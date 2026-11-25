Twoja mama może otrzymać wsparcie warte nawet 2500 zł miesięcznie. Bon senioralny już ruszył, ale trzeba złożyć wniosek
Masz mamę lub tatę, którzy ukończyli 65 lat i potrzebują pomocy w codziennym funkcjonowaniu? Warto zainteresować się nowym rządowym programem. Bon senioralny zapewnia bezpłatne wsparcie o wartości do 2500 zł miesięcznie. Przepisy weszły już w życie, a samorządy rozpoczęły realizację programu. Obowiązuje jednak kryterium dochodowe wynoszące 3410 zł. Szczególnie ważna dla samorządów jest data 30 listopada 2026 roku.
Bon senioralny już obowiązuje. To nie jest kolejna zapowiedź
30 września 2026 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów dotyczące Programu Bonu Senioralnego na lata 2026–2028. Pierwszy etap obejmuje ostatni kwartał bieżącego roku.
Na realizację programu w ciągu trzech lat przewidziano miliard złotych. W 2026 roku jest to 100 mln zł, w 2027 roku przewidziano 400 mln zł, natomiast w 2028 roku – 500 mln zł.
Program ma pomóc osobom starszym, które nie są w stanie samodzielnie wykonywać wszystkich podstawowych czynności, a także odciążyć ich najbliższych.
Nawet 30 tys. zł wsparcia rocznie. Pieniądze nie trafią jednak na konto
Maksymalna wartość miesięcznego wsparcia w ramach bonu senioralnego wynosi 2500 zł. W przeliczeniu na 12 miesięcy daje to równowartość nawet 30 tys. zł.
Nie jest to jednak świadczenie pieniężne wypłacane razem z emeryturą. Senior otrzymuje finansowane przez państwo usługi świadczone w miejscu zamieszkania.
Dla rodzin, które dotychczas musiały samodzielnie finansować pomoc osobie starszej, może to oznaczać znaczące ograniczenie wydatków.
Kto może otrzymać bon senioralny? Obowiązują konkretne warunki
Podstawowe kryteria programu w 2026 roku przedstawiają się następująco:
|Kryterium
|Warunek
|Wiek seniora
|Co najmniej 65 lat
|Średni miesięczny dochód
|Maksymalnie 3410 zł
|Okres uwzględniany przy obliczaniu dochodu
|3 miesiące przed złożeniem wniosku
|Maksymalna wartość wsparcia
|2500 zł miesięcznie
|Odpłatność seniora
|0 zł
|Gdzie złożyć wniosek
|Gmina właściwa dla miejsca zamieszkania
Samo ukończenie 65 lat nie wystarczy. Senior musi również potrzebować pomocy w wykonywaniu podstawowych czynności życia codziennego oraz spełniać pozostałe wymagania ustawowe.
Kryterium dochodowe będzie podlegało corocznej waloryzacji.
Opiekun przyjdzie do mieszkania seniora. Rodzina nie będzie musiała za to płacić
W ramach bonu senioralnego osoby starsze mogą otrzymać pomoc w czynnościach, których ze względu na wiek lub ograniczoną sprawność nie są w stanie wykonywać samodzielnie.
Zakres pomocy może obejmować:
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robienie zakupów i przygotowywanie posiłków,
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utrzymywanie porządku w mieszkaniu,
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pomoc w ubieraniu się i codziennej higienie,
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wsparcie przy przyjmowaniu leków,
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towarzyszenie podczas spacerów,
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pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
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wsparcie w utrzymywaniu kontaktów społecznych.
Usługi będą dostosowane do indywidualnych potrzeb osoby starszej.
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
Rozwiązanie może mieć szczególne znaczenie dla dorosłych dzieci, które pracują zawodowo, wychowują własne dzieci, a jednocześnie muszą zapewnić opiekę starzejącym się rodzicom.
Ważna data: 30 listopada 2026 roku
Zgodnie z rozporządzeniem gminy mają do 30 listopada czas na zgłoszenie zapotrzebowania na finansowanie programu w kolejnym roku.
Dlatego osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia dla swoich rodziców powinny już teraz skontaktować się z właściwym samorządem.
Nie jest to jednak ogólnopolski termin składania wniosków przez seniorów. Poszczególne samorządy ustalają własne harmonogramy organizacyjne.
Przykładowo w Pyrzycach nabór trwa od 19 do 25 listopada 2026 roku. Z kolei w Starachowicach termin składania wniosków wyznaczono do 30 listopada.
ZUS nie przyjmuje tych wniosków. Trzeba zgłosić się gdzie indziej
W przeciwieństwie do wielu świadczeń skierowanych do emerytów bonu senioralnego nie obsługuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Osoby zainteresowane powinny skontaktować się z urzędem gminy, ośrodkiem pomocy społecznej lub lokalnym centrum usług społecznych.
Wniosek może złożyć sam senior, jego przedstawiciel ustawowy albo pełnomocnik. Oznacza to, że dorosłe dzieci mogą pomóc rodzicom również w dopełnieniu formalności, a po uzyskaniu pełnomocnictwa występować w ich imieniu.
Urzędnicy sprawdzą sytuację seniora
Procedura przyznawania bonu obejmuje ocenę potrzeb osoby starszej. Gmina ma zasadniczo 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku na przeprowadzenie kwalifikacji.
Samo spełnienie kryteriów nie gwarantuje jednak natychmiastowego rozpoczęcia świadczenia usług. Znaczenie mają dostępne środki finansowe, możliwości organizacyjne samorządu oraz stopień zapotrzebowania na pomoc.
W przypadku ograniczonej dostępności wsparcia pierwszeństwo mają osoby, których potrzeby są największe. Przy takim samym poziomie potrzeb znaczenie ma również wiek seniora.
Możesz mieć tylko 21 dni na podpisanie umowy
Rodziny powinny pilnować korespondencji otrzymywanej z urzędu. Po otrzymaniu oferty zawarcia umowy o realizacji bonu senior ma 21 dni na jej podpisanie. Niedochowanie tego terminu może skutkować skreśleniem z listy osób zakwalifikowanych do programu.
Szczególnie ważne jest więc, aby starszym rodzicom pomagać nie tylko przy składaniu dokumentów, ale również na dalszych etapach postępowania.
Czy mieszkańcy Warszawy również mogą otrzymać bon senioralny?
Program ma charakter ogólnopolski, jednak w pierwszej kolejności finansowanie kierowane jest do samorządów, w których dostęp do publicznych usług opiekuńczych jest najmniejszy.
Mieszkańcy Warszawy zainteresowani uzyskaniem wsparcia powinni skontaktować się z ośrodkiem pomocy społecznej właściwym dla swojej dzielnicy i ustalić dostępność programu oraz ewentualne terminy naboru.
Warto zrobić to jeszcze przed końcem listopada, kiedy samorządy przygotowują zapotrzebowanie na finansowanie programu w 2027 roku.
Powiedz o tym swoim rodzicom. Mogą nie wiedzieć o nowym programie
Wielu seniorów nie śledzi na bieżąco zmian przepisów, komunikatów urzędowych ani informacji dotyczących nowych programów pomocowych. Dlatego tak ważne jest przekazywanie tych wiadomości starszym członkom rodziny.
Wsparcie o wartości do 2500 zł miesięcznie może znacząco poprawić komfort życia osoby starszej, a jednocześnie odciążyć jej dzieci i wnuki.
Nie trzeba ponosić opłat za przyznane usługi, jednak konieczne jest przejście procedury kwalifikacyjnej i zawarcie umowy z gminą.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.