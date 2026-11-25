Wlepiają 5000 zł grzywny za brak jednego dokumentu. Masowe kontrole u właścicieli domów i mieszkań, urzędnicy podchodzą do tego bardzo poważnie
Sprawdź komu musisz przekazać ważny dokument. Za niedopełnienie tego obowiązku grozi grzywna do 5000 zł. Problem może mieć także właściciel, który dokument już posiada, ale później wymienił ogrzewanie, okna lub ocieplił budynek. Sama data ważności na pierwszej stronie nie zawsze wystarczy. Wyjaśniamy, kiedy trzeba zamówić nowe świadectwo, jak sprawdzić wykonawcę i kto nie musi płacić za jego sporządzenie.
Dokument leży w szufladzie? To jeszcze nie znaczy, że załatwiłeś sprawę
Świadectwo charakterystyki energetycznej, potocznie nazywane certyfikatem albo paszportem energetycznym, ma znaczenie przede wszystkim przy sprzedaży i wynajmie nieruchomości. Obowiązek dotyczy również mieszkań w starszych blokach oraz domów zbudowanych kilkadziesiąt lat temu, jeżeli nie zachodzi ustawowe wyłączenie. Nie wystarczy jednak powiedzieć kupującemu, że dokument istnieje. Trzeba go rzeczywiście przekazać, a przy najmie przekazać wymaganą kopię albo wydruk. Właśnie niewykonanie obowiązku przekazania dokumentu wskazuje ustawa jako wykroczenie. Posiadanie prawidłowego świadectwa i dopełnienie formalności wobec drugiej strony transakcji to dwa kolejne kroki.
Przy sprzedaży świadectwo przekazuje się nabywcy przy sporządzaniu aktu notarialnego. Przy najmie kopię świadectwa sporządzonego w postaci papierowej albo wydruk świadectwa elektronicznego przekazuje się przy zawarciu umowy. Warto zachować potwierdzenie, co i kiedy otrzymał kupujący lub najemca. Nie musi to oznaczać rozbudowanej dokumentacji: przy wynajmie pomocny będzie odpowiedni zapis w umowie lub potwierdzenie odbioru. Ważne, żeby odpowiadał rzeczywistości. Samo pokazanie pierwszej strony na telefonie albo zapewnienie, że dokument zostanie zamówiony w przyszłości, nie realizuje tego obowiązku.
Skąd 5000 zł? To górna granica grzywny
Podstawą odpowiedzialności jest art. 41 ust. 1 pkt 3 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, odsyłający do obowiązku przekazania świadectwa. Ustawa przewiduje grzywnę, a jej ogólne granice określa art. 24 Kodeksu wykroczeń: od 20 do 5000 zł, jeśli przepis szczególny nie stanowi inaczej. 5000 zł nie jest więc stałą opłatą naliczaną każdemu właścicielowi. To maksymalna wysokość grzywny, o której może orzec sąd w takiej sprawie. Przy wymiarze kary uwzględnia się między innymi dochody, sytuację osobistą i rodzinną oraz możliwości zarobkowe sprawcy.
Notariusz odnotowuje w akcie przekazanie świadectwa, a jeżeli go nie przekazano, poucza zobowiązanego o karze grzywny. Sam nie pobiera od sprzedającego 5000 zł i nie zastępuje sądu. W przypadku najmu brak dokumentu może zgłosić między innymi osoba, która powinna go otrzymać; zawiadomienie można skierować do policji. Nie warto też liczyć na podpisanie z kupującym lub najemcą porozumienia, że dokument nikogo nie interesuje. Przepisy wprost zabraniają zrzeczenia się prawa do jego otrzymania. Taka deklaracja drugiej strony nie usuwa ustawowego obowiązku sprzedającego albo wynajmującego.
Mieszkasz u siebie i niczego nie wynajmujesz? Sytuacja jest inna
Właściciel istniejącego domu lub mieszkania, który korzysta z niego wyłącznie na własne potrzeby i nie zamierza go sprzedawać ani wynajmować, nie musi zamawiać świadectwa tylko dlatego, że rozpoczął się sezon grzewczy. Nie powstał powszechny obowiązek zakupu takiego dokumentu przez każdego mieszkańca Polski. Osobno trzeba jednak traktować formalności przy zakończeniu budowy nowego obiektu. W tym przypadku inwestor co do zasady dołącza świadectwo do zawiadomienia o zakończeniu budowy albo wniosku o pozwolenie na użytkowanie. Własne potrzeby mieszkaniowe nie oznaczają więc automatycznie zwolnienia we wszystkich sytuacjach.
Dobrym przykładem jest dom, w którym rodzina mieszka od dwudziestu lat. Jeśli nadal służy wyłącznie jej, sam brak świadectwa w domowej teczce nie oznacza opisanego wykroczenia polegającego na nieprzekazaniu go kupującemu lub najemcy. Sytuacja zmieni się, gdy właściciel będzie zawierał objętą obowiązkiem umowę sprzedaży albo najmu. Z kolei dokument otrzymany przy zakupie mieszkania warto zachować. Jeżeli nadal jest ważny i dotyczy tego lokalu, może przydać się przy kolejnej transakcji. Zmiana właściciela lub najemcy sama w sobie nie oznacza konieczności sporządzania świadectwa od nowa.
Ocieplenie albo nowy piec mogą skrócić dziesięcioletnią ważność
Świadectwo jest zasadniczo ważne przez dziesięć lat od sporządzenia. Przepis przewiduje jednak wcześniejszą utratę ważności, gdy wskutek robót budowlano-instalacyjnych zmienia się charakterystyka energetyczna budynku lub jego części. Resort jako przykłady wskazuje wymianę okien, wymianę źródła ciepła oraz docieplenie budynku. Dotyczy to również zmian korzystnych, dzięki którym dom zużywa mniej energii. Dokument opisujący ogrzewanie starym kotłem może już nie odpowiadać nieruchomości po montażu pompy ciepła. Wpisana data końcowa nie daje wtedy gwarancji, że nadal można posłużyć się nim przy sprzedaży lub najmie.
Wyobraźmy sobie właściciela, który dostał świadectwo w 2024 roku, a w 2026 roku ocieplił dom i zmienił ogrzewanie. Przed zawarciem kolejnej umowy powinien ocenić z osobą uprawnioną wpływ prac na dokument i zapewnić aktualne świadectwo, jeśli poprzednie utraciło ważność. Jeśli jednak nadal wyłącznie mieszka w tym istniejącym domu, sama modernizacja nie tworzy powszechnego nakazu natychmiastowego zamówienia nowego świadectwa na własny użytek. Osobne wymagania mogą wynikać z warunków dotacji. Zwykłe malowanie ścian czy wymiana mebli także nie oznaczają automatycznie zmiany charakterystyki energetycznej wymaganej przez ten przepis.
Małe mieszkanie nie korzysta z wyjątku dla małego domu
Ustawa przewiduje kilka wyłączeń. Jedno z nich obejmuje budynki wolnostojące o powierzchni użytkowej poniżej 50 m². To istotne rozróżnienie: kawalerka o powierzchni 30 lub 40 m² w bloku nie staje się przez swój metraż takim budynkiem. Samo niewielkie mieszkanie nie korzysta więc z tego wyjątku. Inne wyłączenia dotyczą między innymi budynków mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż cztery miesiące w roku oraz budynków podlegających ochronie na podstawie przepisów o zabytkach. Każdą z tych przesłanek trzeba odnieść do rzeczywistego statusu obiektu.
Nie należy też mieszać progu 50 m² powierzchni użytkowej z zasadami dotyczącymi niektórych nowych domów do 70 m² powierzchni zabudowy, budowanych na własne potrzeby mieszkaniowe. To różne powierzchnie i różne wyłączenia. W drugim przypadku chodzi o wyjątek od dołączenia świadectwa przy zakończeniu budowy lub uzyskiwaniu pozwolenia na użytkowanie. Ministerialne wyjaśnienia podkreślają, że przy późniejszej sprzedaży lub najmie takiego domu świadectwo trzeba przekazać, o ile nie zachodzi inne ustawowe zwolnienie. Hasło „dom do 70 metrów” nie daje zatem bezterminowej ochrony przed wszystkimi formalnościami związanymi ze świadectwem.
Sprzedaż, najem i remont. Kiedy dokument rzeczywiście będzie potrzebny?
Przy ocenie obowiązku warto zacząć od tego, co właściciel zamierza zrobić z nieruchomością. Poniższe przykłady dotyczą typowych sytuacji mieszkaniowych. Nie obejmują wszystkich obowiązków przewidzianych dla budynków publicznych czy obiektów usługowych. Pokazują natomiast różnicę pomiędzy własnym użytkowaniem, transakcją i remontem. Ta różnica ma znaczenie dla portfela: pozwala zarówno uniknąć zaniedbania przy podpisywaniu umowy, jak i nie zamawiać niepotrzebnie nowego dokumentu. Przy szczególnym statusie budynku, na przykład ochronie zabytkowej, trzeba dodatkowo sprawdzić właściwe wyłączenie.
|Sytuacja
|Co ze świadectwem?
|Mieszkasz w istniejącym domu wyłącznie na własne potrzeby
|Sam ten fakt nie wymaga zamawiania świadectwa
|Sprzedajesz mieszkanie w bloku
|Przekazujesz świadectwo dotyczące lokalu przy akcie notarialnym, z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń
|Zawierasz nową umowę najmu mieszkania, także najmu okazjonalnego
|Przekazujesz wymaganą kopię lub wydruk; szczególna forma najmu nie usuwa tego obowiązku
|Masz ważne świadectwo i zmieniasz najemcę
|Możesz korzystać z tego samego dokumentu, jeśli nadal jest ważny i dotyczy przedmiotu najmu
|Po wystawieniu dokumentu wymieniłeś ogrzewanie lub ociepliłeś budynek
|Sprawdzasz, czy zmieniła się charakterystyka energetyczna; taka zmiana powoduje wcześniejszą utratę ważności
|Sprzedajesz kawalerkę o powierzchni 35 m²
|Mały metraż mieszkania nie daje zwolnienia właściwego dla wolnostojącego budynku poniżej 50 m²
|Zarządca posiada świadectwo całego bloku
|Może ono pomóc sporządzić świadectwo lokalu; nie należy utożsamiać obu dokumentów
|Publikujesz ogłoszenie, a świadectwo jest już sporządzone
|W ogłoszeniu podajesz wymagane wskaźniki energetyczne i emisyjne
Dokument całego bloku nie załatwia automatycznie sprawy mieszkania
Przy sprzedaży lub najmie konkretnego lokalu świadectwo musi dotyczyć części budynku będącej przedmiotem umowy. Dokument dla całego bloku może być podstawą opracowania świadectwa mieszkania, ale nie należy po prostu wręczać go zamiast właściwego dokumentu lokalu. Właściciel nie musi jednak sam zdobywać wszystkich danych o konstrukcji ścian, ociepleniu czy instalacjach wspólnych. Może złożyć do właściciela lub zarządcy budynku wniosek o nieodpłatne przekazanie kopii albo wydruku świadectwa budynku, a gdy go nie sporządzono — dokumentacji technicznej. Ustawa wyznacza na przekazanie tych materiałów termin do 14 dni.
To przydatna droga zarówno dla właściciela mieszkania w warszawskiej wielkiej płycie, jak i dla osoby sprzedającej lokal na nowym osiedlu. Warto wystąpić o dokumenty wcześniej, zamiast odkładać wszystko na dzień przed podpisaniem umowy. W Warszawie obowiązują te same zasady ustawowe co w innych miastach. W przypadku kamienic szczególnego sprawdzenia może wymagać status zabytkowy budynku. Sama lokalizacja w Śródmieściu czy fakt, że budynek jest stary, nie rozstrzygają o zwolnieniu. Ministerialne wyjaśnienia rozróżniają ochronę konkretnego budynku i samo położenie na obszarze historycznego układu urbanistycznego.
Nie trzeba sporządzać świadectwa tylko po to, by zamieścić ogłoszenie
Przepisy dotyczące ogłoszeń mają konkretny warunek: jeżeli świadectwo zostało już sporządzone, w reklamie sprzedaży lub najmu trzeba podać wymagane dane. Chodzi o wskaźniki zapotrzebowania na energię użytkową, końcową i nieodnawialną pierwotną, udział odnawialnych źródeł energii oraz jednostkową emisję CO₂. Nie należy przepisywać ich z reklamy sąsiedniego mieszkania ani zgadywać na podstawie wysokości rachunków. Z samego art. 13 ustawy nie wynika natomiast nakaz zamówienia świadectwa wyłącznie przed pierwszym zamieszczeniem ogłoszenia. Dokument trzeba jednak przygotować odpowiednio wcześnie, aby przekazać go przy właściwej umowie.
Kto może wystawić świadectwo i jak sprawdzić, za co płacisz?
Świadectwo sporządza osoba uprawniona wpisana do odpowiedniego wykazu w Centralnym Rejestrze Charakterystyki Energetycznej Budynków. Wykaz jest publiczny, podobnie jak określone informacje o wystawionych świadectwach. Przed zamówieniem warto sprawdzić autora, a po otrzymaniu dokumentu porównać jego numer, adres, datę sporządzenia i dostępne dane z rejestrem. Sam wpis nie oznacza, że wszystkie obliczenia są bezbłędne, ale pozwala sprawdzić podstawowe informacje. Dokument powinien powstać w systemie rejestru i mieć właściwy podpis. Ładny plik PDF z nazwą firmy nie wystarczy. Właściciel nie może też sporządzić świadectwa własnego lokalu, nawet jeśli sam ma odpowiednie uprawnienia.
Za usługę płaci się wykonawcy; nie ma jednej urzędowej ceny obowiązującej wszystkie mieszkania i domy. Warto porównać zakres ofert, dostępność dokumentacji, sposób ustalenia danych oraz termin wykonania, zamiast kierować się wyłącznie najniższą kwotą. W ofercie należy też odróżnić świadectwo od audytu energetycznego. Audyt służy analizie możliwych usprawnień i planowaniu termomodernizacji, natomiast świadectwo opisuje charakterystykę energetyczną nieruchomości. To różne opracowania. Posiadanie obszernego audytu remontowego nie oznacza automatycznie posiadania dokumentu, który trzeba przekazać kupującemu albo najemcy.
Świadectwo pomaga ocenić mieszkanie, ale nie wylicza przyszłego rachunku
W świadectwie znajdują się dane o zapotrzebowaniu na energię do ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia, a w budynkach niemieszkalnych także oświetlenia. Nie jest to jednak obietnica, że kolejny lokator zapłaci dokładnie określoną kwotę. Na rzeczywiste wydatki wpływają między innymi ceny energii, temperatura utrzymywana w pomieszczeniach, pogoda i sposób użytkowania. Wskaźnik energii pierwotnej EP nie jest prostym odpowiednikiem zużycia widocznego na liczniku. Kupujący lub najemca powinien więc zestawić świadectwo z informacjami o ogrzewaniu, rozliczeniach i dotychczasowych kosztach, zamiast traktować jeden wskaźnik jako gotowy cennik.
Co może zostać sprawdzone i co zrobić, gdy dokument budzi wątpliwości?
Ustawa przewiduje weryfikowanie świadectw przez ministra właściwego do spraw budownictwa przy wykorzystaniu centralnego rejestru. Sprawdzenie dotyczy prawidłowości i rzetelności sporządzenia dokumentu; może odbywać się z urzędu albo na wniosek uprawnionej osoby. Wykrycie rażących i oczywistych błędów może prowadzić do wykreślenia autora z wykazu. Jest to mechanizm odrębny od odpowiedzialności za nieprzekazanie świadectwa przy transakcji oraz od okresowych kontroli systemów ogrzewania i klimatyzacji. Samo posiadanie świadectwa nie zastępuje przeglądu instalacji, a kontrola pieca nie oznacza automatycznie, że każda osoba mieszkająca u siebie musi mieć certyfikat na sprzedaż.
Przed podpisaniem umowy najlepiej sprawdzić, czy dokument opisuje właściwy lokal, czy pochodzi od uprawnionej osoby i czy od jego sporządzenia nie wykonano prac zmieniających charakterystykę energetyczną. Właściciel mieszkania w bloku powinien ustalić także, czy w ostatnim czasie ocieplono budynek albo zmieniono wspólne ogrzewanie i jaki ma to wpływ na jego świadectwo. Jeżeli brakuje danych, warto zwrócić się do zarządcy; jeśli w otrzymanym dokumencie są nieprawidłowości, możliwy jest wniosek o weryfikację. Przy samej transakcji pozostaje jeszcze przekazanie dokumentu i zachowanie potwierdzenia. To te konkretne czynności pozwalają uporządkować sprawę przed spotkaniem z kupującym lub nowym lokatorem.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.