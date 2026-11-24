Ważny komunikat urzędu. Tegoroczny Black Friday będzie inny
Black Friday zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim promocje, które nie zawsze są tak korzystne, jak sugerują reklamy. Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował 24 listopada ważne ostrzeżenie dla kupujących. Chodzi o praktyki stosowane na platformach internetowych: ukrywanie przycisków odmowy, nakłanianie do dodatkowych subskrypcji, płatne promowanie ofert i utrudnianie rezygnacji z usług. W tym roku konsumenci mogą korzystać z nowych możliwości egzekwowania swoich praw.
Ważny komunikat urzędu. Tegoroczny Black Friday będzie inny
Już w piątek, 27 listopada 2026 roku, rozpocznie się Black Friday, czyli jeden z najważniejszych okresów wyprzedażowych w roku. Sklepy internetowe i platformy handlowe kuszą rabatami, ograniczonymi czasowo ofertami oraz produktami reklamowanymi jako wyjątkowe okazje. Urząd Komunikacji Elektronicznej zwraca jednak uwagę, że niektóre mechanizmy wykorzystywane podczas zakupów mogą wpływać na decyzje klientów w sposób, którego ci nie są świadomi.
W oficjalnym komunikacie z 24 listopada UKE przypomina o obowiązkach wynikających z unijnego Aktu o usługach cyfrowych, określanego skrótem DSA. To przepisy regulujące między innymi funkcjonowanie platform internetowych, przejrzystość reklam, identyfikację przedsiębiorców oraz sposób prezentowania ofert użytkownikom.
Tegoroczny Black Friday jest pierwszym, podczas którego Prezes UKE pełni w Polsce funkcję Koordynatora ds. usług cyfrowych odpowiedzialnego za krajowy system egzekwowania DSA. System ten działa od 6 listopada 2026 roku.
Nie oznacza to, że wszystkie obowiązki platform zostały wprowadzone dopiero teraz. Istotna zmiana dotyczy krajowego systemu nadzoru i możliwości kierowania skarg do właściwego organu.
Widzisz wielką promocję? Ten produkt wcale nie musi być najtańszy
Jednym z najważniejszych zagadnień poruszonych przez UKE jest sposób wyświetlania ofert na platformach zakupowych. Konsumenci często zakładają, że produkt widoczny na pierwszym miejscu listy wyników jest najpopularniejszy, najlepiej oceniany albo oferowany w najkorzystniejszej cenie.
Nie zawsze tak jest. Pozycja produktu może wynikać z mechanizmów rekomendacji, ustawień platformy albo płatnej promocji. Oznacza to, że dwie podobne oferty mogą pojawiać się w różnej kolejności z powodów, które nie mają związku z ceną czy jakością.
Unijny Akt o usługach cyfrowych nakłada na platformy obowiązki dotyczące przejrzystości systemów rekomendacji. Użytkownik powinien mieć dostęp do informacji o głównych parametrach decydujących o kolejności prezentowanych treści i ofert.
Jeśli produkt pojawia się wysoko dlatego, że sprzedawca zapłacił za jego promocję, reklama powinna być odpowiednio oznaczona. Samo umieszczenie produktu na pierwszej pozycji nie stanowi dowodu, że jest to najlepsza oferta.
Urząd ostrzega przed manipulacyjnymi przyciskami. Mogą skłaniać do niechcianych zakupów
UKE zwraca szczególną uwagę na tak zwane dark patterns, czyli zwodnicze interfejsy. Są to rozwiązania projektowe, które mogą manipulować użytkownikiem, ograniczać jego możliwość świadomego wyboru albo utrudniać podjęcie decyzji zgodnej z jego rzeczywistymi preferencjami.
Przykładem może być sytuacja, w której przycisk zaakceptowania dodatkowej usługi jest duży, kolorowy i doskonale widoczny, natomiast opcja odmowy została ukryta albo przedstawiona w sposób utrudniający jej odnalezienie.
Inny mechanizm polega na wielokrotnym nakłanianiu klienta do wykupienia dodatkowej subskrypcji, mimo że wcześniej odmówił. Problemem może być również projektowanie procedury rezygnacji z usługi w taki sposób, aby była znacznie bardziej skomplikowana niż jej aktywacja.
UKE przypomina, że DSA zakazuje określonych manipulacyjnych praktyk projektowania interfejsów internetowych. Ocena konkretnego przypadku zależy jednak od sposobu działania platformy i właściwych przepisów, w tym ewentualnych innych regulacji ochrony konsumentów.
Jedno kliknięcie i możesz wykupić dodatkową usługę. Sprawdzaj podsumowanie zamówienia
W okresie intensywnych wyprzedaży kupujący często działają pod presją czasu. Promocja ma zakończyć się za kilka minut, licznik odmierza sekundy, a na ekranie pojawiają się komunikaty zachęcające do natychmiastowego zatwierdzenia zamówienia.
W takich warunkach łatwo przeoczyć dodatkową usługę, przedłużenie subskrypcji lub opcję, która zwiększa końcową cenę. Dlatego przed opłaceniem zamówienia warto sprawdzić nie tylko kwotę za wybrany produkt, lecz także koszty dostawy, dodatkowe usługi i ewentualne płatności odnawialne.
Nie każdy licznik promocji ani każda propozycja dodatkowego produktu jest nielegalna. Problem pojawia się wtedy, gdy sposób przedstawienia informacji wprowadza użytkownika w błąd albo manipuluje jego decyzją w sposób zabroniony przepisami.
Jeżeli na ekranie pojawi się niejasna opłata, najlepiej przerwać finalizowanie zakupu i sprawdzić warunki. Presja związana z ograniczonym czasem oferty nie powinna zastępować świadomej decyzji.
Nie wiesz, kto naprawdę sprzedaje produkt? UKE przypomina o ważnym obowiązku
Kolejnym problemem poruszonym przez urząd jest identyfikacja sprzedawców działających na platformach handlowych. Konsumenci nie zawsze zdają sobie sprawę, że zakup realizowany za pośrednictwem dużego i znanego serwisu może być w rzeczywistości transakcją z innym przedsiębiorcą.
DSA przewiduje obowiązki dotyczące identyfikowalności przedsiębiorców na odpowiednich platformach handlowych. Operator powinien pozyskiwać wymagane informacje o sprzedawcach, weryfikować ich kompletność i podejmować przewidziane prawem działania w celu oceny ich wiarygodności.
Dla klienta ma to praktyczne znaczenie. Przed zakupem powinien móc ustalić, z jaką firmą zawiera transakcję, jakie są jej dane identyfikacyjne i jak można się z nią skontaktować.
Jeżeli oferta nie pozwala ustalić, kto rzeczywiście sprzedaje towar, należy zachować szczególną ostrożność. Znana nazwa platformy nie jest automatyczną gwarancją, że każdy oferujący za jej pośrednictwem przedsiębiorca jest wiarygodny.
Reklama wygląda jak zwykła oferta. Masz prawo wiedzieć, kto za nią zapłacił
UKE zwraca również uwagę na oznaczanie reklam. Platformy objęte odpowiednimi obowiązkami DSA muszą zapewniać użytkownikom możliwość rozpoznania, że oglądana treść ma charakter reklamowy.
Konsument powinien móc ustalić, w czyim imieniu reklama jest prezentowana, kto za nią zapłacił, jeśli jest to inny podmiot, oraz jakie główne kryteria zdecydowały o jej wyświetleniu konkretnemu odbiorcy.
Ma to znaczenie szczególnie podczas Black Friday, kiedy użytkownicy mogą otrzymywać setki rekomendacji dotyczących elektroniki, odzieży, kosmetyków, wyposażenia domu i innych produktów.
Oferta wyświetlana jako pierwsza nie musi być najtańsza, a komunikat reklamowy nie powinien być mylony z niezależną oceną jakości produktu.
Podejrzany produkt na platformie? Możesz zgłosić ofertę
Unijny Akt o usługach cyfrowych przewiduje mechanizmy umożliwiające zgłaszanie nielegalnych treści, w tym ofert produktów, których sprzedaż narusza przepisy.
Jeżeli podczas zakupów użytkownik natrafi na ofertę podrobionego lub nielegalnego towaru, może skorzystać z mechanizmu zgłoszeniowego dostępnego na platformie. Serwis powinien zapewniać odpowiednio dostępny i łatwy w obsłudze sposób zgłaszania takich treści.
Po otrzymaniu zgłoszenia operator powinien rozpatrzyć je bez zbędnej zwłoki, w sposób obiektywny oraz przekazać informację o podjętej decyzji zgodnie z odpowiednimi przepisami.
DSA nakłada także na właściwe platformy handlowe określone obowiązki dotyczące informacji o oferowanych produktach i działań związanych z wykrywaniem nielegalnych ofert.
Nie oznacza to, że platforma gwarantuje bezpieczeństwo każdego zakupu. Warto jednak wiedzieć, że użytkownik nie musi pozostawać bierny, gdy natrafi na podejrzaną ofertę.
Kupujesz na Black Friday? Sprawdź jeszcze rzeczywistą wysokość promocji
Oprócz obowiązków wynikających z DSA konsumenci powinni pamiętać o przepisach dotyczących informowania o obniżkach cen. Gdy przedsiębiorca ogłasza obniżkę ceny towaru, co do zasady musi obok aktualnej ceny podać również najniższą cenę obowiązującą w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.
Informacja ta ma ułatwiać ocenę, czy promocja rzeczywiście jest korzystna. Samo przekreślenie wysokiej ceny i przedstawienie dużego procentowego rabatu nie powinno być jedyną podstawą decyzji o zakupie.
Przykładowo, jeżeli produkt kosztuje obecnie 499 zł, a sklep reklamuje go jako przeceniony z 799 zł, warto sprawdzić również najniższą cenę z ostatnich 30 dni. Może się okazać, że produkt był niedawno sprzedawany znacznie taniej niż sugerowana cena odniesienia.
Wymóg informowania o najniższej cenie z 30 dni wynika z przepisów dotyczących promocji, a nie z samego DSA. Obie grupy regulacji mają jednak pomagać konsumentom w podejmowaniu świadomych decyzji zakupowych.
Masz problem z platformą? Możesz złożyć skargę do UKE
Urząd Komunikacji Elektronicznej poinformował, że użytkownicy mogą zgłaszać naruszenia obowiązków wynikających z Aktu o usługach cyfrowych. Chodzi na przykład o brak odpowiedniego mechanizmu zgłaszania nielegalnych ofert, nieprawidłowości dotyczące identyfikacji sprzedawców albo manipulacyjne rozwiązania interfejsu objęte zakazami DSA.
Skargi można kierować do Prezesa UKE jako Koordynatora ds. usług cyfrowych. Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy udostępniono na oficjalnej stronie urzędu.
Warto przy tym rozróżniać skargę na funkcjonowanie platformy od indywidualnej reklamacji produktu. Jeśli zakupiony towar jest wadliwy albo niezgodny z umową, właściwą drogą może być reklamacja do sprzedawcy. W przypadku problemów z realizacją praw konsumenckich pomoc mogą zapewnić również rzecznicy konsumentów.
Nie każda skarga skierowana do UKE zakończy się zwrotem pieniędzy. Zadaniem urzędu w ramach DSA jest przede wszystkim nadzór nad przestrzeganiem określonych obowiązków przez dostawców usług cyfrowych.
Co to oznacza dla mieszkańców Warszawy i Mazowsza?
Komunikat Urzędu Komunikacji Elektronicznej dotyczy konsumentów w całej Polsce, w tym mieszkańców Warszawy i Mazowsza. Osoby planujące zakup nowego telewizora, smartfona, laptopa, odzieży czy prezentów świątecznych powinny szczególnie uważnie sprawdzać warunki ofert publikowanych podczas Black Week.
Przed zatwierdzeniem płatności warto upewnić się, kto jest sprzedawcą, jaka jest pełna kwota zamówienia, czy do koszyka nie dodano niechcianej usługi i czy reklama nie ukrywa istotnych ograniczeń.
Jeśli oferta budzi wątpliwości, można zachować zrzut ekranu, opis produktu i potwierdzenie zamówienia. Takie materiały mogą pomóc w późniejszej reklamacji lub zgłoszeniu nieprawidłowości.
Black Friday już 27 listopada. Urząd przypomina o prawach kupujących
Najbliższy piątek będzie dla wielu Polaków okazją do większych zakupów. Urząd Komunikacji Elektronicznej przypomina jednak, że konsument nie musi godzić się na nieprzejrzyste zasady działania platformy ani na manipulacyjne sposoby nakłaniania do dodatkowych usług.
W tym roku szczególne znaczenie ma działający od 6 listopada krajowy system egzekwowania unijnego Aktu o usługach cyfrowych. Prezes UKE pełni funkcję koordynatora, do którego mogą trafiać skargi dotyczące naruszania określonych obowiązków platform.
Najważniejsza zasada przed Black Friday jest prosta: nie podejmuj decyzji wyłącznie na podstawie wielkiego rabatu, licznika czasu albo pierwszego miejsca oferty w wyszukiwarce. Sprawdź cenę, sprzedawcę i pełne warunki zamówienia. Kilkadziesiąt sekund dodatkowej kontroli może uchronić przed niechcianym zakupem i utratą pieniędzy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.