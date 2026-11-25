2,3 mln zł kary dla Szpitala Południowego. Kontrola NFZ ujawniła przyjmowanie poza kolejnością i lekarzy bez uprawnień
Narodowy Fundusz Zdrowia nałożył dokładnie 2 331 030,75 zł kary na Warszawski Szpital Południowy po kontroli zakończonej 23 listopada 2026 roku z wynikiem negatywnym. Inspektorzy wykryli rażące nieprawidłowości na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz oddziale intensywnej terapii, w tym pomijanie triażu, wykonywanie znieczuleń bez uprawnień oraz pracę lekarzy bez ważnego prawa wykonywania zawodu. Wyniki kontroli trafią teraz do prokuratury oraz Rzecznika Praw Pacjenta.
Podwójne etaty, występy w telewizji i brak nadzoru na SOR
Kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia rozpoczęła się 15 czerwca 2026 roku i objęła cały 2025 rok oraz wybrane miesiące 2024 i 2026 roku. Inspektorzy prześwietlili funkcjonowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR), oddziału intensywnej terapii (OIT), chirurgii ogólnej, oddziału ginekologiczno-położniczego oraz poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej (NiŚOZ). Ze względu na podejrzenia dotyczące fikcyjnego dyżurowania, kontrolą krzyżową objęto także 3 inne placówki: Mazowiecki Szpital Bródnowski, Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” oraz Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota.
Ustalenia kontrolerów potwierdziły patologie w rozliczaniu czasu pracy personelu medycznego. Część lekarzy, którzy według oficjalnych grafików mieli w tym czasie ratować życie pacjentów na SOR, w rzeczywistości wykonywała obowiązki w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim lub na innym oddziale własnej placówki. W raporcie odnotowano również przypadek medyka, który w godzinach opłacanego z publicznych środków dyżuru uczestniczył w sesjach rady dzielnicy oraz występował na żywo w programach telewizyjnych.
Poważne zastrzeżenia wzbudziła sama organizacja pracy oddziału ratunkowego. NFZ negatywnie ocenił powierzenie funkcji koordynatora SOR lekarzowi nieposiadającemu ani odpowiedniej specjalizacji, ani wymaganego doświadczenia zawodowego. Jeszcze groźniejsze były braki kadrowe zagrażające bezpieczeństwu chorych. Na oddziale intensywnej terapii zabrakło całodobowej opieki specjalisty anestezjologii na blisko 1/3 skontrolowanych dyżurów. Podobnie sytuacja wyglądała na SOR: na 1/3 dyżurów brakowało tzw. lekarza systemu, na 27 proc. dyżurów nie było lekarza koordynującego, a na 3 proc. obsada spadła poniżej wymaganego minimum 2 lekarzy.
Zabiegi bez uprawnień i dramatyczne 2,5 godziny na oddziale ratunkowym
Raport NFZ ujawnia skalę naruszeń bezpośrednio uderzających w zdrowie i życie pacjentów. Kontrolerzy stwierdzili, że na SOR oraz w poradni NiŚOZ opiekę nad chorymi sprawowało 2 lekarzy nieposiadających ważnego prawa wykonywania zawodu. Ponadto dochodziło do wykonywania wysoce ryzykownych procedur medycznych bez wymaganego nadzoru specjalistów. Na SOR lekarz będący dopiero w trakcie specjalizacji samodzielnie przeprowadzał wkłucia centralne, wkłucia dotętnicze oraz znieczulenia do kardiowersji, mimo braku kwalifikacji. Na oddziale intensywnej terapii lekarze bez ukończonej specjalizacji samodzielnie znieczulali pacjentów do ponad 1/3 skontrolowanych zabiegów operacyjnych.
W dokumentacji pokontrolnej opisano również wstrząsający przypadek pacjentki w ciąży, przywiezionej na SOR przez zespół ratownictwa medycznego z powodu stanu wymagającego pilnej pomocy. Mimo że na oddziale nie było w tym czasie żadnych pilniejszych przypadków ginekologicznych, kobieta została zbadana przez lekarza specjalistę ginekologii dopiero po 2,5 godziny oczekiwania. W tym czasie jej stan uległ gwałtownemu pogorszeniu, co wymusiło przeprowadzenie natychmiastowej operacji ratującej życie, zakończonej usunięciem macicy.
Przyjmowanie poza kolejnością i kulisy afery z zarzutami prokuratorskimi
Kontrolerzy potwierdzili również łamanie konstytucyjnej zasady równego dostępu do świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Na SOR dochodziło do świadomego pomijania obowiązkowej procedury segregacji medycznej (triażu). Pacjenci znajdujący się w stabilnym stanie zdrowia byli przyjmowani znacznie szybciej niż osoby w realnym zagrożeniu, a ponadto zlecano im szerokie pakiety kosztownych badań laboratoryjnych bez jakichkolwiek wskazań medycznych.
Działania NFZ były bezpośrednim następstwem czerwcowych publikacji portalu Zero.pl, który opisał działalność lekarza i byłego radnego Koalicji Obywatelskiej, Dawida K. Według ustaleń dziennikarzy medyk, pełniąc funkcję koordynatora SOR jeszcze w trakcie specjalizacji z anestezjologii, miał zarobić w 2025 roku aż 1,6 mln zł. Na zarządzanym przez niego oddziale politycy mieli być przyjmowani bez kolejki i kierowani na kompleksowe badania natychmiast po rejestracji. W październiku 2026 roku Dawid K. usłyszał już prokuratorski zarzut oszustwa na mieniu znacznej wielkości w kwocie przekraczającej 583 tys. zł, dotyczący przedkładania nierzetelnych faktur w Szpitalu Południowym.
Zalecenia pokontrolne NFZ i konsekwencje dla placówki
Poza dotkliwą karą finansową przekraczającą 2,3 mln zł, Narodowy Fundusz Zdrowia wydał szereg bezwzględnych zaleceń naprawczych. Dyrekcja placówki musi natychmiast przywrócić pełną obsadę SOR (minimum 2 lekarzy na dyżurze, w tym obowiązkowo 1 lekarz systemu) oraz wdrożyć rygorystyczny system weryfikacji czasu pracy personelu, aby wyeliminować zjawisko fikcyjnych dyżurów. Świadczenia mogą być udzielane wyłącznie przez medyków z aktywnym prawem wykonywania zawodu, a dostęp do leczenia musi odbywać się ściśle według kryteriów medycznych. Przekazanie raportu do prokuratury i Rzecznika Praw Pacjenta otwiera drogę do dalszych postępowań karnych oraz roszczeń odszkodowawczych.
Co to oznacza dla Ciebie? 4 prawa pacjenta na SOR, które musisz znać
Nieprawidłowości ujawnione w trakcie kontroli pokazują, że na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym warto znać swoje ustawowe prawa i potrafić je egzekwować. Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich trafi na oddział ratunkowy, zastosuj poniższe 4 zasady, aby zadbać o bezpieczeństwo leczenia:
- Domagaj się obowiązkowego triażu i informacji o kolorze priorytetu: Po rejestracji na SOR personel medyczny ma obowiązek niezwłocznie ocenić Twój stan zdrowia i przydzielić Ci 1 z 5 kolorów priorytetu (od czerwonego oznaczającego natychmiastową pomoc po niebieski). Jeśli Twój stan się pogarsza w trakcie oczekiwania – jak w przypadku opisanej pacjentki – natychmiast zgłoś to pielęgniarce triażowej i zażądaj ponownej oceny medycznej.
- Sprawdź uprawnienia lekarza w publicznym rejestrze NIL: Jeśli masz wątpliwości co do kwalifikacji osoby udzielającej Ci świadczeń, wpisz jej imię i nazwisko w ogólnodostępnym Centralnym Rejestrze Lekarzy prowadzonym przez Naczelną Izbę Lekarską (rejestr.nil.org.pl). W kilka sekund zweryfikujesz, czy medyk posiada aktywne prawo wykonywania zawodu oraz ukończoną specjalizację.
- Zgłaszaj podejrzenie przyjmowania poza kolejnością do Rzecznika Praw Pacjenta: System kolejkowy na SOR opiera się wyłącznie na stanie zagrożenia życia i zdrowia, nigdy na statusie społecznym czy znajomościach. Jeśli jesteś świadkiem jawnego łamania procedur triażu lub odmowy pilnej pomocy, zadzwoń na bezpłatną infolinię Rzecznika Praw Pacjenta pod numer 800 190 590.
- Zabezpiecz pełną dokumentację medyczną z pobytu na oddziale: Przy wypisie z SOR lub po zakończeniu hospitalizacji zawsze odbierz kompletną kartę informacyjną z dokładnymi godzinami rejestracji, triażu oraz podania leków. W przypadku podejrzenia błędu medycznego lub nieuzasadnionej zwłoki w udzieleniu pomocy, dokument ten stanowi kluczowy dowód w postępowaniu przed Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych lub w sądzie.
Źródło: PAP
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.