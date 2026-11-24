ZUS wydał ważny komunikat. Czas kończy się 30 listopada
Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina o zbliżającym się terminie, który dla wielu przedsiębiorców może oznaczać realne oszczędności. Do 30 listopada trzeba złożyć wniosek, jeśli chce się skorzystać z wakacji składkowych jeszcze w 2026 roku. Wystarczy spóźnić się o jeden dzień, aby zwolnienie dotyczyło już kolejnego roku. ZUS ujawnił również, jak wielu przedsiębiorców skorzystało z programu i ile pieniędzy zaoszczędzili.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował 23 listopada 2026 roku oficjalne przypomnienie skierowane do osób prowadzących działalność gospodarczą. Chodzi o wakacje składkowe, czyli możliwość uzyskania zwolnienia z opłacania określonych składek na własne ubezpieczenia społeczne przez jeden miesiąc w roku. Przedsiębiorcy, którzy nie wykorzystali jeszcze tego uprawnienia w 2026 roku, mają ostatnią okazję, aby złożyć odpowiedni wniosek i skorzystać z ulgi za grudzień.
Termin upływa w poniedziałek, 30 listopada 2026 roku. To właśnie listopad jest ostatnim miesiącem, w którym można zawnioskować o zwolnienie przypadające jeszcze na bieżący rok. Złożenie dokumentu w grudniu nie pozwoli już uzyskać wakacji składkowych za grudzień. Taki wniosek będzie dotyczyć stycznia 2027 roku, a więc puli zwolnienia przysługującej w kolejnym roku kalendarzowym.
ZUS zachęca przedsiębiorców, aby nie odkładali formalności na ostatnią chwilę. W niektórych przypadkach konieczne może być wyjaśnienie informacji zawartych we wniosku lub uzupełnienie braków formalnych. Szybka reakcja na wiadomości z Zakładu pozwoli sprawniej zakończyć postępowanie.
Wystarczy przegapić termin. Ulga za 2026 rok może przepaść
Najważniejsza zasada wakacji składkowych polega na tym, że wniosek trzeba złożyć w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który przedsiębiorca chce uzyskać zwolnienie. Oznacza to, że osoba planująca skorzystanie z ulgi za grudzień 2026 roku musi przesłać dokument jeszcze w listopadzie.
Przedsiębiorca, który nie wykorzystał wakacji składkowych wcześniej w tym roku i nie złoży wniosku do końca listopada, utraci możliwość uzyskania zwolnienia za miesiąc przypadający w 2026 roku. Nie oznacza to jednak całkowitej utraty prawa do programu. Jeśli nadal spełnia warunki, może ubiegać się o ulgę w 2027 roku, zgodnie z obowiązującymi zasadami.
Warto przy tym pamiętać, że nie można dowolnie przenieść niewykorzystanego miesiąca ulgi z jednego roku na kolejny. Zwolnienie przysługuje za jeden wybrany miesiąc w danym roku kalendarzowym. Dlatego dla osób, które chcą zmniejszyć swoje obciążenia składkowe jeszcze w 2026 roku, najbliższe dni są szczególnie ważne.
Ile można zaoszczędzić? ZUS podał nowe dane
W najnowszym komunikacie Zakład Ubezpieczeń Społecznych ujawnił skalę zainteresowania wakacjami składkowymi. Od uruchomienia rozwiązania w 2024 roku z ulgi skorzystało już ponad 1,4 miliona przedsiębiorców. Łączna wartość zwolnień przekroczyła 4,8 miliarda złotych.
Za okres od stycznia do listopada 2026 roku wartość zwolnień wyniosła już ponad 1,3 miliarda złotych. Dane pokazują, że rozwiązanie jest wykorzystywane na dużą skalę przez osoby prowadzące mniejsze firmy.
Wysokość indywidualnej oszczędności zależy od zasad opłacania składek przez konkretnego przedsiębiorcę. Zwolnienie obejmuje składki obliczane od najniższej podstawy wymiaru obowiązującej daną osobę. Dlatego oszczędność nie jest identyczna dla wszystkich korzystających z programu.
Co istotne, wakacje składkowe nie oznaczają zwolnienia ze wszystkich płatności do ZUS. Składkę zdrowotną nadal trzeba opłacić.
Kto może skorzystać z wakacji składkowych?
Program jest skierowany przede wszystkim do mikroprzedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz do komorników sądowych. Nie jest to rozwiązanie dostępne automatycznie dla każdej osoby prowadzącej firmę. Konieczne jest spełnienie określonych warunków ustawowych.
Jednym z najważniejszych jest limit osób zgłoszonych do ubezpieczeń. W miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku przedsiębiorca nie może mieć zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych lub zdrowotnego więcej niż 10 osób, licząc również siebie. Przy sprawdzaniu limitu bierze się pod uwagę osoby objęte odpowiednimi ubezpieczeniami choćby przez jeden dzień tego miesiąca.
Znaczenie ma także wysokość przychodów. W co najmniej jednym z dwóch lat poprzedzających rok złożenia wniosku roczny przychód z działalności nie może przekroczyć równowartości 2 milionów euro, chyba że przedsiębiorca nie osiągał przychodu w tych latach.
Weryfikowane są ponadto warunki dotyczące podlegania ubezpieczeniom społecznym, wykonywania działalności na rzecz byłego pracodawcy oraz dostępnego limitu pomocy publicznej de minimis. Oznacza to, że przed wysłaniem formularza należy upewnić się, czy firma rzeczywiście spełnia wymagania.
Nie trzeba zamykać firmy ani przerywać pracy
Wakacje składkowe nie oznaczają konieczności zawieszenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorca może normalnie pracować, wystawiać faktury, przyjmować klientów i osiągać przychody. Zwolnienie dotyczy określonych składek za wybrany miesiąc, a nie samego obowiązku prowadzenia firmy.
Co ważne, składki objęte przyznanym zwolnieniem są finansowane z budżetu państwa. Okres ten nadal ma znaczenie dla przyszłych uprawnień emerytalnych i rentowych przedsiębiorcy. Korzystanie z wakacji składkowych nie powoduje więc automatycznie powstania przerwy w ubezpieczeniu emerytalnym.
Właśnie dlatego rozwiązanie może być szczególnie interesujące dla osób, które pod koniec roku ponoszą zwiększone koszty działalności, ale nie chcą ograniczać pracy firmy.
Uwaga na ważny wyjątek. Składka zdrowotna nadal obowiązuje
Wielu przedsiębiorców może błędnie interpretować określenie „wakacje składkowe” jako możliwość całkowitego zaprzestania przekazywania pieniędzy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Tak jednak nie jest.
Zwolnienie obejmuje własne obowiązkowe składki emerytalne, rentowe i wypadkowe przedsiębiorcy, dobrowolną składkę chorobową, jeśli jest opłacana, oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, jeżeli dana osoba ma obowiązek ich opłacania.
Ulga nie obejmuje składki zdrowotnej oraz składek należnych za zatrudnionych pracowników i inne osoby ubezpieczone. Przedsiębiorca musi więc nadal prawidłowo rozliczać pozostałe należności i składać wymagane dokumenty.
Nie należy też zakładać, że samo przesłanie wniosku oznacza automatyczne otrzymanie zwolnienia. ZUS musi zweryfikować spełnienie warunków, a informacja o sposobie rozpatrzenia sprawy pojawi się na koncie płatnika w systemie eZUS.
Jak złożyć wniosek? Wszystko można zrobić przez internet
Osoby chcące skorzystać z wakacji składkowych powinny wypełnić formularz RWS, czyli wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia składek za wskazany miesiąc. Dokument składa się wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem konta płatnika w portalu eZUS.
Po zalogowaniu do systemu należy odnaleźć właściwy formularz, wskazać miesiąc, za który ma przysługiwać zwolnienie, uzupełnić wymagane dane i oświadczenia oraz przesłać dokument do ZUS. W przypadku wniosku składanego w listopadzie 2026 roku miesiącem objętym planowanym zwolnieniem będzie grudzień 2026 roku.
Przed wysłaniem dokumentu warto dokładnie sprawdzić dane, szczególnie informacje o spełnianiu warunków ulgi i otrzymanej pomocy publicznej. Nieprawidłowości mogą wymagać późniejszych wyjaśnień.
Po złożeniu wniosku należy zachować potwierdzenie jego wysłania i regularnie sprawdzać wiadomości na koncie płatnika w eZUS. To właśnie tam Zakład przekaże informację o rozstrzygnięciu sprawy.
ZUS może poprosić o dodatkowe wyjaśnienia. Nie ignoruj wiadomości
Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że wnioski o wakacje składkowe są rozpatrywane automatycznie. Nie oznacza to jednak, że każda sprawa zostanie zakończona bez udziału urzędnika.
W niektórych przypadkach ZUS musi skontaktować się z przedsiębiorcą, na przykład w celu usunięcia braków formalnych. Wówczas czas rozpatrywania sprawy może się wydłużyć. Dlatego ważne jest regularne kontrolowanie wiadomości w portalu i szybkie odpowiadanie na wezwania.
Jeżeli przedsiębiorca otrzyma jedynie częściowe zwolnienie albo ZUS odmówi mu prawa do ulgi, zostanie wydana decyzja. Zakład udostępni ją elektronicznie, a osoba, która nie zgadza się z rozstrzygnięciem, może skorzystać z przewidzianej prawem drogi odwoławczej.
Co to oznacza dla przedsiębiorców z Warszawy i Mazowsza?
Komunikat ZUS ma charakter ogólnopolski. Dotyczy więc również tysięcy osób prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze oraz niewielkie firmy w Warszawie, Radomiu, Płocku, Siedlcach, Ostrołęce i pozostałych miejscowościach województwa mazowieckiego.
Osoby wykonujące usługi, prowadzące niewielkie sklepy, warsztaty, zakłady fryzjerskie czy działalność specjalistyczną powinny sprawdzić, czy spełniają warunki programu i czy wykorzystały już tegoroczne zwolnienie.
Szczególnie istotne jest to dla przedsiębiorców, którzy odkładali formalności, ponieważ zakładali, że wniosek mogą złożyć w dowolnym momencie roku. ZUS wyraźnie wskazuje, że listopad jest ostatnią możliwością ubiegania się o wakacje składkowe przypadające na 2026 rok.
Co zrobić teraz? Sprawdź trzy rzeczy, zanim będzie za późno
Przede wszystkim należy upewnić się, czy wakacje składkowe za 2026 rok nie zostały już wykorzystane. Kolejnym krokiem powinno być sprawdzenie spełniania warunków, zwłaszcza liczby zgłoszonych ubezpieczonych, wysokości przychodów i dostępnego limitu pomocy de minimis.
Jeżeli przedsiębiorca ma prawo do ulgi i chce wykorzystać ją za grudzień, powinien złożyć formularz RWS w eZUS najpóźniej 30 listopada. Warto zrobić to wcześniej, aby nie ryzykować problemów technicznych lub błędów pojawiających się przy wypełnianiu dokumentu.
Trzeba również pamiętać o późniejszym sprawdzeniu rozstrzygnięcia sprawy oraz prawidłowym rozliczeniu składek za miesiąc objęty zwolnieniem.
Ostatnie dni na decyzję. ZUS przypomina o terminie
Od początku funkcjonowania wakacji składkowych przedsiębiorcy uzyskali już zwolnienia o łącznej wartości przekraczającej 4,8 miliarda złotych. Z programu skorzystało ponad 1,4 miliona osób prowadzących działalność gospodarczą.
Teraz ZUS przypomina o ostatniej możliwości wykorzystania ulgi w bieżącym roku. Kto złoży wniosek w listopadzie i spełni wymagane warunki, może uzyskać zwolnienie za grudzień. Kto poczeka do grudnia, będzie składał dokument już w odniesieniu do stycznia 2027 roku.
Dla przedsiębiorców, którzy nie wykorzystali jeszcze przysługującego im miesiąca wakacji składkowych w 2026 roku, to ostatni moment na sprawdzenie uprawnień i dopełnienie formalności.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.