Rząd szykuje ogromną zmianę. Dzieci poniżej 15 lat bez mediów społecznościowych
Polski rząd przygotował przepisy, które mogą całkowicie zmienić sposób korzystania z mediów społecznościowych. Osoby poniżej 15. roku życia nie będą mogły zakładać ani używać kont na określonych platformach. Samo wpisanie daty urodzenia przestanie wystarczać. Serwisy mają skutecznie sprawdzać wiek użytkowników, między innymi z wykorzystaniem rozwiązań powiązanych z aplikacją mObywatel. Firmom, które nie podporządkują się nowym obowiązkom, będą grozić ogromne kary finansowe.
Ministerstwo Cyfryzacji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiły szczegóły projektu ustawy, który może oznaczać prawdziwą rewolucję w korzystaniu z internetu przez dzieci i młodzież. Oficjalny komunikat opublikowano 23 listopada 2026 roku. Rząd chce ustanowić minimalny wiek korzystania z internetowych serwisów społecznościowych na poziomie 15 lat.
Jeżeli przepisy zostaną przyjęte w proponowanym kształcie, dzieci poniżej tego wieku nie będą mogły samodzielnie zakładać ani korzystać z kont w serwisach objętych ustawą. Zmiany mogą dotyczyć popularnych platform społecznościowych wykorzystywanych do publikowania zdjęć, filmów, prowadzenia publicznych profili oraz kontaktowania się z innymi użytkownikami.
Najważniejsze jest to, że projekt nie ogranicza się do zakazu tworzenia nowych kont. Przewiduje również ograniczenie możliwości korzystania z kont już istniejących. Oznacza to, że po wejściu przepisów w życie część młodych użytkowników może utracić dostęp do dotychczasowych profili, jeżeli nie spełni ustawowego kryterium wieku.
Na razie jest to jednak propozycja legislacyjna skierowana do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych. Zakaz nie obowiązuje jeszcze na podstawie tego projektu.
Facebook, Instagram i TikTok. Które platformy mogą zostać objęte zakazem?
Projekt koncentruje się na serwisach społecznościowych, których funkcje mogą wiązać się z zagrożeniami dla bezpieczeństwa i prywatności dzieci. Chodzi między innymi o platformy umożliwiające kontakt z nieznajomymi, wykorzystujące algorytmy rekomendujące treści na podstawie profilowania użytkowników oraz stosujące rozwiązania zachęcające do długotrwałego korzystania z aplikacji.
Takie mechanizmy występują w wielu popularnych serwisach społecznościowych, dlatego projektowane regulacje mogą mieć znaczenie dla użytkowników Facebooka, Instagrama czy TikToka. Ostateczny zakres ograniczeń będzie jednak zależał od definicji i rozwiązań przyjętych w uchwalonej ustawie.
Nie należy więc zakładać, że każda aplikacja internetowa automatycznie zostanie objęta zakazem. Ministerstwo wyraźnie wskazało, że projektowane ograniczenia nie obejmą komunikatorów internetowych ani platform edukacyjnych.
mObywatel pomoże sprawdzić wiek. Koniec z wpisywaniem fałszywej daty urodzenia
Jedną z najważniejszych zmian będzie wprowadzenie skutecznej weryfikacji wieku użytkowników. Obecnie wiele serwisów opiera się przede wszystkim na deklaracji podanej podczas rejestracji. W praktyce wystarczy wpisać odpowiednio wcześniejszą datę urodzenia, aby ominąć część ograniczeń.
Rząd chce odejść od takiego rozwiązania. Zgodnie z projektem dostawcy serwisów społecznościowych będą musieli zastosować mechanizmy pozwalające na rzeczywiste potwierdzenie, czy użytkownik spełnia wymagania wiekowe.
Wśród proponowanych metod wymienia się europejski portfel tożsamości cyfrowej oraz odpowiednią usługę w aplikacji mObywatel. Rozwiązania mają umożliwiać potwierdzenie wymaganego wieku bez konieczności ujawniania platformie nadmiernej ilości danych osobowych.
Nie oznacza to, że każdy użytkownik będzie musiał przesyłać Facebookowi lub TikTokowi skan dowodu osobistego. Projekt zakłada wykorzystanie mechanizmów weryfikacji, które mają potwierdzać spełnienie warunku wieku przy zachowaniu ochrony prywatności.
Nie ustalono jeszcze ostatecznego sposobu wdrożenia wszystkich rozwiązań przez poszczególne platformy. Szczegóły będą zależeć od końcowego brzmienia przepisów i przyjętych standardów technicznych.
Co z dziećmi, które już mają konta? Tu pojawia się największy problem
Nowe przepisy mogą być szczególnie istotne dla rodzin, w których dzieci w wieku 11, 12, 13 lub 14 lat korzystają już z serwisów społecznościowych. Niektóre z nich prowadzą własne profile, publikują filmy, zdjęcia, relacje i utrzymują kontakty ze znajomymi.
Projekt nie ogranicza się do przyszłych rejestracji. Przewiduje również dostosowanie istniejących kont do nowych zasad. Oznacza to, że serwisy będą musiały weryfikować wiek także części dotychczasowych użytkowników.
Jeżeli dziecko nie osiągnęło wymaganego wieku, korzystanie z konta na platformie objętej zakazem nie będzie mogło odbywać się na dotychczasowych zasadach. Nie oznacza to jednak automatycznie, że wszystkie materiały i zdjęcia zostaną bezpowrotnie skasowane. Kwestie związane z dostępem do danych, ograniczeniem działania kont i ich ewentualnym usuwaniem będą wymagały stosowania odpowiednich przepisów oraz procedur.
Rodzice powinni więc śledzić dalszy przebieg prac nad ustawą, szczególnie jeśli ich dzieci prowadzą własne profile lub publikują treści w internecie.
Gigantyczne kary dla platform. Nawet 6 procent światowego obrotu
Projektowane regulacje mają wprowadzić nie tylko ograniczenia wiekowe, ale także mechanizmy egzekwowania nowych obowiązków. Zgodnie z oficjalnym komunikatem Ministerstwa Cyfryzacji nadzór nad ich przestrzeganiem ma sprawować Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
Firmom, które nie zastosują wymaganych rozwiązań, będą mogły grozić kary finansowe sięgające 6 procent ich rocznego światowego obrotu.
To wyjątkowo wysoki pułap sankcji, zwłaszcza w przypadku globalnych platform technologicznych osiągających ogromne przychody na wielu rynkach.
Co ważne, wskazany limit dotyczy dostawców usług internetowych, a nie rodziców czy dzieci. Z oficjalnego komunikatu nie wynika, aby projekt zakładał nakładanie na rodziców analogicznych kar finansowych za samo korzystanie przez dziecko z mediów społecznościowych.
Proponowane rozwiązanie ma przenieść odpowiedzialność za skuteczną kontrolę wieku z samych rodzin również na firmy prowadzące serwisy społecznościowe.
Dlaczego rząd chce wprowadzić zakaz? Ministerstwa wskazują na konkretne zagrożenia
Autorzy projektu zwracają uwagę na narastające problemy związane z funkcjonowaniem dzieci i młodzieży w środowisku cyfrowym. W oficjalnym uzasadnieniu wymieniono między innymi cyberprzemoc, hejt, dostęp do szkodliwych treści, presję społeczną oraz mechanizmy projektowane w celu jak najdłuższego zatrzymywania użytkowników w aplikacjach.
Ministerstwo Edukacji Narodowej podkreśla, że młodzi ludzie dopiero rozwijają umiejętności oceny ryzyka, budowania relacji i krytycznego odbioru treści. Z tego względu mogą być szczególnie podatni na manipulację, porównywanie się z innymi oraz presję związaną z popularnością w internecie.
Jednocześnie projektodawcy przyznają, że internet i media społecznościowe mogą pełnić także pozytywną funkcję. Ułatwiają komunikację, rozwijanie zainteresowań, poznawanie świata i zdobywanie wiedzy.
Proponowane przepisy mają zatem ograniczać dostęp do określonych usług o podwyższonym ryzyku, a nie zakazywać dzieciom korzystania z całego internetu.
Komunikatory i nauka przez internet. Ważne wyjątki
Ministerstwo Cyfryzacji zaznaczyło, że projekt nie obejmuje komunikatorów internetowych oraz platform edukacyjnych. To istotna informacja dla uczniów i rodziców, ponieważ komunikacja online jest dziś wykorzystywana zarówno w życiu prywatnym, jak i podczas nauki.
Nie oznacza to jednak, że każda funkcja komunikacyjna znajdująca się wewnątrz większej platformy społecznościowej automatycznie będzie wyłączona spod ograniczeń. O zakresie stosowania przepisów zdecydują ustawowe definicje poszczególnych usług.
W praktyce oznacza to konieczność odróżnienia samodzielnych komunikatorów od serwisów społecznościowych oferujących między innymi publiczne profile, rekomendowanie filmów, obserwowanie nieznajomych i rozbudowane mechanizmy angażowania odbiorców.
Zmiany także w szkołach. Dzieci mają uczyć się bezpieczeństwa cyfrowego
Rządowy projekt nie ogranicza się do zakazu i weryfikacji wieku. Przewiduje także wzmocnienie edukacji cyfrowej w szkołach oraz przedszkolach.
W podstawach programowych mają znaleźć się zagadnienia dotyczące higieny cyfrowej, cyberbezpieczeństwa, ochrony prywatności oraz wpływu nadmiernego korzystania z urządzeń ekranowych na zdrowie psychiczne i fizyczne.
Uczniowie mają również poznawać sposoby rozpoznawania zagrożeń internetowych, reagowania na cyberprzemoc i przeciwdziałania mowie nienawiści.
Według autorów projektu same ograniczenia techniczne nie wystarczą do zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa. Konieczne jest również rozwijanie umiejętności świadomego korzystania z internetu oraz współpraca szkół, rodziców i instytucji publicznych.
Czy rodzic będzie mógł pozwolić trzynastolatkowi na TikToka?
To jedno z pytań, które mogą pojawić się w związku z projektowanymi zmianami. Oficjalny komunikat obu ministerstw przedstawia zasadę, zgodnie z którą osoby poniżej 15. roku życia nie będą mogły zakładać ani korzystać z kont w serwisach objętych ustawą.
Nie wskazano w nim ogólnego wyjątku pozwalającego każdemu rodzicowi samodzielnie uchylić takie ograniczenie przez wyrażenie zgody na korzystanie z konta.
Ostateczne rozwiązania należy jednak oceniać na podstawie uchwalonej ustawy. Trwające konsultacje mogą doprowadzić do zmian w szczegółach przepisów, w tym sposobie ich stosowania wobec różnych kategorii usług.
Kiedy wejdzie zakaz? Rodzice muszą znać ważną różnicę
Na dzień 24 listopada 2026 roku nowe przepisy pozostają projektem. Dokument został skierowany do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych. Nie jest to jeszcze uchwalona ustawa ani regulacja obowiązująca wszystkich użytkowników mediów społecznościowych.
Przed ewentualnym wejściem w życie konieczne jest zakończenie procesu legislacyjnego, przyjęcie ostatecznych przepisów i ich ogłoszenie. Oznacza to, że obecnie nie można podawać konkretnej daty rozpoczęcia obowiązywania zakazu jako przesądzonego faktu.
Nie można również twierdzić, że od jutra wszystkie konta osób poniżej 15. roku życia zostaną automatycznie zablokowane. Takiego rozwiązania nie wprowadzono jeszcze w życie.
Co to oznacza dla mieszkańców Warszawy i Mazowsza?
Projektowane regulacje mają charakter ogólnopolski, dlatego w przypadku ich przyjęcia będą dotyczyć także dzieci, młodzieży i rodziców mieszkających w Warszawie oraz pozostałych miejscowościach Mazowsza.
Zmiany mogą zainteresować szczególnie rodziny, w których dzieci prowadzą własne konta, publikują krótkie filmy, utrzymują kontakty ze znajomymi w serwisach społecznościowych lub korzystają z treści rekomendowanych przez algorytmy.
Rodzice mogą już teraz zapoznać się z ustawieniami prywatności kont, sprawdzić zasady kontaktowania się z nieznajomymi oraz porozmawiać z dziećmi o bezpieczeństwie w internecie. Nie ma jednak potrzeby podejmowania natychmiastowych działań związanych z usuwaniem kont wyłącznie na podstawie informacji o opublikowaniu projektu ustawy.
Co dalej? Ostateczny kształt przepisów nie jest jeszcze przesądzony
Rząd rozpoczął kolejny etap prac nad przepisami, które mogą istotnie zmienić zasady korzystania z mediów społecznościowych przez osoby niepełnoletnie. Proponowane rozwiązania obejmują minimalny wiek 15 lat, skuteczną weryfikację wieku, możliwe wykorzystanie mObywatela oraz wysokie kary dla platform naruszających obowiązki.
W kolejnych etapach procesu legislacyjnego rozstrzygnięte zostaną szczegóły dotyczące zakresu serwisów objętych regulacją, zasad obsługi istniejących kont oraz terminów wdrożenia nowych rozwiązań.
Jedno jest pewne: rząd oficjalnie rozpoczął procedowanie zmian, które mogą wpłynąć na sposób korzystania z mediów społecznościowych przez miliony polskich rodzin. Na razie jest to projekt, ale jego przyjęcie oznaczałoby jedną z największych zmian w zasadach dostępu dzieci do platform społecznościowych.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.