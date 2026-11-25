Black Friday 2026. Wielkie promocje mogą okazać się pułapką. Jest ostrzeżenie urzędu
Black Friday 2026 przypada w piątek, 27 listopada. Sklepy już kuszą dużymi rabatami, ale nie każda oferta oznacza rzeczywistą oszczędność. Urząd Komunikacji Elektronicznej wydał 24 listopada ostrzeżenie dotyczące praktyk stosowanych podczas internetowych wyprzedaży. Chodzi między innymi o ukryte opłaty, manipulowanie decyzjami klientów, sponsorowane oferty oraz fałszywe sklepy. Tegoroczny Black Friday będzie pierwszy od uruchomienia w Polsce nowego systemu nadzoru nad przestrzeganiem unijnego Aktu o usługach cyfrowych (DSA). Kupujący mają konkretne prawa, o których warto pamiętać przed zapłaceniem za zamówienie.
Listopadowe wyprzedaże to jeden z najważniejszych okresów dla handlu internetowego. Promocje obejmują elektronikę, odzież, sprzęt AGD, kosmetyki i produkty codziennego użytku. Wiele sklepów rozpoczęło już akcje pod hasłem Black Week, a kolejne obniżki zapowiadane są na piątek, 27 listopada.
Wraz ze wzrostem liczby promocji pojawia się jednak ryzyko podejmowania pochopnych decyzji. Niektóre serwisy wykorzystują presję czasu, inne eksponują reklamy w sposób utrudniający ich odróżnienie od zwykłych wyników wyszukiwania.
Urząd Komunikacji Elektronicznej przypomina, że platformy internetowe muszą przestrzegać określonych zasad, a konsumenci mogą zgłaszać nieprawidłowości.
Black Friday 2026. Urząd ostrzega przed manipulowaniem klientami
W komunikacie opublikowanym 24 listopada UKE zwrócił uwagę na praktyki określane jako „dark patterns”, czyli zwodnicze interfejsy.
Są to sposoby projektowania stron internetowych i aplikacji, które mogą ograniczać swobodę wyboru użytkownika lub nakłaniać go do podjęcia decyzji, której w innych okolicznościach by nie podjął.
Przykładem może być strona, na której przycisk zaakceptowania dodatkowej usługi jest duży i wyraźnie widoczny, natomiast opcję odmowy ukryto w mało zauważalnym miejscu.
Inną praktyką jest wielokrotne proponowanie płatnej subskrypcji, mimo że klient już wcześniej ją odrzucił.
Problemem może być również sytuacja, w której aktywowanie usługi wymaga jednego kliknięcia, ale jej wyłączenie wiąże się z przechodzeniem przez liczne formularze i kolejne ekrany.
Unijny Akt o usługach cyfrowych zakazuje określonych manipulacyjnych praktyk stosowanych przez platformy internetowe.
Nie oznacza to, że każda reklama, licznik czasu czy wyróżniony przycisk są nielegalne. Znaczenie ma sposób ich wykorzystania i to, czy wprowadzają użytkownika w błąd albo utrudniają mu świadomy wybór.
Promocja minus 70 proc.? Sprawdź najniższą cenę z 30 dni
Jedną z najczęściej spotykanych pułapek zakupowych są pozornie atrakcyjne obniżki.
Sklep może prezentować wysoką cenę przekreśloną i znacznie niższą kwotę promocyjną. Sam procent rabatu nie wystarczy jednak do oceny, czy oferta rzeczywiście jest korzystna.
W Polsce obowiązują przepisy wynikające z wdrożenia unijnej dyrektywy Omnibus.
Zgodnie z nimi przedsiębiorca, który informuje o obniżce ceny, powinien obok aktualnej kwoty podać również najniższą cenę produktu z 30 dni poprzedzających wprowadzenie promocji.
Przykładowo sklep reklamuje urządzenie jako przecenione z 1000 zł na 699 zł. Jednocześnie informuje, że jego najniższa cena z ostatnich 30 dni wynosiła 649 zł.
W takiej sytuacji aktualna oferta jest wprawdzie tańsza od przekreślonej ceny, ale droższa niż najniższa kwota obowiązująca przed promocją.
Oznacza to, że klient nie kupuje produktu w najkorzystniejszej cenie z ostatniego miesiąca.
Obowiązek informowania o wcześniejszej cenie dotyczy zarówno sklepów internetowych, jak i stacjonarnych oraz reklam informujących o obniżkach.
Istnieją szczególne zasady dotyczące między innymi produktów sprzedawanych krócej niż 30 dni czy artykułów szybko psujących się.
Warto również pamiętać, że nie każda oferta określona jako „okazja” musi oznaczać obniżkę ceny. Dlatego przed zakupem dobrze jest porównać ją z ofertami innych sprzedawców.
„Została ostatnia sztuka”. Tak sklepy wywierają presję na kupujących
Podczas internetowych wyprzedaży często pojawiają się komunikaty informujące o kończącej się promocji.
Na ekranie może wyświetlać się licznik odliczający ostatnie minuty, ostrzeżenie o niewielkiej liczbie dostępnych produktów albo informacja, że kilkanaście osób właśnie ogląda tę samą ofertę.
Takie komunikaty wywołują poczucie, że decyzję trzeba podjąć natychmiast.
Kupujący może obawiać się, że po kilku minutach straci możliwość nabycia produktu w atrakcyjnej cenie.
Sam licznik czasu nie jest jednak dowodem oszustwa. Problem pojawia się wtedy, gdy przedstawiane informacje są nieprawdziwe lub służą niedozwolonemu manipulowaniu klientem.
Szczególną ostrożność warto zachować, jeżeli po zakończeniu odliczania promocja rozpoczyna się ponownie na identycznych warunkach.
Podobnie należy traktować komunikaty o ograniczonej dostępności towaru, jeśli nie odpowiadają rzeczywistej sytuacji.
Najlepszym rozwiązaniem jest sprawdzenie ceny w innym sklepie przed sfinalizowaniem zakupu. Nawet kilka minut porównywania ofert może pozwolić uniknąć niepotrzebnego wydatku.
Pierwszy taki Black Friday w Polsce. Nowe zadania UKE
Tegoroczne wyprzedaże odbywają się w szczególnych okolicznościach prawnych.
Od 6 listopada 2026 roku Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wykonuje ustawowe zadania polskiego Koordynatora do spraw usług cyfrowych.
To element krajowego systemu stosowania unijnego Aktu o usługach cyfrowych, znanego jako Digital Services Act, czyli DSA.
Samo rozporządzenie obowiązywało w Unii Europejskiej już wcześniej. Nowością jest uruchomienie w Polsce pełniejszych mechanizmów krajowego nadzoru i egzekwowania jego przepisów.
Regulacje dotyczą między innymi platform handlowych, serwisów społecznościowych i usług hostingowych.
Ich celem jest zwiększenie przejrzystości działania platform oraz zapewnienie użytkownikom skuteczniejszych sposobów reagowania na nielegalne treści i niektóre nieuczciwe praktyki.
Nie oznacza to jednak, że UKE bezpośrednio nadzoruje wszystkie platformy dostępne w Polsce. Kompetencje w ramach DSA są podzielone między organy państw członkowskich i Komisję Europejską.
Pierwsza oferta w wyszukiwarce nie zawsze jest najtańsza
Podczas Black Friday wielu klientów korzysta z wyszukiwarek produktów i platform sprzedażowych.
Wpisują nazwę telewizora, smartfona czy ekspresu do kawy, a następnie wybierają jeden z pierwszych wyników.
Warto jednak pamiętać, że kolejność prezentowanych ofert nie zawsze zależy wyłącznie od ceny.
Na pozycję produktu mogą wpływać między innymi popularność, dopasowanie do zapytania czy płatna promocja.
Przepisy przewidują obowiązki informowania użytkowników o najważniejszych parametrach decydujących o kolejności ofert oraz o sponsorowanym charakterze reklam.
Kupujący powinien mieć możliwość rozpoznania, kiedy ogląda treść reklamową, a nie zwykły wynik wyszukiwania.
Dotyczy to również informacji o tym, w czyim imieniu reklama jest wyświetlana oraz kto finansuje jej emisję.
Produkt znajdujący się na pierwszym miejscu listy nie musi być najtańszy ani najlepszy dla konkretnego kupującego.
Dlatego porównywanie ofert wyłącznie na podstawie ich kolejności może prowadzić do przepłacania.
Fałszywe sklepy przed Black Friday. Oszuści podszywają się pod znane marki
Oprócz nieuczciwych praktyk marketingowych poważnym problemem są oszustwa internetowe.
UKE ostrzega między innymi przed fałszywymi sklepami, które wyglądają niemal identycznie jak strony popularnych marek.
Przestępcy wykorzystują podobne logotypy, zdjęcia produktów i szatę graficzną. Często zmieniają tylko niewielki fragment adresu internetowego.
W nazwie strony mogą pojawiać się dodatkowe słowa sugerujące wyprzedaż, takie jak „outlet”, „promocja” czy „polska”.
Klient widzi atrakcyjne ceny, wybiera produkt i dokonuje płatności. Później okazuje się, że zamówienie nie zostanie zrealizowane, a kontakt ze sprzedawcą jest niemożliwy.
Szczególnie podejrzane są oferty drogich produktów w cenach znacznie odbiegających od rynkowych.
Warto przy tym pamiętać, że symbol kłódki i szyfrowane połączenie internetowe nie gwarantują uczciwości sklepu.
Przed zakupem należy sprawdzić pełną nazwę sprzedawcy, jego adres, dane kontaktowe i regulamin.
W przypadku polskich firm pomocne może być zweryfikowanie ich danych w rejestrach CEIDG lub KRS.
Uważaj na SMS od kuriera. Wystarczy chwila nieuwagi
W okresie wyprzedaży rośnie również ryzyko oszustw związanych z dostarczaniem przesyłek.
Przestępcy wysyłają wiadomości SMS i e-maile, w których podszywają się pod firmy kurierskie.
Informują na przykład o rzekomej niedopłacie do dostawy, błędnym adresie lub konieczności uiszczenia niewielkiej opłaty.
W wiadomości znajduje się link prowadzący do strony przypominającej serwis firmy kurierskiej.
W rzeczywistości może to być witryna przygotowana do kradzieży danych karty płatniczej albo danych logowania do bankowości.
Oszuści wykorzystują fakt, że w okresie Black Friday wiele osób zamawia jednocześnie kilka produktów i oczekuje na dostawę.
Dlatego wiadomość o problemie z paczką może wydawać się wiarygodna.
Najbezpieczniej samodzielnie otworzyć oficjalną aplikację firmy kurierskiej lub sklepu i sprawdzić status zamówienia.
Nie należy wpisywać danych bankowych po przejściu przez podejrzany link.
Czy produkty z Black Friday można zwrócić? Obowiązuje 14 dni
Wielu konsumentów obawia się, że towar kupiony podczas promocji nie podlega zwrotowi.
To błędne przekonanie w przypadku większości zakupów internetowych dokonywanych od przedsiębiorcy.
Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta kupujący ma co do zasady 14 dni na odstąpienie od umowy zawartej przez internet bez podawania przyczyny.
Przy zakupie pojedynczego produktu termin ten liczy się zazwyczaj od dnia jego otrzymania.
Nie trzeba udowadniać, że przedmiot jest wadliwy lub niezgodny z opisem. Wystarczy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w przewidzianym terminie.
Istnieją jednak wyjątki.
Prawo do odstąpienia może nie przysługiwać na przykład przy zakupie przedmiotów wykonanych według indywidualnego zamówienia klienta, produktów szybko psujących się czy niektórych zapieczętowanych artykułów higienicznych po otwarciu opakowania.
Warto również odróżnić zakupy internetowe od stacjonarnych.
Sklep stacjonarny nie ma ogólnego ustawowego obowiązku przyjęcia zwrotu pełnowartościowego produktu tylko dlatego, że klient zmienił zdanie.
Może jednak dobrowolnie oferować taką możliwość na zasadach określonych w regulaminie.
Dlatego przed zakupem drogiego sprzętu lub odzieży warto zapoznać się z warunkami zwrotów.
Reklamacja towaru z wyprzedaży. Sklep nie może odebrać praw konsumenta
Obniżona cena nie oznacza również utraty prawa do reklamacji.
Jeżeli kupiony produkt okaże się niezgodny z umową, konsument może dochodzić swoich praw na zasadach wynikających z ustawy o prawach konsumenta.
Sprzedawca odpowiada co do zasady za brak zgodności towaru z umową ujawniony w ciągu dwóch lat od jego dostarczenia.
Kupujący może żądać naprawy lub wymiany produktu, a w określonych sytuacjach również obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy.
To szczególnie istotne podczas zakupu elektroniki, urządzeń AGD i innych droższych przedmiotów.
Przykładowo telewizor kupiony podczas Black Friday za połowę wcześniejszej ceny podlega takim samym zasadom odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność z umową jak telewizor kupiony poza promocją.
Wyjątkiem może być sytuacja, w której klient został wyraźnie poinformowany o konkretnej wadzie produktu i osobno zaakceptował tę cechę.
Sama informacja o wyprzedaży nie wystarczy jednak do wyłączenia ustawowych praw konsumenta.
Gdzie zgłosić nieuczciwą promocję albo podejrzany sklep?
Sposób zgłoszenia zależy od rodzaju problemu.
Jeżeli platforma internetowa nie udostępnia wymaganego mechanizmu zgłaszania nielegalnych ofert, nie przekazuje informacji o sprzedawcach lub narusza inne obowiązki wynikające z DSA, można złożyć skargę do Prezesa UKE jako Koordynatora do spraw usług cyfrowych.
Nie oznacza to jednak, że urząd rozstrzyga każdy spór o zwrot pieniędzy lub reklamację.
W przypadku wprowadzających w błąd informacji o cenach i rabatach właściwą instytucją zajmującą się ochroną zbiorowych interesów konsumentów jest przede wszystkim UOKiK.
Osoby potrzebujące pomocy w indywidualnym sporze ze sprzedawcą mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy rzeczników konsumentów.
Jeżeli natomiast doszło do oszustwa, należy niezwłocznie skontaktować się z bankiem i zgłosić sprawę policji.
Podejrzane SMS-y zawierające linki można przekazać do CERT Polska na numer 8080.
W przypadku ujawnienia danych karty płatniczej warto natychmiast ją zastrzec oraz zapytać bank o możliwość uruchomienia procedury chargeback, jeśli płatność została dokonana kartą.
Kupujesz podczas Black Friday? Sprawdź te rzeczy przed zapłatą
Przed złożeniem zamówienia warto wykonać kilka prostych czynności, które mogą uchronić przed stratą pieniędzy.
Przede wszystkim należy porównać aktualną cenę produktu z najniższą ceną z 30 dni przed rozpoczęciem promocji.
Następnie dobrze jest sprawdzić ofertę w co najmniej jednym innym sklepie, zwracając uwagę na identyczny model, wariant i wyposażenie.
Trzeba również ustalić, kto faktycznie sprzedaje produkt, szczególnie jeśli zakup odbywa się za pośrednictwem platformy handlowej.
Przed płatnością należy sprawdzić pełną wartość zamówienia, razem z dostawą i ewentualnymi dodatkowymi usługami.
Warto zachować potwierdzenie zakupu oraz zrzut ekranu przedstawiający warunki promocji.
Nie należy również ulegać presji komunikatów o ostatnich minutach wyprzedaży, jeśli nie ma pewności, że oferta rzeczywiście jest korzystna.
Black Friday 2026 rozpocznie się 27 listopada, a kolejnym ważnym dniem internetowych wyprzedaży będzie Cyber Monday, przypadający 30 listopada. UKE przypomina, że atrakcyjna cena nie powinna przesłaniać bezpieczeństwa zakupów.
Najważniejsza zasada jest prosta: przed kliknięciem „Kupuję i płacę” sprawdź nie tylko wysokość rabatu, lecz także wiarygodność sprzedawcy, rzeczywistą historię ceny oraz warunki transakcji. To właśnie te szczegóły mogą zdecydować, czy zakup okaże się okazją, czy kosztowną pomyłką.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.