Masz mieszkanie własnościowe w bloku? W tej sytuacji spółdzielnia może doprowadzić do jego sprzedaży
Własne mieszkanie nie zawsze oznacza, że można w nim mieszkać bez względu na okoliczności. Polskie przepisy przewidują sytuacje, w których spółdzielnia mieszkaniowa może wystąpić do sądu z żądaniem przymusowej sprzedaży prawa do lokalu. Co istotne, powodem mogą być nie tylko długotrwałe zaległości w opłatach, ale również zachowanie wobec sąsiadów.
Zakup mieszkania jest dla wielu Polaków największą inwestycją w życiu. Właściciele często wychodzą z założenia, że po spłaceniu kredytu hipotecznego nikt nie będzie mógł pozbawić ich nieruchomości. Tymczasem prawo przewiduje wyjątkowe sytuacje, w których możliwe jest doprowadzenie do przymusowej sprzedaży lokalu.
Podstawę prawną stanowią przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy o własności lokali. Szczególne znaczenie mają art. 17¹⁰ pierwszej z ustaw oraz art. 16 drugiej.
Nie chodzi wyłącznie o pieniądze
Do wszczęcia odpowiedniej procedury mogą prowadzić między innymi:
- długotrwałe zaległości w opłatach,
- poważne lub powtarzające się naruszanie porządku domowego,
- zachowanie utrudniające sąsiadom korzystanie z ich mieszkań lub części wspólnych budynku.
W praktyce znaczenie mogą mieć regularne awantury, uporczywe zakłócanie spokoju czy inne zachowania poważnie dezorganizujące życie mieszkańców. Każda sprawa wymaga jednak indywidualnej oceny.
Spółdzielnia nie może samodzielnie odebrać mieszkania
W przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu z odpowiednim żądaniem występuje zarząd spółdzielni na wniosek rady nadzorczej. O zasadności żądania rozstrzyga sąd.
Nie oznacza to zatem, że administrator może samodzielnie zdecydować o sprzedaży mieszkania, wymienić zamki albo nakazać mieszkańcowi opuszczenie nieruchomości.
Przymusowa sprzedaż stanowi wyjątkowo dotkliwy środek prawny. Jednorazowe opóźnienie w zapłacie czynszu czy zwykła sprzeczka z sąsiadem nie oznaczają automatycznie utraty lokalu.
Co zrobić, gdy spółdzielnia wysyła wezwania?
Osoby mające problemy finansowe powinny możliwie szybko skontaktować się z administracją i spróbować uzgodnić harmonogram spłaty zadłużenia. Warto zachować potwierdzenia przelewów, korespondencję i dokumenty dotyczące rozliczeń.
Jeżeli spór dotyczy zachowania mieszkańca, należy ustalić, jakie konkretnie zdarzenia są podstawą zarzutów.
Zignorowanie korespondencji sądowej może dodatkowo pogorszyć sytuację. Posiadanie mieszkania na własność nie zwalnia bowiem z obowiązków wynikających z przepisów regulujących funkcjonowanie budynków wielorodzinnych.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.