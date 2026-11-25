Masz balkon albo ogródek na parterze w bloku? Spółdzielnia może zażądać rozbiórki i obciążyć cię kosztami remontu elewacji
Zabudowany balkon, klimatyzator, markiza chroniąca przed słońcem czy niewielka altanka w ogródku przynależnym do mieszkania. Wielu właścicieli lokali w blokach inwestuje tysiące złotych w poprawę komfortu życia, nie zdając sobie sprawy z możliwych konsekwencji prawnych. Własność mieszkania nie oznacza bowiem pełnej swobody w ingerowaniu w elewację budynku. W określonych sytuacjach spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa może zażądać demontażu konstrukcji oraz przywrócenia nieruchomości do poprzedniego stanu. Koszty mogą obciążyć mieszkańca.
Kupiłeś mieszkanie, ale nie możesz robić wszystkiego, co chcesz
Właściciele mieszkań często wychodzą z założenia, że skoro zapłacili za nieruchomość kilkaset tysięcy złotych, mogą dowolnie urządzać balkon, taras lub ogródek lokatorski. Z prawnego punktu widzenia sytuacja jest jednak bardziej skomplikowana.
Elewacja, ściany zewnętrzne oraz elementy konstrukcyjne budynku co do zasady należą do nieruchomości wspólnej. Nawet jeżeli z balkonu korzysta wyłącznie właściciel konkretnego mieszkania, nie oznacza to, że wszystkie jego elementy pozostają do wyłącznej dyspozycji mieszkańca.
Wiercenie otworów w elewacji, ingerowanie w ocieplenie czy montowanie ciężkich konstrukcji może wymagać uzyskania odpowiedniej zgody.
Sąd Najwyższy rozstrzygnął ważną kwestię dotyczącą balkonów
Istotne znaczenie ma uchwała Sądu Najwyższego z 7 marca 2008 roku, sygn. III CZP 10/08. Sąd rozróżnił w niej przestrzeń balkonu służącą wyłącznie mieszkańcom konkretnego lokalu od elementów konstrukcyjnych trwale połączonych z budynkiem.
Za utrzymanie części balkonu wykorzystywanej wyłącznie przez mieszkańców odpowiada właściciel lokalu. Natomiast remonty elementów konstrukcyjnych stanowiących część wspólną budynku obciążają wspólnotę mieszkaniową.
Nie oznacza to jednak, że wspólnota musi pokrywać koszty naprawy uszkodzeń spowodowanych przez konkretnego mieszkańca.
SN
Zamontowałeś klimatyzator? Możesz otrzymać wezwanie do demontażu
Montaż klimatyzacji jest jedną z sytuacji, które mogą prowadzić do konfliktów pomiędzy właścicielem mieszkania a administracją budynku.
Problem pojawia się przede wszystkim wtedy, gdy jednostka zewnętrzna klimatyzatora zostaje zamontowana bezpośrednio na elewacji, a przeprowadzenie instalacji wymaga wykonania otworów w ścianach zewnętrznych.
Administracja może również zakwestionować sposób odprowadzania skroplin, nadmierny hałas urządzenia oraz jego negatywny wpływ na wygląd budynku.
Jeżeli montaż nastąpił bez wymaganej zgody, właściciel może otrzymać wezwanie do usunięcia urządzenia. W przypadku uszkodzenia elewacji może pojawić się również żądanie pokrycia kosztów naprawy.
Sytuacja może wyglądać inaczej w przypadku jednostki ustawionej na posadzce balkonu, bez ingerencji w elementy wspólne budynku. Nadal należy jednak sprawdzić sposób przeprowadzenia instalacji oraz obowiązujący regulamin.
Zabudowa balkonu może kosztować fortunę. Później trzeba będzie ją rozebrać
Szklane zabudowy balkonów cieszą się popularnością wśród mieszkańców warszawskich osiedli. Pozwalają ograniczyć hałas, chronią przed wiatrem i deszczem oraz umożliwiają korzystanie z dodatkowej przestrzeni przez większą część roku.
Jednak wykonanie takiej zabudowy może zmieniać wygląd elewacji, ingerować w konstrukcję budynku oraz wpływać na jego parametry techniczne.
W zależności od zakresu prac konieczne może być nie tylko uzyskanie zgody administracji, ale również dopełnienie formalności wynikających z Prawa budowlanego.
Jeżeli prace zostały przeprowadzone niezgodnie z przepisami, sprawą może zainteresować się nadzór budowlany. Art. 51 Prawa budowlanego przewiduje w określonych przypadkach możliwość nakazania rozbiórki, przywrócenia poprzedniego stanu lub wykonania prac doprowadzających obiekt do zgodności z prawem.
Prawo budowlane+1
Masz ogródek na parterze? Sprawdź jeden szczegół w akcie notarialnym
Szczególnie ostrożni powinni być właściciele mieszkań znajdujących się na parterach nowoczesnych budynków wielorodzinnych. Deweloperzy często oferują takie lokale wraz z ogródkami przeznaczonymi do wyłącznego korzystania przez mieszkańców.
Problem polega na tym, że prawo do wyłącznego korzystania z ogródka nie zawsze oznacza jego odrębną własność.
Grunt może nadal stanowić część nieruchomości wspólnej, a właściciel mieszkania otrzymuje jedynie prawo do korzystania z określonego fragmentu terenu na podstawie umowy o podziale nieruchomości do korzystania, określanej jako quoad usum.
W takiej sytuacji postawienie altanki, domku narzędziowego, pergoli, dodatkowego ogrodzenia czy wykonanie betonowego tarasu może wymagać zgody.
Samo zwolnienie określonej konstrukcji z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę nie daje jeszcze prawa do dowolnego zabudowywania wspólnego gruntu.
Te inwestycje mogą zostać zakwestionowane przez administrację
Szczególną ostrożność należy zachować przed wykonaniem następujących prac:
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montażem klimatyzatora na elewacji,
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wykonaniem szklanej zabudowy balkonu,
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zamontowaniem markizy wymagającej wiercenia w ścianie budynku,
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postawieniem altanki lub trwałej pergoli w ogródku,
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zmianą wysokości i rodzaju ogrodzenia,
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wykonaniem fundamentów lub betonowego tarasu,
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zmianą wyglądu zewnętrznych elementów balkonu,
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trwałym montażem dodatkowego zadaszenia.
Nie wszystkie wymienione działania są automatycznie zabronione. Znaczenie mają sposób montażu, zakres ingerencji w nieruchomość wspólną, regulamin oraz posiadane zgody.
Najpierw zapłacisz za montaż, później za rozbiórkę i remont
Konsekwencje finansowe samowolnego przeprowadzenia prac mogą być dotkliwe. Właściciel mieszkania może nie tylko stracić pieniądze zainwestowane w wykonanie konstrukcji, ale również zostać zobowiązany do pokrycia kosztów jej usunięcia oraz naprawienia wyrządzonych szkód.
Przykładowe rozliczenie może wyglądać następująco:
|Rodzaj wydatku
|Przykładowa kwota
|Wykonanie zabudowy balkonu
|12 000 zł
|Demontaż konstrukcji
|2500 zł
|Naprawa uszkodzonego ocieplenia
|3000 zł
|Przywrócenie wyglądu elewacji
|2000 zł
|Łączna strata finansowa
|19 500 zł
To przykładowy scenariusz, a nie ustawowy cennik. Rzeczywiste koszty zależą od zakresu prac i powstałych uszkodzeń.
Dodatkowym problemem może być naruszenie warunków gwarancji udzielonej na elewację w stosunkowo nowych budynkach. Nieprawidłowe wykonanie otworów montażowych może prowadzić do zawilgocenia ścian oraz uszkodzenia warstwy termoizolacyjnej.
Spółdzielnia może zażądać rozbiórki, ale nie może robić wszystkiego
Otrzymanie pisma nakazującego usunięcie konstrukcji nie oznacza, że administracja ma automatycznie prawo wejść na balkon i rozpocząć demontaż wyposażenia mieszkańca.
Należy rozróżnić cywilnoprawne wezwanie do przywrócenia poprzedniego stanu nieruchomości od decyzji administracyjnej wydanej przez właściwy organ nadzoru budowlanego.
Jeżeli właściciel nie zgadza się z żądaniem spółdzielni lub wspólnoty, spór może znaleźć finał w sądzie. Administracja nie może także obciążać mieszkańca dowolną kwotą bez odpowiedniej podstawy prawnej i uzasadnienia.
Zanim zamontujesz klimatyzację lub zabudujesz balkon, zrób jedną rzecz
Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest uzyskanie pisemnej zgody przed rozpoczęciem prac.
Warto przedstawić administracji projekt planowanej konstrukcji, sposób mocowania, przewidywane wymiary oraz informacje dotyczące ingerencji w elewację. W przypadku ogródków należy dodatkowo sprawdzić akt notarialny, umowę dotyczącą korzystania z gruntu oraz regulamin nieruchomości.
Jeżeli inwestycja wymaga zgłoszenia lub pozwolenia na budowę, sama zgoda administracji nie zastępuje tych formalności.
Uzyskanie odpowiednich dokumentów przed wydaniem pieniędzy może uchronić właściciela mieszkania przed wieloletnim sporem i znaczącymi stratami finansowymi.
Warszawiacy, czy wasza spółdzielnia pozwala na montaż klimatyzacji, zabudowę balkonów i stawianie altanek w ogródkach? Czy otrzymaliście kiedyś wezwanie do demontażu konstrukcji? Czekamy na wiadomości od mieszkańców stołecznych osiedli.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.