Alarmujący komunikat RCB. Mieszkańcy mieli znaleźć bezpieczne miejsce
W piątek, 20 listopada 2026 roku, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało do mieszkańców części wschodniej Polski ostrzeżenie dotyczące zagrożenia atakiem z powietrza. Treść wiadomości była wyjątkowo stanowcza. Odbiorców wezwano do niezwłocznego znalezienia bezpiecznego miejsca, podporządkowania się poleceniom służb i śledzenia kolejnych informacji.
„UWAGA! UWAGA! UWAGA! Zagrożenie atakiem z powietrza. Znajdź bezpieczne miejsce. Stosuj się do poleceń służb. Oczekuj dalszych komunikatów” – brzmiała wiadomość opublikowana przez RCB.
Ostrzeżenie dotyczyło wyznaczonych obszarów województw lubelskiego i podkarpackiego. W regionach objętych alarmem uruchamiano również syreny ostrzegawcze. Sytuacja miała związek z zagrożeniami w przestrzeni powietrznej w pobliżu polskiej granicy.
Wojsko sprawdzało możliwe naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało wówczas, że pojawiło się podejrzenie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez niezidentyfikowane obiekty. Rozpoczęto weryfikację zapisów systemów radiolokacyjnych, aby potwierdzić charakter zdarzenia i ustalić, czy konieczne będą dodatkowe działania.
Komunikaty wojskowe wskazywały na potrzebę zachowania ostrożności i stosowania się do poleceń odpowiednich służb. Jednocześnie podkreślano, że informacje wymagają weryfikacji. Samo podejrzenie naruszenia przestrzeni powietrznej nie jest bowiem równoznaczne z potwierdzeniem ataku na terytorium Polski.
Alarm dotyczył dwóch województw. Wskazano konkretne powiaty
Według oficjalnych informacji RCB ostrzeżenie rozesłano do mieszkańców kilkunastu powiatów województwa lubelskiego oraz licznych powiatów województwa podkarpackiego.
W województwie lubelskim alert obejmował między innymi Lublin, Chełm, Zamość oraz powiaty puławski, opolski, lubelski, kraśnicki, janowski, włodawski, łęczyński, świdnicki, chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, zamojski, tomaszowski i biłgorajski.
W województwie podkarpackim ostrzeżenie dotyczyło między innymi Rzeszowa, Przemyśla, Krosna, Tarnobrzega oraz licznych okolicznych powiatów.
Warszawa i województwo mazowieckie nie zostały wskazane jako obszary objęte tym alertem. Nie oznaczało to jednak, że sytuacja pozostawała bez znaczenia dla bezpieczeństwa całego kraju. Polskie służby monitorowały wydarzenia związane z rosyjskimi atakami na Ukrainę.
RCB odwołało zagrożenie. Poinformowano o braku zagrożenia w Polsce
Jeszcze tego samego dnia sytuacja uległa zmianie. O godzinie 7:30 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa opublikowało informację o odwołaniu zagrożenia atakiem z powietrza i braku zagrożenia na terytorium Polski.
Następnie, w związku z trwającym rosyjskim atakiem na Ukrainę, służby przekazały komunikat o podniesieniu gotowości Systemu Obrony Powietrznej RP. O godzinie 9:48 RCB poinformowało, że atak powietrzny na Ukrainę zakończył się i nie ma zagrożenia na terenie Polski.
To bardzo istotne rozróżnienie. Komunikat nakazujący znalezienie bezpiecznego miejsca był rzeczywistym ostrzeżeniem, ale nie pozostawał aktywny przez kolejne dni. Dlatego starszych wiadomości alarmowych nie należy przedstawiać jako aktualnych bez sprawdzenia, czy nie zostały już odwołane.
Co zrobić, gdy otrzymasz podobny alert RCB?
Ostrzeżenia dotyczące zagrożenia atakiem z powietrza należy traktować poważnie. Jeżeli służby wzywają do znalezienia bezpiecznego miejsca, trzeba ograniczyć przebywanie na otwartej przestrzeni i postępować zgodnie z przekazanymi instrukcjami.
W budynku warto poszukać pomieszczenia oddalonego od okien i zewnętrznych ścian. W wielu mieszkaniach może być to wewnętrzny korytarz lub inne odpowiednio osłonięte pomieszczenie. Jeżeli w pobliżu znajduje się oficjalnie wyznaczony obiekt zbiorowej ochrony, należy kierować się wskazaniami odpowiednich służb dotyczącymi jego wykorzystania.
Nie wolno zakładać, że każda piwnica, garaż podziemny lub stacja metra automatycznie zapewniają odpowiednią ochronę. Bezpieczeństwo konkretnego miejsca zależy od jego konstrukcji, wyposażenia i charakteru zagrożenia.
Podczas alarmu nie należy wychodzić na zewnątrz wyłącznie po to, aby obserwować niebo albo nagrywać przelatujące obiekty. Jeżeli zauważymy niezidentyfikowany przedmiot lub fragmenty mogące pochodzić z drona czy pocisku, nie wolno ich dotykać ani przenosić. Należy oddalić się i powiadomić służby.
Jak rozpoznać prawdziwy alert i nie dać się dezinformacji?
W sytuacjach kryzysowych kluczowe znaczenie ma data i godzina publikacji ostrzeżenia. W internecie mogą ponownie pojawiać się zrzuty ekranu starszych wiadomości, które zostały już odwołane. Dlatego przed udostępnieniem alarmującej informacji warto sprawdzić oficjalną stronę Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz najnowsze komunikaty odpowiednich instytucji.
Istotne jest również rozróżnienie między samym podniesieniem gotowości polskiej obrony powietrznej a bezpośrednim ostrzeżeniem dla mieszkańców. Pierwsza sytuacja dotyczy działań odpowiednich służb i wojska. Druga może zawierać konkretne polecenia, które mieszkańcy powinni wykonać niezwłocznie.
Co to oznacza dla mieszkańców Warszawy i Mazowsza?
Warszawa i Mazowsze nie były objęte opisanym alertem z 20 listopada. Warto jednak wiedzieć, jak postępować w razie otrzymania podobnej wiadomości w przyszłości. Podstawą jest stosowanie się do komunikatów odpowiednich służb, korzystanie ze sprawdzonych źródeł i unikanie rozpowszechniania niepotwierdzonych informacji.
Aktualne ostrzeżenia RCB publikowane są na oficjalnej stronie rządowej. Mieszkańcy powinni sprawdzać nie tylko treść samego alertu, ale także ewentualne aktualizacje, w tym informacje o odwołaniu zagrożenia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.