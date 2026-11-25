Dobre wiadomości dla kierowców. Paliwa znów tanieją. Nowe ceny na wszystkich stacjach w Polsce
Kierowcy w całej Polsce mogą odetchnąć z ulgą. W środę, 25 listopada, obowiązują niższe maksymalne ceny benzyny i oleju napędowego. Największa obniżka dotyczy właścicieli samochodów z silnikami Diesla. Spadają również ceny obu rodzajów benzyny. Stacje paliw nie mogą przekraczać limitów wyznaczonych przez ministra energii.
Nowe ceny paliw od środy. Tyle maksymalnie zapłacimy za litr
Zgodnie z najnowszymi informacjami maksymalne ceny detaliczne paliw obowiązujące w środę, 25 listopada 2026 roku, wynoszą:
5,84 zł/l
↓ 6 groszy
6,51 zł/l
↓ 5 groszy
7,23 zł/l
↓ 9 groszy
Zmiany względem wtorku, 24 listopada 2026 r.
Jeszcze we wtorek maksymalna cena benzyny Pb95 wynosiła 5,90 zł za litr, benzyny Pb98 – 6,56 zł, natomiast oleju napędowego – 7,32 zł. Oznacza to, że obniżki obejmują wszystkie trzy rodzaje paliw objęte rządowym mechanizmem cen maksymalnych.
Tyle kosztuje zatankowanie samochodu do pełna
Choć jednodniowe obniżki wynoszą zaledwie kilka groszy na litrze, znacznie większą różnicę widać w porównaniu z cenami obowiązującymi na początku listopada.
Przy tankowaniu 50 litrów paliwa kierowcy zapłacą obecnie maksymalnie:
|Rodzaj paliwa
|Koszt 50 litrów
|Benzyna Pb95
|292 zł
|Benzyna Pb98
|325,50 zł
|Olej napędowy
|361,50 zł
Jeszcze 1 listopada maksymalna cena oleju napędowego wynosiła 8,15 zł za litr. Oznacza to, że od początku miesiąca limit spadł aż o 92 grosze. Przy tankowaniu 50 litrów różnica wynosi 46 złotych.
Stacje paliw nie mogą żądać więcej. Grożą gigantyczne kary
Nowe ceny maksymalne obowiązują na terenie całego kraju. Dotyczy to zarówno stacji należących do największych sieci paliwowych, jak i niezależnych sprzedawców.
Właściciele stacji mogą oferować paliwo poniżej wyznaczonego limitu, jednak nie mogą go przekraczać. Za naruszenie przepisów grożą kary finansowe sięgające nawet miliona złotych.
Mechanizm cen maksymalnych nie obejmuje autogazu LPG.
Paliwa objęte niższym podatkiem VAT. Program obowiązuje do końca roku
Ograniczenie cen na stacjach jest elementem trzeciej odsłony rządowego programu „Ceny Paliwa Niżej”. Pakiet obejmuje również obniżenie podatku VAT z 23 do 8 proc. oraz obniżenie akcyzy na określone paliwa.
Rozwiązania mają ograniczać skutki niestabilnej sytuacji na światowych rynkach surowców energetycznych oraz wzrostu kosztów transportu.
Zgodnie z informacjami Ministerstwa Energii obecny program osłonowy będzie obowiązywał do 31 grudnia 2026 roku.
Co dalej z cenami paliw? Kierowcy czekają na kolejną decyzję
Maksymalne ceny paliw są aktualizowane w dni robocze. Kolejne obwieszczenie ministra energii określi stawki obowiązujące w czwartek, 26 listopada.
Na razie nie wiadomo, czy tendencja spadkowa zostanie utrzymana. Kierowcy powinni pamiętać, że rzeczywiste ceny na poszczególnych stacjach mogą być niższe od oficjalnie ogłoszonych limitów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.