosi, aby nie podejmować samodzielnych, gwałtownych prób odławiania psów. Zwierzęta mogą wymagać specjalistycznej pomocy weterynaryjnej, a ich bezpieczne zabezpieczenie najlepiej pozostawić osobom mającym odpowiednie doświadczenie.
Nie bądźmy obojętni. Mieszkańcy Mazowsza mogą pomóc uratować kolejne psy
Poszukiwania prowadzone są na ogromnym obszarze, dlatego nawet duża grupa wolontariuszy nie jest w stanie sprawdzić wszystkich lasów, pól i dróg jednocześnie. Właśnie dlatego organizacja liczy na pomoc lokalnej społeczności.
Warto przekazać apel znajomym mieszkającym w rejonie Garwolina, Góry Kalwarii, Otwocka, Kołbieli i okolicznych miejscowości. Szczególnie przydatne mogą być obserwacje osób regularnie spacerujących z psami, pracujących w terenie, jeżdżących lokalnymi drogami lub mieszkających w pobliżu lasów.
Każdy odnaleziony pies to szansa na uratowanie życia zwierzęcia, zapewnienie mu leczenia i ustalenie okoliczności porzucenia. Im szybciej uda się zlokalizować pozostałe czworonogi, tym większa szansa, że zostaną bezpiecznie odłowione przed kolejnymi zimnymi nocami.
Apelujemy do mieszkańców Mazowsza: rozglądajcie się. Jeśli zobaczycie samotnego małego psa w lesie, na polu lub przy drodze, nie ignorujcie tego. Jedno zgłoszenie może uratować mu życie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.