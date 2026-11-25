Inflacja hamuje na papierze, ale Polakom wciąż brakuje pieniędzy do pierwszego. Nadchodzące miesiące mogą być trudne
Rosnące koszty utrzymania mieszkań, wysokie rachunki, drogie zakupy spożywcze i coraz mniej pieniędzy pozostających w portfelach po opłaceniu najważniejszych wydatków. Dla wielu polskich rodzin oficjalne informacje o spowolnieniu inflacji nie oznaczają odczuwalnej poprawy sytuacji finansowej. Szczególnie trudny może okazać się okres zimowy, kiedy domowe budżety dodatkowo obciążają koszty ogrzewania. Nawet niższa inflacja nie oznacza bowiem powrotu dawnych cen.
Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego inflacja w październiku 2026 roku wyniosła 3,5 proc. w ujęciu rocznym. We wrześniu było to 4,1 proc. Do obniżenia wskaźnika przyczynił się przede wszystkim spadek cen paliw.
Znacznie gorzej wygląda sytuacja w przypadku niektórych wydatków związanych z utrzymaniem gospodarstw domowych.
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Energia elektryczna, gaz i pozostałe paliwa podrożały o 6 proc. rok do roku.
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Ceny usług wzrosły o 4,9 proc.
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Ceny towarów wzrosły o 2,9 proc.
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Żywność i napoje bezalkoholowe podrożały o 0,3 proc. względem września, choć w ujęciu rocznym były nieznacznie tańsze.
To właśnie struktura wydatków sprawia, że poszczególne gospodarstwa domowe mogą odczuwać inflację znacznie silniej, niż wskazuje oficjalny wskaźnik.
Polakom coraz trudniej związać koniec z końcem. Niepokojące wyniki badania
Szczególnie niepokojące informacje dotyczą sytuacji materialnej Polaków. Jak informował na początku listopada „Parkiet”, zaledwie 25 proc. badanych ocenia swoją sytuację materialną jako dobrą. Rok wcześniej odsetek ten wynosił 30 proc.
Jednocześnie aż 68 proc. ankietowanych zadeklarowało, że ich dochody nie wzrosły w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.
25%
Rok wcześniej: 30%
68%
Źródło: wyniki badania przytoczone przez „Parkiet”, 7 listopada 2026 r.
Dla osób, których wynagrodzenia pozostają na niezmienionym poziomie, wzrost kosztów utrzymania oznacza konieczność rezygnowania z części dotychczasowych wydatków. Szczególnie trudna może być sytuacja samotnych rodziców, seniorów oraz rodzin utrzymujących się z jednej pensji.
Najnowsze dane GUS pokazują pogorszenie nastrojów
Kolejny niepokojący sygnał pojawił się 19 listopada. Główny Urząd Statystyczny poinformował o pogorszeniu bieżących nastrojów konsumenckich.
Wskaźnik bieżącej ufności konsumenckiej wyniósł minus 14,2 pkt. Spośród jego składowych najbardziej pogorszyła się ocena aktualnej sytuacji finansowej gospodarstw domowych.
Polacy gorzej oceniali również możliwość dokonywania większych zakupów. Jednocześnie poprawiły się oczekiwania dotyczące przyszłości, co pokazuje, że konsumenci nie stracili całkowicie nadziei na poprawę sytuacji gospodarczej.
Najgorsze może być dopiero przed nami. NBP zmienia prognozy na 2027 rok
Szczególnie niepokojąca jest najnowsza projekcja Narodowego Banku Polskiego. Jeszcze w lipcu zakładano, że średnioroczna inflacja w 2027 roku wyniesie 2,7 proc. Listopadowa projekcja przyniosła jednak znaczące pogorszenie prognoz.
Obecnie centralny scenariusz NBP zakłada inflację na poziomie 4,2 proc. w 2027 roku. W pierwszej połowie przyszłego roku może ona sięgać nawet 4,6 proc.
Prognozowana średnioroczna inflacja w 2027 roku
Zmiana projekcji Narodowego Banku Polskiego
Lipiec 2026
2,7%
Listopad 2026
4,2%
Prognozę podwyższono aż o 1,5 punktu procentowego.
Do głównych czynników mogących napędzać przyszłoroczną inflację należą ceny energii oraz żywności. Według listopadowej projekcji powrót inflacji w okolice celu banku centralnego będzie następował wolniej, niż wcześniej przewidywano.
Niższa inflacja nie oznacza niższych cen. To dlatego Polacy nie odczuwają ulgi
Jednym z największych problemów jest skumulowany wzrost cen z ostatnich lat. Nawet jeżeli inflacja spada, ceny większości towarów i usług nie wracają automatycznie do poziomów sprzed kilku lat.
Jeżeli rodzina wydawała miesięcznie 4000 zł na utrzymanie, a jej koszty wzrosły o 20 proc., potrzebuje już 4800 zł na zachowanie tego samego standardu życia. Kolejny wzrost cen o 4,2 proc. oznaczałby wydatki przekraczające 5000 zł.
W ten sposób kolejne podwyżki nakładają się na poprzednie. Jeżeli dochody nie nadążają za wzrostem kosztów, gospodarstwo domowe stopniowo traci siłę nabywczą.
Zima może wyjątkowo mocno uderzyć w domowe budżety
Końcówka roku to okres dodatkowych obciążeń finansowych. Rozpoczął się sezon grzewczy, zbliżają się święta Bożego Narodzenia, a mieszkańcy części budynków muszą uwzględnić również zmieniające się opłaty administracyjne i rozliczenia mediów.
Dla gospodarstw domowych pozbawionych oszczędności nawet kilkusetzłotowa dopłata za ogrzewanie, naprawa samochodu czy nieprzewidziany wydatek związany z leczeniem mogą oznaczać poważne trudności finansowe.
W szczególnie niekorzystnym położeniu znajdują się osoby, które większość miesięcznych dochodów przeznaczają na wydatki niezbędne do życia. Nie mogą bez końca ograniczać zakupów spożywczych, ogrzewania mieszkania czy zakupu leków.
Pracują, płacą rachunki, a na koniec miesiąca zostaje niewiele
Trudności finansowe nie muszą dotyczyć wyłącznie osób bezrobotnych. Również regularne zatrudnienie nie gwarantuje, że dochody wystarczą na pokrycie wszystkich potrzeb rodziny.
W przypadku mieszkańców Warszawy szczególnie dużym obciążeniem mogą być koszty najmu, raty kredytów hipotecznych, opłaty administracyjne i wydatki związane z utrzymaniem dzieci.
Jeżeli po opłaceniu podstawowych rachunków pozostaje niewielka kwota, możliwości tworzenia oszczędności praktycznie znikają. Każdy kolejny nieprzewidziany wydatek może wówczas wymagać pożyczenia pieniędzy lub rezygnacji z innych potrzeb.
Czy w 2027 roku będzie jeszcze gorzej?
Listopadowa projekcja NBP nie daje podstaw do oczekiwania szybkiego zakończenia problemów związanych z drożyzną. Przeciwnie, wskazuje na możliwość ponownego przyspieszenia wzrostu cen.
Nie oznacza to, że sytuacja finansowa wszystkich Polaków się pogorszy. Wiele będzie zależało od wzrostu wynagrodzeń, cen surowców energetycznych, decyzji dotyczących taryf oraz sytuacji międzynarodowej.
Jednak dla rodzin, które już teraz z trudem pokrywają podstawowe wydatki, utrzymująca się inflacja może oznaczać kolejne miesiące wyrzeczeń.
A jak wygląda sytuacja w waszych domach? Czy wynagrodzenia wystarczają wam do końca miesiąca? Z czego musieliście zrezygnować z powodu rosnących kosztów życia? Czekamy na wiadomości od naszych czytelników.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.