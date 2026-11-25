Mogą zapukać do twoich drzwi już o szóstej rano. Kontrole bez zapowiedzi, a za odmowę grożą nawet trzy lata więzienia
Właściciele domów jednorodzinnych muszą przygotować się na niezapowiedziane wizyty kontrolerów. Mogą oni pojawić się na prywatnej posesji zarówno o szóstej rano, jak i późnym wieczorem. Nie muszą wcześniej telefonować ani wysyłać zawiadomienia. Jeżeli posiadają odpowiednie uprawnienia, nie można utrudniać im przeprowadzenia kontroli. Konsekwencje mogą być znacznie poważniejsze niż zwykły mandat. Wraz z sezonem grzewczym szczególnego znaczenia nabierają kontrole domowych palenisk.
Wielu właścicieli nieruchomości jest przekonanych, że bez wcześniejszego zawiadomienia urzędnicy nie mogą wejść na teren prywatnej posesji. W przypadku kontroli przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska obowiązują jednak szczególne zasady.
Podstawą prawną jest art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska. Przewiduje on możliwość wejścia na teren prywatnej nieruchomości w godzinach od 6:00 do 22:00. W przypadku terenów, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, takie czynności mogą odbywać się przez całą dobę.
Kontrole mogą być przeprowadzane również w soboty, niedziele i święta. Nie ma obowiązku wcześniejszego uzgadniania terminu z właścicielem domu.
Uprawnienia te posiadają między innymi odpowiednio upoważnieni pracownicy urzędów oraz funkcjonariusze straży miejskiej i gminnej.
Sąsiad może zgłosić twój dom do kontroli. Wystarczy podejrzenie nieprawidłowości
Jak informuje Forsal.pl, kontrole mogą wynikać zarówno z działań planowych prowadzonych przez samorządy, jak i zgłoszeń dotyczących podejrzenia spalania niedozwolonych materiałów.
Niepokojący dym wydobywający się z komina, intensywny zapach palonego plastiku czy podejrzenie korzystania z niedozwolonego pieca mogą stać się podstawą interwencji.
Nie oznacza to jednak, że właściciel nieruchomości musi wcześniej dopuścić się wykroczenia. Kontrola służy właśnie ustaleniu, czy sposób ogrzewania budynku jest zgodny z prawem.
Sprawdzą nie tylko piec. Mogą zażądać dokumentów i pobrać próbki popiołu
Kontrola może obejmować znacznie więcej niż sprawdzenie rodzaju urządzenia grzewczego. Upoważnione osoby mają prawo przeprowadzać badania, domagać się informacji oraz żądać przedstawienia dokumentacji związanej z przedmiotem kontroli.
Właściciele domów powinni przygotować się na sprawdzenie:
-
klasy kotła i jego dokumentacji technicznej,
-
rodzaju wykorzystywanego opału,
-
wilgotności drewna,
-
zgromadzonych zapasów paliwa,
-
zawartości paleniska,
-
przestrzegania lokalnych przepisów antysmogowych.
Kontrolerzy mogą również pobrać próbki popiołu do analizy laboratoryjnej. Badania pozwalają ustalić, czy w urządzeniu grzewczym spalano niedozwolone materiały.
Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało specjalny poradnik dla samorządów, zawierający procedury przeprowadzania kontroli oraz wzory dokumentów wykorzystywanych podczas interwencji.
Nie otworzysz drzwi? Sprawa może zakończyć się postępowaniem karnym
Szczególnie poważne konsekwencje grożą osobom, które świadomie uniemożliwiają przeprowadzenie legalnej kontroli.
Art. 225 § 1 Kodeksu karnego przewiduje karę do trzech lat pozbawienia wolności za utrudnianie lub udaremnianie czynności osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska.
W maju 2026 roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji potwierdziło, że właściciele nieruchomości mają obowiązek umożliwić przeprowadzenie takich czynności. W przypadku oporu kontrolerzy mogą zwrócić się o wsparcie policji.
Nie oznacza to, że każda odmowa otwarcia drzwi automatycznie skończy się wyrokiem więzienia. Odpowiedzialność karna zależy od konkretnych okoliczności zdarzenia.
Nawet 5000 zł grzywny. Tego nie wolno wrzucać do pieca
Spalanie odpadów w domowych urządzeniach grzewczych jest zabronione. Do pieców i kominków nie powinny trafiać między innymi plastikowe opakowania, stare meble, lakierowane deski, płyty wiórowe, guma czy zużyte ubrania.
Za naruszenie przepisów właściciel nieruchomości może otrzymać mandat do 500 zł. Jeżeli sprawa trafi do sądu, wysokość grzywny może sięgnąć nawet 5000 zł.
Należy również pamiętać, że legalny zakup określonego opału nie oznacza automatycznie, że można go wykorzystywać w każdym miejscu w Polsce. Poszczególne województwa wprowadzają własne ograniczenia wynikające z uchwał antysmogowych.
W Warszawie obowiązują szczególnie restrykcyjne przepisy
Mieszkańcy Warszawy muszą przestrzegać dodatkowych ograniczeń. Od 1 października 2023 roku na terenie stolicy obowiązuje zakaz stosowania węgla kamiennego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem, z określonymi w uchwale wyjątkami dotyczącymi niektórych wcześniej eksploatowanych instalacji.
Warszawska Straż Miejska przypomina, że funkcjonariusze są uprawnieni do sprawdzania przestrzegania uchwały antysmogowej.
Kolejna istotna zmiana nastąpi w 2028 roku, kiedy ograniczenia dotyczące spalania węgla obejmą również powiaty okołowarszawskie.
Mieszkańcy stolicy planujący wymianę źródła ogrzewania mogą sprawdzić możliwość uzyskania miejskiego dofinansowania, między innymi na instalację pompy ciepła lub ogrzewania elektrycznego.
Kontroler stoi przed drzwiami? Najpierw sprawdź te dokumenty
Obowiązek umożliwienia przeprowadzenia kontroli nie oznacza konieczności wpuszczania do domu każdej osoby, która przedstawi się jako pracownik urzędu.
Przed rozpoczęciem czynności należy zweryfikować tożsamość kontrolera oraz jego pisemne upoważnienie. Dokument powinien określać zakres i cel kontroli.
W przypadku wątpliwości można skontaktować się z właściwym urzędem lub strażą miejską, korzystając z oficjalnego numeru telefonu.
Kontrola musi pozostawać w granicach przyznanych uprawnień. Przepisy środowiskowe nie dają urzędnikom nieograniczonego prawa do przeszukiwania prywatnego mieszkania.
Wizyta kominiarza nie uchroni cię przed kontrolą
Właściciele domów nie powinni również mylić kontroli antysmogowej z obowiązkowym przeglądem kominiarskim.
Nawet jeżeli kominiarz niedawno sprawdził instalację i nie stwierdził żadnych nieprawidłowości, urzędnicy nadal mogą przeprowadzić odrębną kontrolę dotyczącą rodzaju wykorzystywanego paliwa oraz zgodności urządzenia grzewczego z przepisami antysmogowymi.
Są to dwa niezależne rodzaje kontroli, wynikające z różnych podstaw prawnych.
Warto więc jeszcze podczas sezonu grzewczego zweryfikować dokumentację pieca, sprawdzić wymagania obowiązujące w swoim województwie i upewnić się, że wykorzystywany opał spełnia wszystkie wymagane normy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.