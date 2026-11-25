Ceny paliw ostro w dół. Kierowcy mogą się zdziwić przy kolejnym tankowaniu [ZESTAWIENIE]
Dobre wiadomości dla kierowców. W środę, 25 listopada 2026 roku, największe koncerny paliwowe w Polsce ponownie obniżyły ceny hurtowe benzyny i oleju napędowego. Najmocniej potaniał diesel – Aramco obniżyło cenę o 6,9 grosza na litrze, a Orlen o 6,8 grosza. To kolejny dzień spadków, które w ostatnim tygodniu przekroczyły już 33 grosze na litrze oleju napędowego. Niższe ceny w hurcie mogą przełożyć się na tańsze tankowanie, choć nie oznaczają natychmiastowych obniżek na wszystkich stacjach.
Rynek paliw kontynuuje serię przecen rozpoczętą w ubiegłym tygodniu. Najnowsze cenniki pokazują, że obniżki obejmują zarówno popularną benzynę Pb95, droższą Pb98, jak i olej napędowy. Największą różnicę widać w przypadku diesla, którego hurtowa cena spada znacznie szybciej niż cena benzyny.
Dla kierowców oznacza to możliwość dalszych obniżek podczas tankowania, jednak tempo zmian będzie zależało od poszczególnych stacji i sytuacji na rynku.
Diesel ostro w dół. Orlen i Aramco obniżyły ceny
W środę, 25 listopada, Aramco Poland obniżyło hurtową cenę oleju napędowego o 69 zł na metrze sześciennym, czyli 6,9 grosza na litrze.
Orlen wprowadził obniżkę o 68 zł na metrze sześciennym, co odpowiada 6,8 grosza na litrze.
Po zmianach cena hurtowa standardowego oleju napędowego wynosi:
- Orlen – 6323 zł za 1000 litrów, czyli 6,323 zł netto za litr.
- Aramco – 6324 zł za 1000 litrów, czyli 6,324 zł netto za litr.
- BP Europa – 6323 zł za 1000 litrów, według zestawienia stawek na 25 listopada.
Są to ceny hurtowe netto, a nie kwoty płacone przez kierowców przy dystrybutorach.
Spadki są szczególnie widoczne w porównaniu z 18 listopada. W ciągu tygodnia olej napędowy w cenniku Orlenu potaniał z 6658 zł do 6323 zł za metr sześcienny.
Oznacza to obniżkę o 335 zł na 1000 litrów, czyli aż 33,5 grosza na litrze w ciągu tygodnia.
To istotna zmiana dla firm transportowych, przedsiębiorców oraz kierowców samochodów z silnikami Diesla.
Benzyna Pb95 i Pb98 również tanieją. Nowe ceny od 25 listopada
Obniżki nie ograniczają się wyłącznie do oleju napędowego.
W środę koncerny paliwowe zmniejszyły również hurtowe stawki benzyny.
W przypadku Pb95 ceny spadły o 23 zł na metrze sześciennym, czyli 2,3 grosza na litrze.
Benzyna Pb98 potaniała o około 3 grosze na litrze.
Nowe ceny hurtowe przedstawiają się następująco:
|Dostawca
|Pb95
|Pb98
|Olej napędowy
|Orlen
|5089 zł
|5702 zł
|6323 zł
|Aramco
|5087 zł
|5702 zł
|6324 zł
|BP Europa
|5089 zł
|5702 zł
|6323 zł
Podane kwoty dotyczą 1000 litrów paliwa, nie zawierają podatku VAT i mają charakter hurtowy.
Najniższą cenę benzyny Pb95 spośród porównywanych dostawców oferuje Aramco. W przypadku standardowego oleju napędowego ceny Orlenu i BP są o 1 zł na metrze sześciennym niższe od oferty Aramco.
Różnice między koncernami pozostają niewielkie, ale kierunek zmian jest jednoznaczny – paliwa w hurcie tanieją.
W tydzień diesel potaniał o ponad 33 grosze. Skala obniżek jest wyraźna
Obecne spadki nie są jednorazową korektą.
Od 18 listopada ceny oleju napędowego systematycznie maleją. W cenniku Orlenu widoczne są kolejne obniżki:
- 18 listopada – 6658 zł za metr sześcienny;
- 19 listopada – 6601 zł;
- 20 listopada – 6547 zł;
- 21 listopada – 6474 zł;
- 24 listopada – 6391 zł;
- 25 listopada – 6323 zł.
Łącznie w tym okresie cena spadła o około 5 proc.
Benzyna również jest tańsza niż tydzień wcześniej, choć skala obniżek jest mniejsza.
W przypadku Pb95 hurtowa cena Orlenu zmniejszyła się z 5230 zł do 5089 zł za metr sześcienny, czyli o 14,1 grosza na litrze.
Dla kierowców szczególnie ważne jest utrzymanie tego trendu przez kolejne dni. Jeśli ceny hurtowe pozostaną na niższym poziomie, zwiększy to presję na obniżanie stawek na stacjach.
Ile kosztuje paliwo na stacjach 25 listopada? Ministerstwo podało nowe limity
Kierowców interesują przede wszystkim ceny przy dystrybutorach. W Polsce obowiązuje obecnie program „Ceny Paliwa Niżej” (CPN), który przewiduje maksymalne ceny detaliczne benzyny i oleju napędowego.
Ministerstwo Energii ogłosiło nowe stawki obowiązujące w środę, 25 listopada 2026 roku.
Maksymalne ceny na stacjach wynoszą:
- Benzyna Pb95 – 5,84 zł za litr.
- Benzyna Pb98 – 6,51 zł za litr.
- Olej napędowy – 7,23 zł za litr.
W porównaniu z poprzednim dniem maksymalna cena benzyny Pb95 spadła o 6 groszy, Pb98 o 5 groszy, a oleju napędowego aż o 9 groszy na litrze.
Oznacza to, że kierowca tankujący 50 litrów diesla przy cenie maksymalnej zapłaci 361,50 zł. Dzień wcześniej taki sam zakup przy poprzednim limicie kosztowałby 366 zł.
Różnica wynosi 4,50 zł na jednym tankowaniu.
Stacje mogą oferować paliwa taniej od urzędowego limitu, jednak nie mogą przekraczać maksymalnych cen określonych w przepisach.
Program CPN przewiduje również obniżoną do 8 proc. stawkę VAT na paliwa oraz zmniejszoną akcyzę. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami rozwiązania osłonowe mają funkcjonować do końca 2026 roku.
Dlaczego paliwa tanieją? Znaczenie mają ceny ropy i kurs dolara
Na ceny benzyny i oleju napędowego wpływa kilka czynników. Najważniejsze to notowania ropy naftowej, ceny gotowych paliw na międzynarodowych rynkach oraz kurs dolara, w którym rozliczana jest znaczna część handlu surowcami.
W ostatnich dniach na rynku ropy obserwowano spadki notowań. Zmniejszenie kosztów zakupu surowca i produktów paliwowych może pozwalać dostawcom na obniżanie cen hurtowych.
Nie zawsze jednak tańsza ropa przekłada się na identyczną obniżkę cen benzyny i diesla.
Znaczenie ma również kurs złotego względem dolara. Osłabienie polskiej waluty może ograniczać korzyści wynikające ze spadków cen surowców.
Na ostateczną cenę wpływają także koszty logistyki, podatki i opłaty oraz sytuacja na rynku gotowych paliw.
Dlatego nawet przy utrzymujących się spadkach w hurcie ceny detaliczne nie muszą obniżać się w takim samym tempie.
Czy diesel będzie jeszcze tańszy? Prognozy wskazują na dalsze obniżki
Najnowsze dane hurtowe dają podstawy do oczekiwania dalszej presji na spadek cen oleju napędowego.
W analizie opublikowanej 20 listopada eksperci rynku paliw wskazywali, że diesel może potanieć na stacjach jeszcze o kilkanaście groszy na litrze.
Od tego czasu hurtowe ceny oleju napędowego ponownie spadły, a Ministerstwo Energii ogłosiło niższe maksymalne ceny detaliczne.
Nie można jednak zagwarantować, że kolejne dni przyniosą podobne obniżki. Sytuacja zależy od notowań międzynarodowych, kursów walut i kolejnych cenników dostawców.
Tankujesz w Warszawie? Sprawdź cenę przed wyjazdem na stację
Obniżki cen hurtowych dotyczą całego kraju, także Warszawy i województwa mazowieckiego.
Kierowcy tankujący w stolicy mogą spotkać się z różnymi cenami w zależności od sieci stacji, lokalizacji i jej polityki handlowej.
Warto porównać stawki na kilku pobliskich stacjach, zwłaszcza przy większym tankowaniu.
Przykładowo różnica wynosząca 10 groszy na litrze oznacza oszczędność 5 zł przy zakupie 50 litrów paliwa.
Przy obecnych regulacjach należy jednocześnie pamiętać, że ceny benzyny i oleju napędowego nie mogą przekraczać urzędowych limitów.
Czy warto poczekać z tankowaniem do weekendu?
Obniżki hurtowych cen paliw z 25 listopada są korzystnym sygnałem dla kierowców. Szczególnie wyraźny jest spadek cen oleju napędowego, który w ciągu tygodnia potaniał w hurcie o ponad 33 grosze na litrze.
Nie oznacza to jednak, że odkładanie tankowania zawsze przyniesie oszczędności.
Jeżeli ceny na pobliskiej stacji są już niższe od urzędowego maksimum, dalsze obniżki mogą być niewielkie. Z kolei nagła zmiana notowań ropy lub kursu dolara może zahamować spadkowy trend.
Na środę, 25 listopada, najważniejsza informacja jest jednoznaczna: hurtowe ceny paliw ponownie spadły, a maksymalna cena diesla na stacjach wynosi już 7,23 zł za litr. Benzyna Pb95 może kosztować maksymalnie 5,84 zł, a Pb98 – 6,51 zł za litr. Dalszy kierunek zmian pokażą kolejne notowania i obwieszczenia Ministerstwa Energii.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.