Gigantyczne tłumy w Galerii Młociny. Taco Bell otwiera restaurację w Warszawie. Takiego zainteresowania trudno było się spodziewać
Tłumy klientów, ogromna kolejka i wielkie emocje w warszawskiej Galerii Młociny. Amerykańska sieć Taco Bell przyciągnęła ogromne zainteresowanie mieszkańców stolicy. Na przesłanym zdjęciu widać, że przestrzeń przed restauracją wypełniła się ludźmi, którzy chcieli spróbować kultowych amerykańsko-meksykańskich specjałów.
Wielkie otwarcie Taco Bell w Warszawie. Tłumy przed restauracją
We wtorek, 24 listopada 2026 roku, o godzinie 16.00 w Galerii Młociny oficjalnie otwarto pierwszą restaurację Taco Bell w ramach powrotu amerykańskiej sieci na polski rynek. Zainteresowanie wydarzeniem było ogromne. Przed lokalem zgromadził się tłum, w którym szczególnie licznie reprezentowani byli młodzi ludzie.
Organizatorzy umożliwili ustawianie się w kolejce już od godziny 14.00, czyli na dwie godziny przed oficjalnym otwarciem restauracji.
Rozdawali darmowe burrito. Przygotowano specjalne atrakcje
Z okazji otwarcia restauracji przygotowano 100 darmowych burrito dla pierwszych klientów. Nie była to jednak jedyna atrakcja towarzysząca powrotowi amerykańskiej marki do Polski.
W programie wydarzenia znalazły się również występy DJ-a, specjalna strefa gamingowa przygotowana we współpracy z Pepsi oraz stanowiska umożliwiające personalizację elementów garderoby. Zaplanowano także uroczyste przecięcie wstęgi.
Otwarcie restauracji miało charakter dużego wydarzenia promocyjnego, skierowanego przede wszystkim do młodego pokolenia konsumentów.
Taco Bell wraca do Polski po około 30 latach
Choć dla wielu młodych warszawiaków Taco Bell jest zupełnie nową marką na krajowym rynku, amerykańska sieć była już obecna w Polsce w latach 90. ubiegłego wieku. Teraz podejmuje kolejną próbę zdobycia polskich klientów.
Za rozwój sieci w naszym kraju odpowiada AmRest. Operator już w październiku poinformował, że Warszawa będzie pierwszym miastem, w którym pojawi się restauracja w ramach ponownej ekspansji marki.
Nowe lokale wyposażono w samoobsługowe kioski do składania zamówień. W przyszłości operator planuje również uruchomienie dostaw do domów klientów.
Co można zjeść w Taco Bell? Kultowe amerykańskie przysmaki już w Polsce
Taco Bell specjalizuje się w daniach inspirowanych kuchnią meksykańską, przygotowywanych w amerykańskim stylu. Charakterystyczne dla sieci są połączenia tortilli, mięsa, sera, warzyw, ryżu oraz wyrazistych sosów.
W polskiej ofercie znalazły się między innymi:
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Crunchwrap Supreme – charakterystyczna składana tortilla z chrupiącym wnętrzem,
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Crunchy Taco – taco w chrupiącej kukurydzianej muszli,
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burrito z różnymi nadzieniami,
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quesadille z serem,
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nachosy i frytki,
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chrupiący kurczak,
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churros z sosem karmelowym,
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zestawy Deluxe Box.
Klienci mogą zamawiać pojedyncze dania lub zestawy z dodatkami i napojami.
To dopiero początek. Kolejne restauracje Taco Bell pojawią się w Polsce
Amerykańska sieć nie zamierza ograniczać swojej obecności do warszawskich Bielan. AmRest zapowiedział otwarcie trzech restauracji do końca 2026 roku.
Wśród kolejnych lokalizacji wymieniana jest Warszawa oraz Wrocław. Na oficjalnej stronie Taco Bell pojawiły się już również informacje o lokalach w warszawskim Blue City oraz Westfield Mokotów.
Gdzie znajduje się Taco Bell w Galerii Młociny?
Restauracja znajduje się na poziomie +2 centrum handlowego przy ul. Zgrupowania AK „Kampinos” 15 na warszawskich Bielanach.
Lokal będzie czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 10.00–22.00, a w niedziele handlowe w godzinach 10.00–21.00.
Czy Taco Bell na stałe podbije serca polskich konsumentów? Zainteresowanie warszawskim otwarciem pokazuje, że na początek sieć z pewnością nie może narzekać na brak uwagi.
Byliście na otwarciu Taco Bell w Galerii Młociny? Próbowaliście już kultowego Crunchwrapa? Dajcie znać w komentarzach, jak oceniacie jedzenie i ceny!
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.