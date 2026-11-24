Nie otworzysz drzwi pracownikom spółdzielni? W tej sytuacji mogą wejść nawet bez twojej zgody
Pukanie do drzwi i informacja o konieczności udostępnienia mieszkania pracownikom administracji mogą zaskoczyć właściciela lokalu. Choć mieszkanie jest przestrzenią prywatną, polskie przepisy przewidują okoliczności, w których odmowa zgody na wejście nie stanowi przeszkody dla przeprowadzenia koniecznych czynności. W szczególnych przypadkach może być potrzebna obecność policji lub straży miejskiej.
W budynkach wielorodzinnych instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i grzewcze często przebiegają przez poszczególne lokale. Awaria w jednym mieszkaniu może zatem zagrozić bezpieczeństwu pozostałych mieszkańców.
Pęknięta rura, wyciek wody czy podejrzenie niebezpiecznej awarii instalacji mogą wymagać pilnej interwencji.
Z tego względu ustawodawca przewidział szczególne zasady udostępniania mieszkań pracownikom spółdzielni.
Kiedy można wejść bez zgody mieszkańca?
Art. 6¹ ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych reguluje postępowanie w przypadku awarii, która spowodowała szkodę lub bezpośrednio grozi jej wystąpieniem.
Jeżeli osoba korzystająca z mieszkania jest nieobecna albo odmawia udostępnienia lokalu, przedstawiciele spółdzielni mogą wejść do niego w obecności funkcjonariusza policji albo straży gminnej lub miejskiej. Jeżeli sytuacja tego wymaga, w czynnościach może uczestniczyć również straż pożarna.
Celem takiego wejścia jest usunięcie awarii, a nie kontrolowanie życia prywatnego mieszkańców.
Co z przeglądami technicznymi?
Odrębne zasady dotyczą planowanych przeglądów instalacji, ustalania zakresu niezbędnych prac i wykonywania określonych robót.
W takich przypadkach termin udostępnienia mieszkania powinien zostać wcześniej uzgodniony. Zwykły planowany przegląd nie daje automatycznie prawa do siłowego otwarcia drzwi w trybie przewidzianym dla nagłej awarii.
Uwaga na osoby podszywające się pod pracowników administracji
Mieszkańcy powinni zachować ostrożność, szczególnie gdy niezapowiedziana osoba informuje o konieczności wejścia do lokalu.
Warto poprosić o identyfikator i zadzwonić bezpośrednio do administracji, korzystając z wcześniej znanego numeru telefonu.
Prawdziwe obowiązki wynikające z przepisów nie oznaczają, że należy wpuszczać do mieszkania każdą osobę przedstawiającą się jako pracownik spółdzielni.
Spółdzielnia musi zabezpieczyć mieszkanie
Jeżeli wejście nastąpiło pod nieobecność mieszkańca lub pełnoletniej osoby stale z nim zamieszkującej, spółdzielnia ma obowiązek zabezpieczyć lokal oraz znajdujące się w nim rzeczy do czasu powrotu tej osoby. Z przeprowadzonych czynności sporządzany jest protokół.
Warto znać te zasady, ponieważ pozwalają one zarówno chronić prywatność mieszkańców, jak i zapewnić bezpieczeństwo całego budynku.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.