Od 1 stycznia 2027 roku wyższe wypłaty. ZUS wypłaci więcej pieniędzy bez nowego wniosku
Od 1 stycznia 2027 roku wzrosną wypłaty renty wdowiej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych potwierdził, że udział drugiego świadczenia zwiększy się z 15 do 25 proc. Dla części wdów i wdowców oznacza to dodatkowe 200, 300 zł lub więcej miesięcznie. Co ważne, osoby, które już pobierają rentę wdowią, nie muszą składać nowego wniosku. ZUS automatycznie przeliczy należne kwoty. Nie wszyscy otrzymają jednak podwyżkę w pełnej wysokości. Decydujące znaczenie ma ustawowy limit, który obecnie wynosi 5935,47 zł brutto miesięcznie.
Zmiana obejmie osoby pobierające własną emeryturę lub rentę razem z częścią renty rodzinnej po zmarłym małżonku. Nowe zasady zaczną obowiązywać 1 stycznia 2027 roku, a wysokość dodatkowych pieniędzy będzie zależała od indywidualnej sytuacji świadczeniobiorcy.
ZUS przypomniał o nadchodzącej podwyżce w komunikacie z 16 października 2026 roku. Instytucja podkreśliła, że przeliczenie świadczeń nastąpi z urzędu. Oznacza to, że osoby mające już przyznaną rentę wdowią nie będą musiały odwiedzać placówek ani wypełniać dodatkowych formularzy.
Renta wdowia wzrośnie od 1 stycznia 2027 roku. Z 15 do 25 procent
Renta wdowia to rozwiązanie umożliwiające łączenie dwóch świadczeń: własnej emerytury lub renty oraz renty rodzinnej po zmarłym małżonku.
Przed wprowadzeniem nowych zasad osoby uprawnione do obu świadczeń musiały co do zasady wybrać jedno z nich. Nie mogły jednocześnie pobierać własnej emerytury i części renty rodzinnej.
Zmieniło się to 1 lipca 2025 roku, kiedy rozpoczęto wypłaty renty wdowiej.
Do końca 2026 roku obowiązują dwa warianty:
- 100 proc. własnej emerytury lub renty oraz 15 proc. renty rodzinnej po zmarłym małżonku.
- 100 proc. renty rodzinnej oraz 15 proc. własnej emerytury lub renty.
Od 1 stycznia 2027 roku zasada zostanie zmieniona na korzyść świadczeniobiorców.
Drugie świadczenie będzie wypłacane w wysokości 25 proc., zamiast dotychczasowych 15 proc.
Oznacza to wzrost o 10 punktów procentowych.
Nie należy jednak mylić tej zmiany z podwyżką całej emerytury o 25 proc. Większa część będzie naliczana wyłącznie od drugiego świadczenia, które do tej pory wypłacano w ograniczonej wysokości.
Ile wyniesie podwyżka renty wdowiej w 2027 roku? Konkretne wyliczenia
Wysokość podwyżki zależy od kwoty świadczenia, którego obecnie wypłacane jest 15 proc.
W praktyce można to łatwo obliczyć, porównując dotychczasowy udział drugiego świadczenia z nową stawką 25 proc.
Przykład 1. Podwyżka o 200 zł miesięcznie
Kobieta otrzymuje 3000 zł renty rodzinnej po zmarłym mężu. Ma również prawo do własnej emerytury w wysokości 2000 zł.
W 2026 roku pobiera:
- 3000 zł pełnej renty rodzinnej,
- 300 zł, czyli 15 proc. własnej emerytury.
Łącznie otrzymuje 3300 zł brutto miesięcznie.
Od stycznia 2027 roku drugie świadczenie wzrośnie do 500 zł.
Nowa łączna kwota wyniesie 3500 zł brutto, czyli o 200 zł więcej miesięcznie.
W skali roku oznacza to 2400 zł dodatkowych świadczeń brutto, przy założeniu niezmienionych kwot bazowych i braku innych korekt.
Przykład 2. Podwyżka o 250 zł miesięcznie
Wdowa pobiera rentę rodzinną w wysokości 3400 zł oraz ma prawo do własnej emerytury wynoszącej 2500 zł.
Obecnie otrzymuje 3400 zł renty rodzinnej i 375 zł z własnej emerytury.
Łącznie daje to 3775 zł brutto.
Od 1 stycznia 2027 roku udział drugiego świadczenia wzrośnie do 625 zł.
Nowa suma wyniesie 4025 zł brutto miesięcznie.
Podwyżka będzie więc wynosiła 250 zł miesięcznie, czyli 3000 zł brutto rocznie.
Przykład 3. Podwyżka o 300 zł miesięcznie
Osoba uprawniona ma dwa świadczenia o wysokości 3000 zł każde.
W 2026 roku może otrzymywać 3000 zł jednego świadczenia oraz 450 zł drugiego, czyli łącznie 3450 zł brutto.
Od stycznia 2027 roku druga część wzrośnie do 750 zł.
Łączna wypłata wyniesie 3750 zł brutto.
Oznacza to wzrost o 300 zł miesięcznie.
Przedstawione wyliczenia dotyczą kwot brutto, nie uwzględniają dodatkowych świadczeń ani potrąceń i zakładają, że nie zostaje przekroczony ustawowy limit.
Nie wszyscy dostaną pełną podwyżkę. ZUS przypomina o limicie 5935,47 zł
Wzrost udziału drugiego świadczenia do 25 proc. nie oznacza, że każdy uprawniony otrzyma pełną wyliczoną podwyżkę.
Przepisy przewidują bowiem górne ograniczenie sumy wypłacanych świadczeń.
Łączna kwota renty wdowiej nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury.
Od 1 marca 2026 roku minimalna emerytura wynosi 1978,49 zł brutto.
Oznacza to, że obecny limit renty wdowiej wynosi 5935,47 zł brutto miesięcznie.
ZUS oraz KRUS potwierdzają, że samo zwiększenie udziału drugiego świadczenia od 1 stycznia 2027 roku nie podniesie tego limitu. Kwota może zostać zmieniona dopiero przy kolejnej ustawowej waloryzacji świadczeń.
Jeżeli suma należnych wypłat przekroczy dopuszczalną granicę, ZUS odpowiednio zmniejszy świadczenia o kwotę przekroczenia.
W niektórych przypadkach może to oznaczać, że podwyżka będzie mniejsza od oczekiwanej.
Przykład: z wyliczeń wynika 6000 zł, ale ZUS wypłaci mniej
Załóżmy, że osoba uprawniona do renty wdowiej ma rentę rodzinną w wysokości 5500 zł oraz własną emeryturę wynoszącą 2000 zł.
W 2026 roku otrzymuje pełną rentę rodzinną oraz 15 proc. emerytury, czyli 300 zł.
Łączna kwota wynosi 5800 zł brutto.
Od stycznia 2027 roku drugie świadczenie powinno wzrosnąć do 500 zł.
W teorii oznaczałoby to 6000 zł brutto miesięcznie.
Pojawia się jednak ograniczenie.
Ponieważ suma przekracza limit 5935,47 zł, wypłata zostanie zmniejszona do dopuszczalnej wysokości.
W tym przykładzie rzeczywista podwyżka wyniesie więc 135,47 zł brutto miesięcznie, a nie 200 zł.
To pokazuje, dlaczego nie można wskazać jednej kwoty podwyżki dla wszystkich wdów i wdowców.
Do limitu uwzględnia się również niektóre inne świadczenia i dodatki, w tym określone świadczenia wypłacane przez zagraniczne instytucje emerytalno-rentowe. Jednorazowe wypłaty podlegają innym zasadom.
Kto otrzyma wyższą rentę wdowią w 2027 roku?
Podwyżka obejmie osoby, którym przyznano prawo do łącznej wypłaty świadczeń w ramach renty wdowiej.
Warunki uzyskania takiego prawa pozostają określone w ustawie.
Osoba ubiegająca się o rentę wdowią musi:
- mieć co najmniej 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn;
- mieć prawo do renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku;
- posiadać prawo do własnego świadczenia, na przykład emerytury albo renty z tytułu niezdolności do pracy;
- pozostawać we wspólności małżeńskiej ze zmarłym małżonkiem do dnia jego śmierci;
- nabyć prawo do renty rodzinnej nie wcześniej niż po ukończeniu 55 lat w przypadku kobiet albo 60 lat w przypadku mężczyzn;
- nie pozostawać obecnie w nowym związku małżeńskim.
Ostatni warunek ma istotne znaczenie. Zawarcie kolejnego małżeństwa oznacza utratę prawa do wypłaty świadczeń w zbiegu na zasadach renty wdowiej.
Warto również pamiętać, że nie każda osoba, która straciła współmałżonka, automatycznie uzyskuje prawo do renty wdowiej.
Przykładowo kobieta, której mąż zmarł, gdy miała 50 lat, nie spełni warunku dotyczącego wieku nabycia prawa do renty rodzinnej, jeżeli prawo to powstało już wtedy. Samo ukończenie 60 lat w późniejszym okresie nie usuwa tej przeszkody.
Każdy z ustawowych warunków musi zostać spełniony.
ZUS wypłaci podwyżkę automatycznie. Nie trzeba składać wniosku
To jedna z najważniejszych informacji dla osób, które już korzystają z renty wdowiej.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych potwierdził, że od 1 stycznia 2027 roku przeliczy świadczenia z urzędu.
Oznacza to brak konieczności składania kolejnego formularza.
Nie trzeba również ponownie udowadniać prawa do świadczenia, jeśli zostało już przyznane i nadal przysługuje.
Automatyczne przeliczenie obejmie zarówno osoby obecnie pobierające rentę wdowią, jak i te, którym świadczenie zostanie przyznane do końca 2026 roku.
Analogiczne rozwiązanie zapowiedziała Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Oznacza to, że podwyżka obejmie nie tylko emerytów pobierających świadczenia z ZUS, ale także osoby uprawnione do renty wdowiej obsługiwanej przez KRUS.
Jeżeli dwa świadczenia wypłacają różne instytucje, ich łączenie również jest możliwe na zasadach przewidzianych przepisami.
Nie pobierasz jeszcze renty wdowiej? Sprawdź, jaki wniosek trzeba złożyć
Inaczej wygląda sytuacja osób, które spełniają warunki do otrzymania renty wdowiej, ale dotychczas nie złożyły wniosku.
Automatyczne podwyższenie udziału drugiego świadczenia nie oznacza automatycznego przyznania nowego prawa osobom, które nigdy o nie nie wystąpiły.
W takim przypadku konieczne jest złożenie odpowiedniego formularza.
W ZUS służy do tego wniosek ERWD – wniosek o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną.
Przed jego złożeniem należy sprawdzić, czy zainteresowana osoba ma ustalone prawo zarówno do własnego świadczenia, jak i renty rodzinnej.
Jeśli jedno z tych praw nie zostało jeszcze ustalone, może być konieczne wcześniejsze złożenie odrębnego wniosku.
Formularz ERWD można przekazać do ZUS elektronicznie przez PUE/eZUS, osobiście w placówce albo pocztą.
Co ważne, osoby składające wniosek obecnie nie muszą czekać do stycznia 2027 roku.
Jeżeli spełniają warunki, mogą otrzymać świadczenia już wcześniej według obowiązujących zasad, a od nowego roku ich wypłaty zostaną przeliczone.
Przy wnioskach składanych po lipcu 2025 roku prawo do łącznej wypłaty jest co do zasady ustalane od miesiąca zgłoszenia wniosku, nie wcześniej jednak niż od dnia spełnienia warunków. Dlatego nie warto zwlekać z formalnościami.
Czy renta wdowia to 25 procent emerytury zmarłego męża lub żony?
Wokół renty wdowiej pojawia się wiele nieporozumień dotyczących sposobu obliczania wypłat.
Szczególnie często mylone są trzy różne kwoty: własna emerytura, emerytura zmarłego małżonka oraz renta rodzinna.
To nie są pojęcia oznaczające to samo świadczenie.
Renta rodzinna jest ustalana według określonych zasad na podstawie świadczenia, które przysługiwało lub przysługiwałoby zmarłemu.
Jeżeli do renty rodzinnej uprawniona jest jedna osoba, wynosi ona zasadniczo 85 proc. odpowiedniego świadczenia zmarłego.
Przykładowo, jeśli zmarły małżonek otrzymywał emeryturę w wysokości 4000 zł, renta rodzinna dla jednej uprawnionej osoby może wynosić 3400 zł.
Dopiero tę ustaloną kwotę można uwzględniać przy obliczaniu renty wdowiej.
Od stycznia 2027 roku 25 proc. będzie naliczane od drugiego przysługującego świadczenia, a nie automatycznie od pełnej emerytury zmarłego małżonka.
To ważna różnica, która może mieć duży wpływ na oczekiwania dotyczące wysokości wypłaty.
Prawie milion osób pobiera rentę wdowią. Od stycznia pieniądze będą większe
Renta wdowia została uruchomiona w lipcu 2025 roku.
Według informacji opublikowanych przez ZUS w sierpniu 2026 roku, w czerwcu tego roku świadczenia w ramach tego rozwiązania pobierało 993,4 tys. osób.
Od początku funkcjonowania programu co najmniej jedną wypłatę otrzymało około 1,1 mln osób.
ZUS podał również, że średnia dodatkowa kwota wypłacana w ramach 15-procentowego udziału drugiego świadczenia wynosiła 379,10 zł miesięcznie.
Jeśli dla konkretnej osoby wysokość drugiego świadczenia pozostanie taka sama, a limit nie ograniczy wypłaty, przejście z 15 do 25 proc. oznacza zwiększenie tej części o dwie trzecie.
Nie należy jednak traktować takiego wyliczenia jako gwarantowanej podwyżki dla wszystkich świadczeniobiorców.
Indywidualne kwoty będą zależeć od wysokości świadczeń oraz obowiązujących ograniczeń.
Od stycznia 2027 roku więcej pieniędzy. Co warto sprawdzić już teraz?
Osoby pobierające rentę wdowią powinny przede wszystkim ustalić, jaka część ich obecnej wypłaty pochodzi z drugiego świadczenia.
To właśnie ta kwota zostanie zwiększona od stycznia.
Jeżeli obecnie wypłacane jest 300 zł stanowiące 15 proc. drugiego świadczenia, od nowego roku będzie to 500 zł.
Jeśli dotychczasowa część wynosi 450 zł, po zmianie może wzrosnąć do 750 zł.
Jeżeli wynosi 600 zł, nowa kwota może sięgnąć 1000 zł.
W każdym z tych przypadków trzeba jednak uwzględnić limit łącznych wypłat.
Dla osób, które już mają przyznaną rentę wdowią, najważniejsza wiadomość jest prosta: nie muszą ponownie składać dokumentów.
Osoby, które dopiero planują ubiegać się o świadczenie, powinny natomiast sprawdzić, czy spełniają ustawowe warunki i czy mają ustalone prawo do obu świadczeń.
Od 1 stycznia 2027 roku ZUS zwiększy udział drugiego świadczenia z 15 do 25 proc. Podwyżka nastąpi automatycznie dla dotychczasowych uprawnionych, ale jej faktyczna wysokość będzie zależała od indywidualnych kwot oraz ustawowego limitu.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.