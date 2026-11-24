Zarząd ROD może odebrać działkę i wypowiedzieć umowę. W jednym przypadku działkowiec może stracić altanę bez odszkodowania
Wieloletnie korzystanie z rodzinnego ogrodu działkowego, regularne opłacanie składek i zainwestowanie kilkudziesięciu tysięcy złotych w altanę nie gwarantują, że działkowiec zachowa prawo do użytkowania terenu. Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych przewiduje konkretne sytuacje, w których stowarzyszenie ogrodowe może wypowiedzieć umowę dzierżawy działkowej. Szczególnie dotkliwe konsekwencje mogą spotkać osoby, które wzniosły na działce obiekty niezgodne z prawem. W takim przypadku przepisy przewidują możliwość utraty prawa do wynagrodzenia za altanę.
Działka w ROD nie jest twoją własnością. Wielu Polaków zapomina o tej różnicy
Rodzinne ogrody działkowe od lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców polskich miast. Szczególnie w Warszawie, gdzie ceny nieruchomości pozostają wysokie, działka z altaną stanowi dla wielu rodzin namiastkę własnego domu z ogrodem. Niektórzy użytkownicy inwestują znaczne kwoty w remonty, instalacje wodne, wyposażenie oraz rozbudowę istniejących obiektów.
Jednak potocznie nazywany właścicielem działki działkowiec nie jest właścicielem gruntu. Korzysta z niego na podstawie określonego prawa, najczęściej ustanowionego umową dzierżawy działkowej.
Prawo to może wygasnąć również wbrew jego woli. Nie chroni przed tym ani wieloletnie użytkowanie działki, ani wysokość poniesionych nakładów finansowych.
Zarząd ROD może wypowiedzieć umowę. Ustawa wymienia konkretne przypadki
Zasady wypowiadania umów określa art. 36 ustawy z 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych.
Działkowiec może stracić prawo do korzystania z ogrodu, jeżeli:
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pomimo pisemnego upomnienia nadal wykorzystuje działkę niezgodnie z prawem lub regulaminem,
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mimo upomnienia niszczy wspólną infrastrukturę ogrodową,
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poważnie lub uporczywie zakłóca porządek, utrudniając sąsiadom korzystanie z ich działek, pomimo pisemnego upomnienia,
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zalega z opłatami przez co najmniej sześć miesięcy i nie reguluje należności pomimo dodatkowego wezwania,
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udostępnia działkę osobie trzeciej do odpłatnego lub nieodpłatnego użytkowania.
Wypowiedzenie musi mieć formę pisemną i zawierać uzasadnienie. Obowiązuje co najmniej miesięczny okres wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
Rozbudowa altany może kosztować działkowca cały majątek zainwestowany w budynek
Jednym z najpoważniejszych problemów jest wznoszenie na terenie rodzinnych ogrodów działkowych budynków przekraczających dopuszczalne parametry. Niektórzy użytkownicy przekształcają niewielkie altany w całoroczne domki wyposażone w ogrzewanie, kuchnię, łazienkę oraz dodatkowe pomieszczenia.
Tymczasem ustawa określa maksymalne wymiary altany działkowej:
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35 m² powierzchni zabudowy,
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5 metrów wysokości w przypadku dachu stromego,
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4 metry wysokości w przypadku dachu płaskiego.
Do powierzchni zabudowy altany nie wlicza się powierzchni tarasu, werandy lub ganku, pod warunkiem że ich łączna powierzchnia nie przekracza 12 m².
Przepisy umożliwiające budowę domów mieszkalnych do 70 m² w uproszczonym trybie nie zwiększają dopuszczalnej powierzchni altan na terenie ROD.
Polski Związek Działkowców przypomina, że przekroczenie ustawowych parametrów może prowadzić do interwencji nadzoru budowlanego, a następnie do wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej.
Zarząd ROD ma obowiązek zawiadomić nadzór budowlany
Jeżeli stowarzyszenie ogrodowe uzyska informację o niezgodnej z prawem budowie lub rozbudowie altany, art. 13 ustawy o ROD zobowiązuje je do zgłoszenia sprawy właściwemu organowi administracji publicznej.
Stwierdzenie naruszenia przez odpowiedni organ może stanowić podstawę wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej.
Działkowiec może również zostać zobowiązany do wykonania określonych prac budowlanych, zmniejszenia obiektu lub jego rozbiórki, zależnie od rozstrzygnięcia nadzoru budowlanego.
Szczególnie ostrożne powinny być osoby, które planują przejęcie prawa do działki z już istniejącą ponadnormatywną altaną. Fakt, że budynek został wzniesiony przez poprzedniego użytkownika, nie gwarantuje uniknięcia konsekwencji.
Wydałeś 100 tys. zł na altanę? Możesz nie odzyskać pieniędzy
Szczególnie istotny dla działkowców jest art. 42 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
Co do zasady po wygaśnięciu prawa do działki użytkownikowi przysługuje wynagrodzenie za należące do niego obiekty, urządzenia oraz nasadzenia. Przepisy przewidują jednak bardzo ważny wyjątek.
Wynagrodzenie nie przysługuje za elementy wykonane niezgodnie z prawem.
Oznacza to, że osoba, która zainwestowała przykładowo 100 tys. zł w nielegalną altanę, może nie otrzymać wynagrodzenia za ten budynek po utracie prawa do działki. Wysokość poniesionych wydatków nie zmienia zasad wynikających z ustawy.
Nie oznacza to jednak automatycznej utraty wynagrodzenia za wszystkie pozostałe, legalnie wykonane urządzenia i nasadzenia.
Mieszkasz na działce przez cały rok? Przepisy tego zabraniają
Rodzinne ogrody działkowe mają służyć wypoczynkowi, rekreacji oraz prowadzeniu upraw ogrodniczych. Nie są terenami przeznaczonymi do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych.
Art. 12 ustawy o ROD wprowadza zakaz zamieszkiwania na działkach oraz prowadzenia na nich działalności gospodarczej lub innej działalności zarobkowej.
Wyposażenie altany w ogrzewanie, łazienkę, dostęp do bieżącej wody czy instalację elektryczną nie powoduje, że staje się ona legalnym budynkiem mieszkalnym.
Jeżeli działkowiec pomimo pisemnego upomnienia nadal wykorzystuje teren jako miejsce zamieszkania, musi liczyć się z możliwością wypowiedzenia umowy.
Należy jednak rozróżnić okazjonalny nocleg związany z wypoczynkiem od faktycznego zamieszkiwania na terenie ogrodu.
Działkowiec ma tylko 30 dni na reakcję
Osoba, która otrzymała wypowiedzenie umowy dzierżawy działkowej, nie jest pozbawiona możliwości obrony swoich praw. Musi jednak pamiętać o bardzo krótkim terminie.
Zgodnie z art. 37 ustawy o ROD działkowiec ma 30 dni od doręczenia wypowiedzenia na skierowanie sprawy do sądu.
Może domagać się uznania wypowiedzenia za bezskuteczne albo przywrócenia prawa do działki na dotychczasowych warunkach.
Samo wniesienie pozwu nie powoduje jednak automatycznego wstrzymania biegu wypowiedzenia.
Zanim przejmiesz działkę w ROD, dokładnie sprawdź altanę
Osoby planujące przejęcie prawa do działki powinny szczególnie dokładnie zweryfikować powierzchnię i wysokość znajdujących się na niej obiektów.
Warto również skontaktować się z zarządem ogrodu, sprawdzić ewentualne zadłużenie oraz ustalić, czy wobec istniejącej zabudowy nie toczy się postępowanie administracyjne.
Działkowiec może także wystąpić do właściwego organu nadzoru budowlanego o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zgodność altany z ustawowymi wymaganiami.
Atrakcyjna oferta działki z dużym, komfortowo wyposażonym domkiem może bowiem oznaczać nie tylko możliwość wypoczynku, ale również ryzyko kosztownego sporu, przebudowy obiektu, a nawet utraty prawa do korzystania z ogrodu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.