Spółdzielnia podniosła czynsz? Jest dokument, którego możesz od niej zażądać
Kolejne zawiadomienie o podwyżce opłat mieszkaniowych może oznaczać poważne obciążenie domowego budżetu. Nie wszyscy mieszkańcy wiedzą jednak, że spółdzielnia nie może ustalać wysokości opłat w sposób dowolny. Ustawa daje mieszkańcom konkretne narzędzie pozwalające zweryfikować zasadność naliczonych kwot.
Mieszkańcy mają prawo wiedzieć, za co płacą
Na miesięczne opłaty mieszkaniowe składają się między innymi koszty utrzymania budynku, sprzątania części wspólnych, remontów, dostarczania mediów i eksploatacji nieruchomości.
Informacja o nowej kwocie nie zawsze pozwala jednak mieszkańcowi ocenić, czy naliczone opłaty są prawidłowe.
Zgodnie z art. 4 ust. 6⁴ ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych uprawniony mieszkaniec może wystąpić do spółdzielni o przedstawienie kalkulacji opłat. Dotyczy to również właścicieli mieszkań, którzy nie należą do spółdzielni, oraz określonych posiadaczy spółdzielczych praw do lokali.
Podwyżka nie może pojawić się z dnia na dzień
Co do zasady spółdzielnia powinna poinformować mieszkańców o zmianie wysokości opłat z trzymiesięcznym wyprzedzeniem, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
Inne terminy dotyczą kosztów niezależnych od spółdzielni, takich jak niektóre opłaty za media czy odbiór odpadów. W takich przypadkach obowiązuje szczególny tryb zawiadamiania.
Zmiana wysokości opłat wymaga pisemnego uzasadnienia.
Podwyżkę można zakwestionować przed sądem
Przepisy pozwalają uprawnionym mieszkańcom podważyć zasadność zmiany opłat na drodze sądowej. W takim postępowaniu to spółdzielnia musi wykazać, że podwyżka jest uzasadniona.
Nie oznacza to jednak, że mieszkaniec może po prostu przestać płacić rachunki. Samo wysłanie zapytania do administracji nie zawiesza automatycznie obowiązku regulowania należności.
Takie pismo można wysłać do spółdzielni
Osoba zainteresowana sprawdzeniem wysokości naliczonych opłat może skierować do administracji następujący wniosek:
„Na podstawie art. 4 ust. 6⁴ ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zwracam się o przedstawienie szczegółowej kalkulacji wysokości opłat dotyczących mojego lokalu, wraz z wyjaśnieniem przyczyn ostatniej zmiany ich wysokości”.
Warto zachować potwierdzenie złożenia pisma oraz wszystkie wcześniejsze zawiadomienia o zmianach opłat.
Przy regularnie rosnących kosztach utrzymania mieszkania sprawdzenie poszczególnych pozycji rachunku może mieć duże znaczenie dla domowych finansów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.