Zimowa herbata jak z najlepszej restauracji. Dodaj ten składnik, a już nigdy nie przygotujesz jej inaczej
Kiedy za oknem robi się zimno, trudno o coś przyjemniejszego niż kubek gorącej, aromatycznej herbaty. W restauracjach i kawiarniach za zimowy napar trzeba zapłacić nieraz kilkadziesiąt złotych, tymczasem równie efektowny napój można przygotować we własnej kuchni. Sekret tkwi nie tylko w odpowiednio dobranych przyprawach, ale również w jednym dodatku, który nadaje herbacie wyjątkowo intensywny smak.
Zimowa herbata, która smakuje jak w najlepszej kawiarni
Pomarańcze, maliny, cynamon, goździki i świeży imbir tworzą niezwykle aromatyczne połączenie. Jednak samo wrzucenie wszystkich składników do kubka i zalanie ich wrzątkiem nie wystarczy, aby uzyskać naprawdę głęboki smak.
Najlepiej najpierw przygotować korzenny wywar, który pozwoli wydobyć aromat przypraw. Dopiero później należy dodać herbatę oraz pozostałe składniki.
Dzięki temu napój będzie intensywny, ale nie gorzki, a zapach cynamonu i pomarańczy wypełni całe mieszkanie.
Przepis na idealną zimową herbatę
Do przygotowania dwóch dużych porcji potrzebne będą:
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600 ml wody,
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2 łyżeczki dobrej czarnej herbaty,
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1 pomarańcza,
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pół cytryny,
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kawałek świeżego imbiru,
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2 laski cynamonu,
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6 goździków,
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2 gwiazdki anyżu,
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garść świeżych lub mrożonych malin,
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3 łyżki syropu malinowego,
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2 łyżki miodu,
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2 łyżeczki konfitury malinowej,
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świeży rozmaryn,
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szczypta kardamonu.
Najważniejsza jest kolejność dodawania składników
Do niewielkiego garnka należy wlać wodę, dodać pokrojony w plasterki imbir, cynamon, goździki, kardamon oraz anyż. Całość gotować na niewielkim ogniu przez około siedem minut.
Następnie zdjąć garnek z palnika, wsypać czarną herbatę i pozostawić pod przykryciem na trzy lub cztery minuty. Gotowy napar przecedzić.
Do dużych szklanek włożyć plastry dokładnie umytej pomarańczy i cytryny oraz maliny. Część owoców można delikatnie rozgnieść łyżeczką, aby puściły sok.
Dodać syrop malinowy oraz konfiturę, a następnie zalać wszystko gorącym naparem. Kiedy herbata nieco przestygnie, dosłodzić ją miodem i udekorować gałązką rozmarynu.
Jedna łyżeczka całkowicie zmienia smak herbaty
Sekretnym składnikiem jest dobrej jakości konfitura malinowa. To właśnie ona sprawia, że napój nabiera głębokiego, owocowego smaku i nieco bardziej aksamitnej konsystencji.
W przeciwieństwie do samego syropu konfitura zawiera również owoce, które stopniowo uwalniają swój aromat. Można wykorzystać także konfiturę wiśniową, żurawinową lub z czarnej porzeczki.
Ciekawą alternatywą jest syrop z pigwowca, który nadaje herbacie charakterystyczną, lekko kwaskowatą nutę, doskonale komponującą się ze słodyczą miodu i korzennymi przyprawami.
Ten prosty trik sprawi, że herbata będzie pachniała jeszcze piękniej
Przed dodaniem rozmarynu do szklanki warto delikatnie rozetrzeć jego gałązkę między palcami. W ten sposób uwolnią się olejki eteryczne, które nadadzą napojowi subtelny, leśny aromat.
Można również lekko skarmelizować plaster pomarańczy za pomocą palnika kuchennego. Owoc nabierze wówczas bardziej intensywnego zapachu i delikatnie karmelowego posmaku.
Do przygotowania napoju najlepiej wykorzystać czarną herbatę Assam lub Ceylon. Ich wyrazisty smak dobrze komponuje się z owocami i przyprawami.
Nie trzeba wychodzić z domu, żeby poczuć się jak w eleganckiej restauracji
Tak przygotowana zimowa herbata doskonale sprawdzi się podczas chłodnych wieczorów, rodzinnych spotkań oraz wizyt gości. Podana w wysokiej, przezroczystej szklance, z laską cynamonu, plasterkiem pomarańczy i świeżym rozmarynem, będzie wyglądała równie efektownie, jak napoje serwowane w eleganckich kawiarniach.
Przygotowanie zajmuje zaledwie kilkanaście minut, a proporcje składników można dowolnie modyfikować w zależności od upodobań.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.