Wiadomo, ile może wzrosnąć emerytura. Policzyliśmy, ile wyniesie Twoje świadczenie, 13. i 14. emerytura i wszystkie dodatki
2056,84 zł brutto najniższej emerytury, tyle samo trzynastki i do 381,20 zł zwykłego dodatku pielęgnacyjnego. Tak wyglądałyby wypłaty po waloryzacji o 3,96 proc., którą ZUS przyjął w planie finansowym na 2027 rok. Przy emeryturze 3000 zł brutto miesięczna podwyżka wyniosłaby 118,80 zł przed potrąceniami. Przygotowaliśmy tabele emerytur, czternastek i dodatków, żeby każdy mógł znaleźć swój wariant. Ważne: to wyliczenia według aktualnego założenia ZUS, a nie ostateczne kwoty ogłoszone na marzec.
ZUS pokazał założenie na 2027 rok. Ile wynosi planowana podwyżka?
W skróconym opisie planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na 2027 rok ZUS przyjął wskaźnik waloryzacji 103,96 proc. Dla emeryta oznacza to wzrost świadczenia o 3,96 proc. Aby obliczyć nową kwotę, trzeba pomnożyć obecną emeryturę brutto przez 1,0396. Tak właśnie powstały poniższe zestawienia. To nowsze założenie niż przedstawiona przez rząd w czerwcu prognoza wzrostu o 3,48 proc. Nie należy jednak traktować żadnej z tych prognoz jak gotowej decyzji o indywidualnej wypłacie, bo ostateczny wynik zależy od danych za cały 2026 rok.
Waloryzacja odbywa się od 1 marca. W obliczeniu uwzględnia się właściwy średnioroczny wskaźnik inflacji oraz udział realnego wzrostu wynagrodzeń. Rząd ustalił na 2027 rok ten udział na poziomie 20 proc., ale nie oznacza to podwyżki emerytur o 20 proc. Pełny wskaźnik będzie można ustalić po ogłoszeniu potrzebnych danych przez GUS. Na 24 listopada 2026 roku nie ma więc podstaw, aby obiecywać seniorom, że dokładnie każda kwota z tabeli na pewno pojawi się na koncie. Jest natomiast oficjalne założenie ZUS, które pozwala już policzyć konkretny scenariusz.
Sprawdź swoją emeryturę. Tabela brutto i orientacyjnych wypłat na rękę
Przy założeniu podwyżki o 3,96 proc. obecna najniższa emerytura, wynosząca 1978,49 zł brutto, wzrosłaby o 78,35 zł. Nowe minimum wyniosłoby 2056,84 zł brutto, czyli orientacyjnie 1871,72 zł na rękę w zwykłym miesiącu wypłaty. Podwyżka do ustawowego minimum wymaga jednak spełnienia odpowiednich warunków; nie każda osoba otrzymująca obecnie niższą emeryturę automatycznie dostanie pełną kwotę minimalną. Tabela pokazuje również wyższe świadczenia, dzięki czemu można zobaczyć zarówno nową kwotę, jak i samą miesięczną różnicę.
Kwoty netto obliczyliśmy według obecnych zasad: składki zdrowotnej 9 proc., stawki PIT 12 proc. i pełnego miesięcznego pomniejszenia podatku o 300 zł, z uwzględnieniem zaokrągleń. To wariant dla osoby otrzymującej jedną emeryturę, bez dodatkowych potrąceń i bez przekroczenia progu podatkowego. Nie obejmuje dodatków ani miesiąca wypłaty trzynastki lub czternastki, kiedy zaliczka podatkowa może wyglądać inaczej. Jeżeli senior pracuje, pobiera drugie świadczenie, inaczej rozdzielił kwotę zmniejszającą podatek lub ma zajęcie komornicze, rzeczywisty przelew może różnić się od wskazanego poniżej.
|Obecna emerytura brutto
|Prognoza od marca 2027 brutto
|Podwyżka brutto miesięcznie
|Orientacyjnie netto w zwykłym miesiącu
|1 978,49 zł
|2 056,84 zł
|78,35 zł
|1 871,72 zł
|2 000,00 zł
|2 079,20 zł
|79,20 zł
|1 892,07 zł
|2 200,00 zł
|2 287,12 zł
|87,12 zł
|2 081,28 zł
|2 500,00 zł
|2 599,00 zł
|99,00 zł
|2 353,09 zł
|2 700,00 zł
|2 806,92 zł
|106,92 zł
|2 517,30 zł
|2 800,00 zł
|2 910,88 zł
|110,88 zł
|2 599,90 zł
|2 900,00 zł
|3 014,84 zł
|114,84 zł
|2 681,50 zł
|3 000,00 zł
|3 118,80 zł
|118,80 zł
|2 764,11 zł
|3 200,00 zł
|3 326,72 zł
|126,72 zł
|2 928,32 zł
|3 500,00 zł
|3 638,60 zł
|138,60 zł
|3 174,13 zł
|4 000,00 zł
|4 158,40 zł
|158,40 zł
|3 585,14 zł
|4 500,00 zł
|4 678,20 zł
|178,20 zł
|3 996,16 zł
|4 700,00 zł
|4 886,12 zł
|186,12 zł
|4 160,37 zł
|4 800,00 zł
|4 990,08 zł
|190,08 zł
|4 241,97 zł
|5 000,00 zł
|5 198,00 zł
|198,00 zł
|4 406,18 zł
|6 000,00 zł
|6 237,60 zł
|237,60 zł
|5 227,22 zł
|7 000,00 zł
|7 277,20 zł
|277,20 zł
|6 049,25 zł
|8 000,00 zł
|8 316,80 zł
|316,80 zł
|6 870,29 zł
Osoba otrzymująca dziś 3000 zł brutto miałaby po takiej waloryzacji 3118,80 zł brutto, a przy przyjętych założeniach około 2764,11 zł na rękę. Z kolei przy obecnych 5000 zł brutto nowa kwota wyniosłaby 5198 zł brutto, czyli około 4406,18 zł netto. Własne wyliczenie warto zaczynać od kwoty brutto z decyzji ZUS lub rozliczenia świadczenia. Pomnożenie samego przelewu bankowego przez 1,0396 może dać mylący wynik, ponieważ podatek i składka nie muszą zmienić się dokładnie w tej samej proporcji co emerytura.
Trzynasta emerytura: 2056,84 zł brutto w tym scenariuszu
Trzynastka jest powiązana z najniższą emeryturą obowiązującą od marca danego roku. Jeżeli minimum wzrosłoby do 2056,84 zł brutto, taka byłaby również kwota trzynastej emerytury. W porównaniu z trzynastką za 2026 rok oznaczałoby to dodatkowe 78,35 zł brutto. Wysokość własnej emerytury nie podnosi tej kwoty: osoba z emeryturą 2500 zł i osoba ze świadczeniem 6000 zł otrzymują trzynastkę według tej samej zasady, jeśli mają do niej prawo. Nie jest to dodatkowy przelew równy indywidualnej miesięcznej emeryturze seniora.
Przy obecnych przepisach znaczenie ma prawo do wypłaty odpowiedniego świadczenia na 31 marca, a trzynastka jest wypłacana zasadniczo wraz ze świadczeniem kwietniowym, bez osobnego wniosku. Osobie mającej prawo do kilku świadczeń przysługuje jedna trzynastka, a nie oddzielna z każdego systemu. Nie podajemy jednej pewnej kwoty trzynastki netto dla wszystkich, bo na potrącenie podatku wpływa łączna wypłata i sytuacja podatkowa seniora. Kwota 2056,84 zł jest tu kwotą brutto. Nie powinna być przedstawiana jako gwarantowana wysokość przelewu na konto.
Czternastka ma próg. Niektórzy dostaną mniej, choć emerytura wzrośnie
Pełna czternasta emerytura jest według podstawowej zasady powiązana z najniższą emeryturą, ale obowiązuje próg 2900 zł brutto. Po jego przekroczeniu dodatkowe świadczenie jest pomniejszane o kwotę przekroczenia, czyli złotówka za złotówkę. Jeżeli wyliczona czternastka wynosi mniej niż 50 zł brutto, nie zostaje wypłacona. Nasza symulacja zakłada utrzymanie tych zasad, brak ustanowienia wyższej kwoty czternastki przez rząd oraz brak innych zmian wpływających na prawo do wypłaty. Nie przesądza również konkretnego miesiąca wypłaty czternastki w 2027 roku.
Do porównania z progiem trzeba przyjąć emeryturę już po marcowej waloryzacji, a nie jej dzisiejszą wysokość. Dlatego osoba otrzymująca obecnie 2800 zł brutto po podwyżce do 2910,88 zł przekroczyłaby próg o 10,88 zł. Jej czternastka wyniosłaby wtedy 2045,96 zł brutto zamiast pełnych 2056,84 zł. Przy obecnej emeryturze 3000 zł brutto dodatkowa wypłata sięgnęłaby 1838,04 zł brutto. Poniższa tabela dotyczy jednego świadczenia uwzględnianego przy ustalaniu czternastki; przy zbiegu świadczeń trzeba zastosować właściwe zasady ich sumowania.
|Obecna emerytura brutto
|Emerytura po waloryzacji o 3,96 proc.
|Prognozowana czternastka brutto
|1 978,49 zł
|2 056,84 zł
|2 056,84 zł
|2 500,00 zł
|2 599,00 zł
|2 056,84 zł
|2 700,00 zł
|2 806,92 zł
|2 056,84 zł
|2 800,00 zł
|2 910,88 zł
|2 045,96 zł
|2 900,00 zł
|3 014,84 zł
|1 942,00 zł
|3 000,00 zł
|3 118,80 zł
|1 838,04 zł
|3 500,00 zł
|3 638,60 zł
|1 318,24 zł
|4 000,00 zł
|4 158,40 zł
|798,44 zł
|4 500,00 zł
|4 678,20 zł
|278,64 zł
|4 700,00 zł
|4 886,12 zł
|70,72 zł
|4 800,00 zł
|4 990,08 zł
|0,00 zł
|5 000,00 zł
|5 198,00 zł
|0,00 zł
Wyższa zwykła emerytura nie zawsze oznacza wyższą czternastkę. Przy obecnym świadczeniu 4000 zł brutto czternastka za 2026 rok wynosiła według standardowego mechanizmu 878,49 zł brutto. W naszej symulacji na 2027 rok emerytura rośnie do 4158,40 zł, a czternastka wynosi 798,44 zł brutto. Byłaby więc niższa o 80,05 zł, mimo wzrostu pełnej kwoty dodatku. Przyczyną jest szybszy kwotowy wzrost emerytury i pozostawienie progu 2900 zł na tym samym poziomie. Tego efektu nie widać w prostym wyliczeniu „nowa minimalna emerytura razy dwa”.
Przy pełnej czternastce 2056,84 zł brutto i progu 2900 zł ostatnia kwota świadczenia pozwalająca na co najmniej 50 zł dodatku wyniosłaby 4906,84 zł brutto. Powyżej tej wartości czternastki nie byłoby. To próg odnoszący się do emerytury przyjmowanej do ustalenia wypłaty po waloryzacji, a nie do dzisiejszej emerytury. Podobnie nie należy utożsamiać wskazanych w tabeli kwot czternastki brutto z przelewem: przy jej wypłacie również trzeba uwzględnić obowiązujące zasady potrąceń podatkowych i zdrowotnych.
Dodatki pielęgnacyjne, kombatanckie i pozostałe kwoty. Duże zestawienie
Marcowe przeliczenie obejmuje również dodatki i określone świadczenia wypłacane z emeryturami oraz rentami. Poniżej zestawiliśmy stałe kwoty z tabeli ZUS oraz świadczenie honorowe dla stulatków. To różne uprawnienia, dlatego nie wolno dodawać wszystkich pozycji i przedstawiać sumy jako pieniędzy należnych każdemu emerytowi. Część świadczeń dotyczy stanu zdrowia, inne szczególnej historii zatrudnienia, represji lub uprawnień kombatanckich. Niektóre wymagają wniosku i dokumentów. Wartości na marzec 2027 roku są symulacją przy wzroście o 3,96 proc., a nie urzędowo ogłoszoną tabelą nowych stawek.
|Dodatek lub świadczenie
|Kwota od marca 2026
|Symulacja od marca 2027 przy 3,96 proc.
|Dodatek pielęgnacyjny
|366,68 zł
|381,20 zł
|Dodatek za tajne nauczanie
|366,68 zł
|381,20 zł
|Podwyższony dodatek pielęgnacyjny dla uprawnionego inwalidy wojennego
|550,02 zł
|571,80 zł
|Dodatek dla sieroty zupełnej
|689,17 zł
|716,46 zł
|Dodatek kombatancki i świadczenie w wysokości tego dodatku
|366,68 zł
|381,20 zł
|Dodatek kompensacyjny
|55,00 zł
|57,18 zł
|Świadczenie dla uprawnionych byłych żołnierzy przymusowo zatrudnianych
|366,68 zł
|381,20 zł
|Świadczenie dla osób deportowanych — zależnie od liczby miesięcy
|18,39 zł–366,68 zł
|19,12 zł–381,20 zł
|Dodatek pieniężny do renty inwalidy wojennego
|1 403,90 zł
|1 459,49 zł
|Świadczenie honorowe dla stulatków
|6 938,92 zł
|7 213,70 zł
Zwykły dodatek pielęgnacyjny wyniósłby około 381,20 zł miesięcznie, czyli o 14,52 zł więcej niż obecnie. Osobom uprawnionym do emerytury lub renty, które ukończyły 75 lat, jest co do zasady przyznawany z urzędu. Przed tym wiekiem wymaga stwierdzenia całkowitej niezdolności do pracy i do samodzielnej egzystencji oraz odpowiedniego postępowania. Trzeba także pamiętać o ustawowych ograniczeniach, między innymi związanych z pobytem w określonych placówkach opiekuńczych. Dodatek dla sieroty zupełnej jest natomiast dodatkiem do renty rodzinnej dla osoby spełniającej jego szczególne warunki, a nie powszechną dopłatą do emerytury.
Świadczenie honorowe dla osób, które ukończyły sto lat, wynosi obecnie 6938,92 zł brutto miesięcznie. Przy przyjętym wskaźniku wzrosłoby do około 7213,70 zł brutto, a więc o 274,78 zł. To osobne świadczenie, którego nie należy mylić z samą najniższą emeryturą. Także uprawnienia kombatanckie i związane z represjami trzeba oceniać osobno: prawo do jednej pozycji z tabeli nie oznacza automatycznie prawa do wszystkich pozostałych. W przypadku świadczenia dla osób deportowanych wysokość zależy od udokumentowanej liczby miesięcy; do porównania przyjęliśmy zakres od jednego do dwudziestu miesięcy z urzędowego komunikatu.
Ryczałt energetyczny, deputaty i dodatek weterana mają własne zasady
Nie wszystkie pieniądze wypłacane obok emerytury można przeliczyć jednym mnożnikiem. Ryczałt energetyczny dla uprawnionych kombatantów, osób represjonowanych i określonych członków ich rodzin wynosi od marca 2026 roku 336,16 zł miesięcznie. Jego coroczna zmiana zależy jednak od wskaźnika cen nośników energii, a nie od ogólnej waloryzacji emerytur. Dlatego nie podajemy kwoty na 2027 rok otrzymanej przez pomnożenie 336,16 zł przez 1,0396. Oficjalna nowa stawka będzie wynikać z osobnego komunikatu. To uprawnienie konkretnej grupy osób, a nie dodatek energetyczny należny wszystkim seniorom.
Podobnie ekwiwalenty za deputat węglowy nie mają jednej wspólnej kwoty dla każdego emeryta. Dla byłych pracowników kolei podstawą jest równowartość 1800 kg węgla rocznie, a w określonych uprawnieniach górniczych znaczenie ma ilość należnego węgla i ogłaszana cena. Nie zastępuje się jej emerytalnym wskaźnikiem 3,96 proc. Dodatek weterana poszkodowanego zależy z kolei od właściwej stawki procentowej i najniższej emerytury. Według opisanego przez ZUS zakresu od 5 do 130 proc. podstawy, przy minimum 2056,84 zł dawałoby to orientacyjnie od 102,84 do 2673,89 zł miesięcznie, zależnie od ustawowych uprawnień i stopnia uszczerbku na zdrowiu.
500 zł dla osób niesamodzielnych: zmienia się próg, a nie maksymalna wypłata
Świadczenie uzupełniające, często nazywane 500 plus dla osób niesamodzielnych, nadal ma maksymalną wysokość 500 zł. Marcowa waloryzacja nie oznacza automatycznie zwiększenia tej kwoty do 519,80 zł. Zmienia się natomiast próg związany z wysokością świadczeń uwzględnianych przy ustalaniu prawa do pomocy. Obecnie wynosi on 2687,67 zł brutto. W scenariuszu wzrostu o 3,96 proc. sięgnąłby około 2794,10 zł. Pełne 500 zł byłoby wtedy możliwe przy uwzględnianych świadczeniach do 2294,10 zł; powyżej tej kwoty pomoc byłaby odpowiednio pomniejszana.
Przykładowo przy uwzględnianej emeryturze 2599 zł brutto różnica do prognozowanego progu 2794,10 zł wyniosłaby 195,10 zł. Nie oznacza to jednak, że każda osoba z taką emeryturą otrzyma dopłatę. Konieczne jest spełnienie warunków świadczenia, w tym dotyczących niezdolności do samodzielnej egzystencji, a także prawidłowe ustalenie, które inne wypłaty podlegają uwzględnieniu. Nie sumuje się bez sprawdzenia przepisów każdego przelewu na konto. Sam wiek emerytalny ani samo ukończenie 75 lat nie zastępują warunków wymaganych przy tym konkretnym świadczeniu.
Świadczenie wspierające może być wypłacane także obok emerytury
Osoba z niepełnosprawnością może mieć również prawo do świadczenia wspierającego. Jego wysokość jest powiązana z rentą socjalną, a przyznanie zależy od liczby punktów potrzeby wsparcia ustalonej przez wojewódzki zespół. ZUS wskazuje, że można je otrzymywać także przy pobieraniu emerytury, a wysokość dochodów nie jest podstawowym warunkiem tego świadczenia. To jednak odrębna procedura: najpierw potrzebna jest odpowiednia decyzja ustalająca poziom potrzeby wsparcia, a potem wniosek do ZUS. Nie jest to dodatek automatycznie dopisywany każdemu seniorowi z orzeczeniem o niepełnosprawności.
|Poziom potrzeby wsparcia
|Procent renty socjalnej
|Prognozowana miesięczna kwota
|70–74 pkt
|40 proc.
|823,00 zł
|75–79 pkt
|60 proc.
|1 235,00 zł
|80–84 pkt
|80 proc.
|1 646,00 zł
|85–89 pkt
|120 proc.
|2 469,00 zł
|90–94 pkt
|180 proc.
|3 703,00 zł
|95–100 pkt
|220 proc.
|4 526,00 zł
Tabela zakłada rentę socjalną po waloryzacji w kwocie 2056,84 zł i ustawowe zaokrąglanie świadczenia wspierającego do pełnego złotego w górę. Wysokość w poszczególnych przedziałach wynosi od 40 do 220 proc. renty socjalnej. Pieniądze te są zwolnione z podatku dochodowego. Przed składaniem wniosku trzeba jednak uwzględnić sytuację opiekuna: przyznanie świadczenia wspierającego osobie z niepełnosprawnością może wpłynąć na wypłacane opiekunowi świadczenia z gminy. Tych dwóch ścieżek pomocy nie należy bez sprawdzenia zasad traktować jak niezależnych pieniędzy, które zawsze można pobierać za ten sam okres.
Rodzice czworga dzieci, osoby represjonowane i inne szczególne uprawnienia
Rodzicielskie świadczenie uzupełniające Mama 4+ jest związane z najniższą emeryturą. Przy wzroście minimum do 2056,84 zł byłaby to maksymalna kwota tego świadczenia; dla osoby mającej niższą własną emeryturę pomoc polega na uzupełnieniu do odpowiedniego poziomu, a nie na dopisaniu drugiej pełnej emerytury. Oprócz wychowania co najmniej czworga dzieci znaczenie mają wiek i pozostałe warunki, między innymi sytuacja dochodowa. Dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych istnieje z kolei odrębne świadczenie pieniężne w wysokości najniższej emerytury, przyznawane na podstawie właściwego statusu i wniosku.
W tej ostatniej grupie możliwe jest również świadczenie wyrównawcze. Obowiązujący od marca 2026 roku próg wynosi 3794,33 zł; przy waloryzacji o 3,96 proc. wzrósłby orientacyjnie do 3944,59 zł. Jest to poziom używany do obliczania wyrównania, a nie jednakowy dodatek 3944,59 zł wypłacany każdemu uprawnionemu. Osobne zasady obejmują także świadczenia cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych, emerytury mundurowe czy uprawnienia rolnicze. Przy takich wypłatach trzeba uwzględnić ich własne przepisy i zasady zbiegu. Proste sumowanie pozycji z różnych systemów może dać wynik, którego żadna instytucja nie wypłaci.
Renta wdowia wzrośnie już w styczniu. Tutaj zmiana jest zapisana w przepisach
Osoby korzystające z renty wdowiej mają jeszcze jedną ważną datę: 1 stycznia 2027 roku. Udział drugiego świadczenia wzrośnie wtedy z 15 do 25 proc. ZUS zapowiedział przeliczenie z urzędu dla osób już pobierających świadczenia w tym zbiegu. To odrębna zmiana od marcowej waloryzacji. Jeżeli ktoś otrzymuje pełną własną emeryturę 3000 zł i 15 proc. przyznanej renty rodzinnej wynoszącej 2500 zł, łączna wypłata brutto wynosi 3375 zł. Po zwiększeniu udziału do 25 proc. byłoby to 3625 zł, czyli o 250 zł więcej jeszcze przed marcowym przeliczeniem.
Gdyby następnie oba świadczenia wzrosły o założone 3,96 proc., w tym uproszczonym przykładzie łączna kwota wyniosłaby 3768,55 zł brutto. Trzeba jednak uwzględnić ustawowy limit łącznej wypłaty oraz pozostałe warunki renty wdowiej. Limit jest związany z trzykrotnością najniższej emerytury, co przy prognozowanym minimum 2056,84 zł dawałoby od marca 6170,52 zł. W styczniu i lutym nie stosuje się jeszcze przyszłego marcowego minimum. Przy ustalaniu limitu mogą mieć znaczenie także określone inne świadczenia, dlatego nie powinno się wyliczać własnej renty wdowiej wyłącznie przez dodanie dwóch pozycji z decyzji.
Co nie wzrośnie automatycznie razem z emeryturą?
Zasiłek pielęgnacyjny wypłacany przez gminę to inne świadczenie niż dodatek pielęgnacyjny z ZUS. Obecnie wynosi 215,84 zł i nie rośnie automatycznie według marcowego wskaźnika emerytalnego. Nie można więc na podstawie prognozy 3,96 proc. ogłosić jego nowej kwoty. Co do zasady osoba uprawniona do dodatku pielęgnacyjnego nie ma prawa równocześnie do zasiłku pielęgnacyjnego. Podobnie zasiłek pogrzebowy w obecnej wysokości 7000 zł ma własny mechanizm waloryzacji, uruchamiany po spełnieniu warunku dotyczącego inflacji ogółem powyżej 5 proc. Nie zwiększa się go po prostu o wskaźnik podnoszący emerytury i nie jest on comiesięcznym dodatkiem dla emeryta.
Warto też pamiętać, że waloryzacja rozpoczynająca się w marcu daje wyższą zwykłą emeryturę przez dziesięć miesięcy 2027 roku, a nie przez wszystkie dwanaście. Przy miesięcznym wzroście o 118,80 zł brutto, jak w przykładzie z obecną emeryturą 3000 zł, sama różnica w wypłatach od marca do grudnia wynosiłaby 1188 zł brutto. Osobno trzeba policzyć trzynastkę, ewentualną czternastkę i dodatki, do których senior rzeczywiście ma prawo. Nie jest to jeszcze pełne porównanie dochodów między całym 2026 i 2027 rokiem, lecz pokazanie wpływu samej marcowej podwyżki w przyszłym roku.
Co to oznacza dla twojego portfela?
Najpierw sprawdź w swojej decyzji kwotę podstawowego świadczenia brutto i porównaj ją z pierwszą tabelą. Następnie ustal, które dodatki już otrzymujesz i czy nie nabyłeś prawa do kolejnego, na przykład po ukończeniu 75 lat lub uzyskaniu wymaganego orzeczenia. Do planowania codziennych wydatków używaj zwykłej miesięcznej wypłaty netto, a trzynastkę i czternastkę traktuj jako osobne wypłaty. Szczególnie uważnie policz czternastkę, jeśli twoja emerytura po podwyżce zbliży się do 2900 zł lub do granicy kończącej prawo do tego świadczenia. Te progi mogą zmienić wynik bardziej niż kilka groszy różnicy w zaokrągleniach.
Na razie wszystkie przyszłe kwoty oparte na 3,96 proc. pozostają scenariuszem do planowania. Ostateczne wyliczenia trzeba będzie sprawdzić po ogłoszeniu wskaźnika i urzędowych kwot na marzec 2027 roku. Sama coroczna waloryzacja pobieranej emerytury nie wymaga składania dodatkowego wniosku, ale nie oznacza to automatycznego przyznania wszystkich opisanych tu form pomocy. Przy dodatkach wymagających dokumentów warto zadbać o nie wcześniej. Dzięki temu senior nie pomyli zwykłej podwyżki z nowym uprawnieniem i będzie wiedział, czy brak oczekiwanej kwoty wynika z terminu waloryzacji, warunków świadczenia czy konieczności złożenia wniosku.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.