Groza w warszawskim liceum. 15-latka deklarowała przygotowanie zamachu
Wstrząsająca sprawa w Warszawie. Zaledwie 15-letnia uczennica jednego ze stołecznych liceów publikowała w internecie treści o charakterze terrorystycznym i deklarowała przygotowanie zamachu. Jej aktywność wzbudziła uzasadnione poczucie zagrożenia wśród uczniów i nauczycieli. Policjanci zgromadzili materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie nastolatce aż pięciu czynów karalnych. Sprawa trafi do sądu rodzinnego.
Niepokojące publikacje warszawskiej licealistki
O sprawie poinformowała w środę, 25 listopada, Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV. Postępowanie prowadzą funkcjonariusze zajmujący się przestępczością nieletnich i profilaktyką społeczną.
Policjanci otrzymali informacje dotyczące wyjątkowo niepokojącej aktywności 15-letniej uczennicy warszawskiego liceum. Nastolatka miała nie tylko rozpowszechniać materiały o charakterze terrorystycznym, lecz także publicznie pochwalać tego rodzaju przestępstwa.
Uczniowie i nauczyciele poczuli się zagrożeni
Publikacje dziewczyny wywołały niepokój w środowisku szkolnym. Funkcjonariusze potraktowali sprawę poważnie i rozpoczęli czynności mające na celu wyjaśnienie okoliczności zdarzenia.
Przesłuchano świadków, przeprowadzono oględziny oraz szczegółowo zweryfikowano materiały zamieszczane przez licealistkę w internecie.
Pięć czynów karalnych. Sprawa trafi do sądu
Zebrane dowody pozwoliły policjantom na przedstawienie nastolatce pięciu czynów karalnych. Po zakończeniu czynności dziewczyna została oddana pod opiekę opiekuna prawnego.
O dalszych działaniach wobec 15-latki zdecyduje sąd rodzinny.
Policja nie podała nazwy szkoły, do której uczęszcza dziewczyna. Nie przekazano również informacji potwierdzających rzeczywiste przygotowania do przeprowadzenia zamachu.
Policja wystosowała ważny apel do rodziców
Funkcjonariusze przypominają, że publikowanie niebezpiecznych materiałów w internecie może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych, również w przypadku osób niepełnoletnich.
Nawet treści traktowane przez autora jako żart mogą wywołać rzeczywisty strach i wymagać interwencji służb.
Policjanci apelują do rodziców, aby interesowali się tym, co ich dzieci robią w sieci, rozmawiali z nimi o zagrożeniach i nie lekceważyli niepokojących sygnałów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.