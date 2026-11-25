Przygotuj się. Nawet o drugiej w nocy mogą zapukać do twoich drzwi. Nie zawsze masz prawo odmówić
Głośne pukanie do drzwi w środku nocy może zaskoczyć każdego. Mieszkańcy bloków często są przekonani, że poza godzinami pracy administracji nikt nie ma prawa żądać dostępu do ich mieszkania. Istnieje jednak sytuacja, w której nawet o drugiej nad ranem właściciel lokalu musi umożliwić wejście do środka. Odmowa może mieć poważne konsekwencje finansowe. Wszystko przez przepisy dotyczące awarii w budynkach wielorodzinnych.
Nawet w środku nocy mogą zażądać dostępu do mieszkania
Pęknięta rura, zalewanie mieszkania znajdującego się piętro niżej, podejrzenie ulatniania się gazu lub poważna awaria instalacji centralnego ogrzewania. W takich sytuacjach każda minuta może mieć znaczenie, a zwlekanie z interwencją może doprowadzić do szkód obejmujących nawet kilka kondygnacji budynku.
Jeżeli źródło awarii znajduje się w konkretnym mieszkaniu, przedstawiciele administracji mogą zażądać jego niezwłocznego udostępnienia. Dotyczy to również weekendów, świąt oraz godzin nocnych.
Przepisy nie przewidują w takich okolicznościach ochrony mieszkańca przed interwencją wyłącznie ze względu na późną porę.
Spółdzielnia może wejść do mieszkania nawet pod nieobecność właściciela
Podstawą prawną jest art. 6¹ ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Zgodnie z przepisami w przypadku awarii powodującej szkodę lub bezpośrednio grożącej jej powstaniem osoba korzystająca z lokalu jest zobowiązana niezwłocznie udostępnić mieszkanie w celu usunięcia awarii.
Jeżeli mieszkaniec jest nieobecny lub odmawia udostępnienia lokalu, spółdzielnia ma prawo wejść do niego w obecności funkcjonariusza policji, a w razie potrzeby również przy udziale straży pożarnej.
Nie oznacza to jednak, że pracownik administracji może samodzielnie wyważyć drzwi do dowolnego mieszkania. Interwencja musi mieć podstawę prawną i wynikać z rzeczywistej awarii lub bezpośredniego zagrożenia powstaniem szkody.
Wyjechałeś na urlop? Mogą otworzyć mieszkanie bez twojej obecności
Szczególnie zaskakująca dla wielu właścicieli może być sytuacja, w której do poważnej awarii dochodzi podczas ich nieobecności.
Jeżeli mieszkanie zostanie otwarte bez obecności pełnoletniej osoby z niego korzystającej, spółdzielnia ma obowiązek zabezpieczyć lokal oraz znajdujące się w nim rzeczy do czasu przybycia tej osoby.
Z przeprowadzonych czynności należy również sporządzić protokół.
Oznacza to, że nawet podczas kilkutygodniowego wyjazdu za granicę może dojść do zgodnego z prawem otwarcia mieszkania, jeżeli wymaga tego usunięcie awarii.
Odmowa otwarcia drzwi może słono kosztować
Jeżeli mieszkaniec świadomie uniemożliwia usunięcie awarii, a w wyniku jego zachowania dochodzi do zwiększenia rozmiarów szkody, może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą.
W przypadku zalania kilku mieszkań koszty osuszania pomieszczeń, wymiany podłóg, remontów ścian oraz naprawy wyposażenia mogą sięgać dziesiątek tysięcy złotych.
Odpowiedzialność nie powstaje jednak automatycznie. Konieczne jest ustalenie okoliczności zdarzenia, podstaw odpowiedzialności oraz związku pomiędzy zachowaniem mieszkańca a powstałą szkodą.
Mieszkasz we wspólnocie? Ciebie również dotyczą podobne obowiązki
Obowiązek udostępnienia mieszkania nie dotyczy wyłącznie budynków zarządzanych przez spółdzielnie mieszkaniowe.
Art. 13 ust. 2 ustawy o własności lokali zobowiązuje właściciela do zezwolenia na wstęp do mieszkania na żądanie zarządu, jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia konserwacji, remontu lub usunięcia awarii w nieruchomości wspólnej.
Nie oznacza to jednak, że zarząd wspólnoty posiada automatycznie identyczne uprawnienia do przymusowego wejścia jak spółdzielnia na podstawie szczególnych przepisów.
Uważaj na oszustów. Nie każde nocne pukanie oznacza prawdziwą awarię
Przepisy dotyczące awarii nie powinny być powodem do bezkrytycznego wpuszczania obcych osób do mieszkania.
Jeżeli ktoś w środku nocy podaje się za pracownika administracji, warto zweryfikować jego tożsamość i skontaktować się z pogotowiem technicznym spółdzielni, korzystając z samodzielnie ustalonego numeru telefonu.
W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa należy zadzwonić pod numer alarmowy 112.
Prawdziwa interwencja związana z awarią nie wymaga przekazywania pracownikom administracji gotówki, ujawniania danych bankowych ani podpisywania niezwiązanych ze zdarzeniem umów.
Zwykła kontrola to zupełnie inna sytuacja
Spółdzielnia nie może wykorzystywać przepisów dotyczących nagłych awarii jako pretekstu do przeprowadzania rutynowych kontroli w środku nocy.
Okresowe przeglądy instalacji, odczyty urządzeń pomiarowych czy planowane prace techniczne powinny odbywać się na zasadach przewidzianych w przepisach, w tym po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w przypadkach określonych ustawą.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.