Masz działkę ROD? Wielkie kontrole w Polsce. Nielegalne podłączenie może słono kosztować
Działkowcy przygotowujący swoje altany do zimy powinni zwrócić szczególną uwagę na instalacje elektryczne i wodociągowe. Nieprawidłowości w rozliczeniach, samowolne podłączenia do wspólnej infrastruktury czy ingerencja w urządzenia pomiarowe mogą mieć poważne konsekwencje finansowe. W określonych przypadkach użytkownik działki może nawet stracić prawo do korzystania z rodzinnego ogrodu działkowego.
Końcówka listopada to dla wielu użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych czas zabezpieczania altan przed mrozem, opróżniania instalacji wodociągowych oraz przygotowywania ogrodów do zimowej przerwy. Nie wszyscy działkowcy zdają sobie jednak sprawę z uprawnień, jakie przysługują zarządom ogrodów w zakresie kontroli zużycia mediów.
Zgodnie z § 74 regulaminu ROD Polskiego Związku Działkowców użytkownik działki ma obowiązek umożliwić upoważnionym osobom przeprowadzenie odczytów liczników oraz sprawdzenie prawidłowości instalacji elektrycznej i wodociągowej.
Kontrola może obejmować zarówno teren działki, jak i znajdującą się na niej altanę. Prawo do prywatnego korzystania z ogrodu nie oznacza bowiem całkowitej dowolności w zakresie użytkowania wspólnej infrastruktury.
pzd.pl+1
Zamknięta furtka nie wystarczy. Zarząd może wejść na działkę mimo sprzeciwu
Regulamin przewiduje również sytuacje, w których brak zgody działkowca nie uniemożliwia przeprowadzenia czynności kontrolnych.
Warunkiem jest wcześniejsze pisemne zawiadomienie użytkownika o konieczności wejścia na teren działki, przekazane z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem.
Nie oznacza to jednak, że przedstawiciele zarządu mogą dowolnie przeszukiwać altany lub prywatne rzeczy działkowców. Czynności muszą mieć określony cel wynikający z regulaminu.
Szukaj
Nielegalne podłączenie prądu może oznaczać wysoki rachunek
Każda działka podłączona do ogrodowej sieci energetycznej powinna mieć odpowiedni podlicznik, umożliwiający ustalenie rzeczywistego zużycia energii.
Polski Związek Działkowców wskazuje, że niedopuszczalne jest pobieranie energii z pominięciem urządzenia pomiarowego oraz ingerowanie w jego działanie.
Stwierdzenie nielegalnego poboru prądu może skutkować:
-
odłączeniem dostaw energii elektrycznej,
-
koniecznością zapłaty za wcześniej nierozliczoną energię,
-
obowiązkiem naprawienia szkód wyrządzonych ogrodowi,
-
wszczęciem procedury wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej, jeżeli spełnione zostaną ustawowe przesłanki.
Wysokość należności zależy od okoliczności konkretnego przypadku. Nie istnieje jedna ogólnopolska stawka wyrównania obowiązująca wszystkich działkowców.
Bieżące wydarzenia+1
Nawet 3000 zł do zapłaty. Tak może wyglądać przykładowe rozliczenie
Jeżeli w toku postępowania zostanie ustalone, że działkowiec pobrał poza licznikiem 2500 kWh energii, przy przykładowym koszcie wynoszącym 1,20 zł za kilowatogodzinę należność za samą energię wyniesie 3000 zł.
To jedynie ilustracja możliwego rozliczenia, a nie ustawowa kara. Rzeczywista kwota zależy od udokumentowanego zużycia, obowiązujących cen oraz zasad dochodzenia należności.
Dodatkowym problemem mogą być szkody w infrastrukturze ogrodowej, jeżeli ich powstanie zostanie wykazane.
Kontrole wodomierzy. Za wodę również trzeba się rozliczyć
Podobne zasady dotyczą korzystania z ogrodowej sieci wodociągowej. Rozliczenia mogą odbywać się na podstawie wskazań wodomierza lub ryczałtu, zgodnie z zasadami przyjętymi w danym ogrodzie.
Pobieranie wody z pominięciem obowiązującego urządzenia pomiarowego jest traktowane przez regulamin PZD jako kradzież na szkodę ogrodu.
Działkowcy nie mogą również samodzielnie wykonywać przyłączy do wspólnej sieci wodociągowej lub elektrycznej bez uzyskania zgody zarządu ROD.
pzd.pl
Przed zimą mogą odłączyć prąd. Nie zawsze chodzi o zaległości
Regulamin ROD dopuszcza czasowe wyłączenie energii elektrycznej w okresie jesienno-zimowym. Decyzja może wynikać między innymi ze złego stanu technicznego infrastruktury, problemów z bezpieczeństwem lub trudności z zapobieganiem nielegalnemu poborowi energii.
Uchwała zarządu w tej sprawie powinna zawierać szczegółowe uzasadnienie.
Działkowcy korzystający z elektrycznych urządzeń grzewczych, zabezpieczeń przeciwzamrożeniowych lub systemów monitoringu powinni zatem sprawdzić, czy ich ogród przewiduje zimową przerwę w dostawach energii.
Nie istnieje jeden obowiązkowy termin wyłączenia prądu we wszystkich ogrodach w Polsce.
pzd.pl
Można stracić nawet prawo do działki
Uporczywe naruszanie regulaminu ogrodu może mieć konsekwencje znacznie poważniejsze niż konieczność uregulowania rachunku.
Art. 36 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych pozwala wypowiedzieć umowę dzierżawy działkowej między innymi osobie, która pomimo pisemnego upomnienia nadal korzysta z działki w sposób sprzeczny z ustawą lub regulaminem.
Nielegalne korzystanie z infrastruktury ogrodowej może zatem w określonych okolicznościach doprowadzić do utraty prawa do działki.
Nie następuje to jednak automatycznie po wykryciu każdej nieprawidłowości. Konieczne jest zachowanie odpowiedniej procedury.
Co powinni zrobić działkowcy przed zimą?
Właściciele altan w Warszawie i innych polskich miastach powinni sprawdzić stan urządzeń pomiarowych, zachować zdjęcia aktualnych wskazań liczników, zweryfikować rozliczenia oraz zapoznać się z uchwałami obowiązującymi w ich ogrodzie.
W przypadku otrzymania wysokiego rachunku za nierozliczone media warto wystąpić do zarządu o przedstawienie protokołu kontroli, podstawy naliczenia należności oraz szczegółowej kalkulacji.
Nie należy samodzielnie zrywać plomb, wymieniać urządzeń pomiarowych bez wymaganych uzgodnień ani ingerować w instalacje.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.