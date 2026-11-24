Duże utrudnienia w Warszawie. Zamkną 3 pasy ruchu, będą objazdy
Stołeczny ratusz zapowiada, że w czasie robót kierowcy będą mieli do dyspozycji tylko jeden pas ruchu. Jego położenie będzie się jednak zmieniało w zależności od etapu asfaltowania. Ograniczenia obejmą również część przejść dla pieszych.
Od środy 25 listopada zamkną trzy pasy ruchu
Pierwszy etap rozpocznie się w środę, 25 listopada, około godziny 6:00 i potrwa do piątku, 27 listopada, do godziny 6:00.
W tym czasie drogowcy zamkną trzy pasy pomiędzy pętlą tramwajową a zawrotką przy ulicy Słupeckiej.
Kierowcy jadący w kierunku centrum będą mogli korzystać wyłącznie z jednego pasa położonego bliżej ulicy Filtrowej.
Nadal będzie możliwy skręt z placu Narutowicza w Filtrową. Zamknięty zostanie natomiast skręt w ulicę Słupecką oraz zawrotka na Grójeckiej.
Osoby, które będą chciały zawrócić, zostaną skierowane do placu Zawiszy, a następnie z powrotem ulicą Grójecką.
Zmiany obejmą także pieszych. Nie będzie można korzystać z przejścia przy kawiarni, prowadzącego z przystanków tramwajowych na ulicę Grójecką.
Autobus 191 pojedzie objazdem. Zmiany dla pasażerów
Podczas pierwszego etapu prac zmieni się trasa autobusu linii 191 w kierunku Regulskiej.
Autobusy pojadą z placu Narutowicza ulicami:
Grójecką – Filtrową – Raszyńską – Wawelską – Grójecką, a następnie wrócą na swoją trasę.
Pasażerowie powinni uwzględnić możliwość wydłużenia czasu przejazdu, szczególnie podczas porannego i popołudniowego szczytu komunikacyjnego.
Ważna informacja dotyczy tramwajów. Mimo prowadzonych robót ich kursowanie pozostanie bez zmian. Prace asfaltowe nie wymagają zamknięcia torowiska.
W piątek 27 listopada zmieni się organizacja ruchu
Drugi etap rozpocznie się w piątek, 27 listopada, o godzinie 6:00 i potrwa do 21:00 tego samego dnia.
Drogowcy przeniosą się na przeciwną stronę jezdni.
W kierunku centrum kierowcy nadal będą mieli do dyspozycji jeden pas, ale tym razem zostanie on poprowadzony przy torowisku tramwajowym.
Ponownie będzie można skorzystać z zawrotki na Grójecką oraz skręcić z placu Narutowicza w ulicę Słupecką.
Dostępny pozostanie również skręt z placu w ulicę Filtrową.
Nie będzie natomiast możliwy wyjazd z Filtrowej na plac Narutowicza.
Kierowcy będą mogli skorzystać z objazdu ulicą Raszyńską, przez plac Zawiszy i Grójecką. Alternatywna trasa poprowadzi ulicą Akademicką do wyjazdu w rejonie domu studenckiego.
Piesi nadal nie skorzystają z przejścia przy kawiarni.
Poniedziałek 30 listopada. Kolejne zamknięcie przy pętli tramwajowej
Trzeci etap asfaltowania rozpocznie się w poniedziałek, 30 listopada, około godziny 6:00.
Prace potrwają jedną dobę.
Drogowcy zamkną dwa pasy ruchu przy pętli tramwajowej, na odcinku pomiędzy ulicami Uniwersytecką a Filtrową.
Samochody jadące w kierunku centrum zostaną skierowane na jeden pas po stronie ulicy Filtrowej.
Zmiany obejmą również pieszych. Zamknięte zostanie przejście przy Filtrowej, prowadzące z pętli tramwajowej.
Kierowcy powinni zwracać uwagę na tymczasowe oznakowanie, ponieważ układ dostępnych pasów będzie różnił się od organizacji ruchu obowiązującej w poprzednich dniach.
Wtorek 1 grudnia. Ostatni etap prac i kolejny objazd
Czwarty, ostatni etap asfaltowania zaplanowano na wtorek, 1 grudnia.
Roboty rozpoczną się około godziny 6:00 i mają zakończyć się o 21:00.
Drogowcy zajmą dwa pasy po stronie ulicy Filtrowej. Kierowcy poruszający się w stronę centrum przejadą jednym pasem przy pętli tramwajowej.
W tym czasie nie będzie możliwy skręt z placu Narutowicza w ulicę Filtrową.
Objazd zostanie poprowadzony ulicami Grójecką, Niemcewicza i Raszyńską.
Piesi nadal nie będą mogli korzystać z przejścia przy Filtrowej.
Jeżeli prace przebiegną zgodnie z harmonogramem, utrudnienia związane z asfaltowaniem zakończą się we wtorek wieczorem.
Plac Narutowicza po modernizacji. Więcej zieleni i nowe chodniki
Wymiana nawierzchni jezdni jest częścią większej modernizacji placu Narutowicza.
Jak informuje Urząd Miasta Warszawy, inwestycja ma poprawić warunki zarówno dla kierowców, jak i pieszych oraz pasażerów komunikacji miejskiej.
Na placu pojawią się nowe drzewa i pergole. Zmieni się również wygląd torowiska tramwajowego, które zostanie pokryte rozchodnikiem.
Piesi będą korzystać z nowych chodników wykonanych z płyt granitowych.
Przebudowa obejmie także przystanki tramwajowe na pętli. Dwa z nich zostaną wydłużone, dzięki czemu będzie możliwa obsługa dwóch najdłuższych składów tramwajowych jednocześnie.
Zmiany mają poprawić funkcjonalność jednego z najważniejszych węzłów komunikacyjnych na Ochocie.
Przejeżdżasz przez Ochotę? Sprawdź harmonogram utrudnień
Kierowcy i pasażerowie powinni zapamiętać cztery najważniejsze terminy:
- 25 listopada, godz. 6:00 – 27 listopada, godz. 6:00: zamknięcie trzech pasów, brak skrętu w Słupecką i zawrotki, objazd autobusu 191.
- 27 listopada, godz. 6:00–21:00: jeden pas przy torowisku i brak wyjazdu z Filtrowej na plac.
- 30 listopada, od godz. 6:00 przez jedną dobę: zamknięcie dwóch pasów przy pętli tramwajowej.
- 1 grudnia, godz. 6:00–21:00: zamknięcie dwóch pasów po stronie Filtrowej i brak możliwości skrętu w tę ulicę z placu.
Najważniejszym utrudnieniem będzie ograniczenie ruchu w stronę centrum do jednego pasa. Może to powodować korki na placu Narutowicza oraz sąsiednich odcinkach ulicy Grójeckiej.
Osoby dojeżdżające przez Ochotę do pracy lub szkoły powinny zaplanować dodatkowy czas na podróż albo rozważyć skorzystanie z tramwajów, które podczas wszystkich czterech etapów mają kursować bez zmian.
Zgodnie z harmonogramem stołecznego ratusza asfaltowanie zakończy się 1 grudnia o godzinie 21:00. Dokładna organizacja ruchu będzie zależała od postępu prac i oznakowania ustawionego na miejscu.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.