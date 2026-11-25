Niepokojące odgłosy z domu w Warszawie. Nie żyje starsza kobieta, policja zatrzymała mężczyznę
Tragiczne zdarzenie na warszawskim Wawrze. W środę, 25 listopada, policjanci zostali wezwani do jednego z domów przy ulicy Stradomskiej na osiedlu Anin. Zgłoszenie dotyczyło niepokojących odgłosów, które usłyszała osoba przebywająca w okolicy. Na miejscu ujawniono starszą kobietę, której życia nie udało się uratować mimo udzielonej pomocy medycznej. Policja zatrzymała młodego mężczyznę. Okoliczności śmierci wyjaśniane są pod nadzorem prokuratora.
Niepokojące odgłosy z domu w Aninie. Sąsiedzi zawiadomili policję
Do zdarzenia doszło w środę rano przy ulicy Stradomskiej na warszawskim Aninie. Służby otrzymały zgłoszenie od osoby, którą zaniepokoiły odgłosy dobiegające z jednego z domów.
Na miejsce skierowano funkcjonariuszy policji. Po przybyciu okazało się, że pomocy potrzebuje starsza kobieta. Mimo podjętych działań medycznych nie udało się uratować jej życia.
Informacje potwierdziła podinspektor Joanna Węgrzyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII w rozmowie z tvnwarszawa.pl.
Policjanci zatrzymali młodego mężczyznę, który może mieć związek ze sprawą. Na razie służby nie ujawniają jego tożsamości ani szczegółów dotyczących okoliczności śmierci kobiety.
Policja i prokurator na miejscu. Dom odgrodzony taśmą
Jak relacjonuje Mateusz Mżyk, reporter tvnwarszawa.pl, przy ulicy Stradomskiej nadal prowadzone są czynności policji i prokuratury. Teren posesji, na której doszło do zdarzenia, został zabezpieczony policyjną taśmą.
Śledczy zabezpieczają ślady i ustalają dokładny przebieg wydarzeń. Czynności prowadzone są pod nadzorem prokuratora.
Na obecnym etapie policja nie informuje, co dokładnie wydarzyło się w budynku ani jaki był udział zatrzymanego mężczyzny. Nie podano również przyczyny śmierci kobiety.
Okoliczności zdarzenia pozostają niewyjaśnione. Dopiero dalsze czynności śledczych pozwolą ustalić, czy doszło do przestępstwa i jaka była rola zatrzymanego.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.